Cum poți să joci pariuri live online pe eFortuna?

Mărturisesc că prima dată când am jucat pariuri live la Fortuna am avut puțin contrariat, în sensul că platforma era diferită față de cele cu care mă obișnuisem până atunci. Cu timpul, m-am familiarizat cu ea și mi se pare foarte ok.

În primul rând, nu găsești oferta live pe prima pagină de pariuri. Acolo sunt afișate meciurile cu cote speciale și programul celor mai populare competiții, cum ar fi Liga I, Liga a 2-a, Cupa României, LaLiga, Premier League, Serie A ș.a.m.d.

Ca să intri în secțiune, trebuie să dai click pe „Pariază Live”, din meniul orizontal superior. Pe centrul ecranului îți va apărea un eveniment aflat în desfășurare, iar pe coloana din stânga va fi întreaga ofertă live.

Un minus și mai multe plusuri

Trebuie să spun din start că cel mai mare neajuns al platformei mi s-a părut a fi lipsa streamingului video live. Îmi place să mă uit la meci atunci când pariez. Cu toate acestea, nu ocolesc secțiunea de pariuri live de la eFortuna, pentru că are plusuri care compensează acest minus.

În primul rând, îmi place interfața. Se aseamănă întrucâtva cu cea de la Football Manager și, cum sunt fan al acelui joc, am un „betting experience” deosebit. Meciul ales este afișat pe centrul ecranului. În partea superioară este zona de statistică, iar dedesubt terenul verde, în reprezentare 2D, pe care poți vedea în timp real ce se întâmplă în meci: cine atacă, dacă e corner, dacă a fost un șut etc.

Indicatori pentru pariuri live „pe nevăzute”

Revenind la statistici, complexitatea lor depinde de importanța meciului. De exemplu, la un meci între echipele de tineret ale lui Frosinone și Internazionale Milano, în afara scorului, existau informații despre penalty-uri, cartonașe galbene și roșii, cornere, lovituri libere și ofsaiduri.

La meciurile din ligi de prim plan mai sunt afișate șuturi pe poartă, șuturi la poartă și chiar numărul de schimbări. Atunci când nu văd un meci și totuși pariez live pe el, raporturile șuturilor la poartă și pe poartă, plus al cornerelor, reprezintă cei mai importanți indicatori în pariuri de genul „peste 0,5 goluri în prima repriză”.

Se dă, sau nu se dă gol?

De exemplu, dacă până în minutul 20, când cota este una decentă pentru un asemenea pariu, s-a tras un singur șut pe poartă și a fost cel mult un corner, înseamnă că este puțin probabil să se înscrie până la pauză. Echipele se închid bine sau se joacă undeva pe la mijlocul terenului.

În schimb, dacă s-au tras măcar două șuturi pe poartă, câteva în afara porții și, în plus, s-au înregistrat măcar trei cornere, interpretez că este un meci deschis și că este foarte probabil să se modifice tabela până la timpul de odihnă.

Acesta este un mod de a te distra prin pariuri live. Te sfătuiesc să pui mize mici. Există și varianta să vezi meciurile la televizor sau pe site-uri care transmit streaming video live și sa îți faci o părere mult mai bine fundamentată despre cum decurge jocul, caz în care poți mări miza pariurilor. Cel puțin, eu așa fac.

Poți profita de pariul rapid

Poți paria și de pe tabletă sau de pe telefonul mobil. Până în momentul în care scriu aceste rânduri, Fortuna nu a lansat o aplicație pentru pariuri mobile, dar poți juca în condiții decente din browserul dispozitivului mobil.

Dacă ai norocul ca transmisia tv să aibă un delay mai mic față de cel al informațiilor recepționate de operator, atunci am un pont: folosește-te de pariul rapid, o opțiune permisă de acest operator, în care îți prestabilești o miză. Dacă vrei să plasezi cât se poate de rapid un pariu, mai ai de dat numai două clickuri: unul pe cota selecției dorite și unul pentru validarea pariului.

Îți recomand această platformă și dacă pariezi pe alte sporturi. La tenis, de exemplu, interfața mi se pare mai simpatică decât cea de la evenimentele din fotbal. Nu mai fac alte „dezvăluiri”. Intră și descoperă tu ce îți place sau ce nu îți place la acest operator când vine vorba de live-uri.