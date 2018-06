Cum agaţă un călugăr băieţi, chiar în mănăstire! Mărturii şocante

„Părintele” plecat de la Patriarhie în urma unui scandal cu filme porno, în care apărea cu un alt bărbat, iese la agăţat chiar în mănăstirea în care s-a dat la fund, de câţiva ani.

Un tânăr care până mai ieri îl privea pe Teoctist Nichitean ca pe Mesia, fiind convins că acesta are un dar de la Dumnezeu, a dezvăluit, în exclusivitate pentru SPYNEWS, că abia după ce a citit pe site-ul nostru despre trecutul lui Nichitean a pus cap la cap lucrurile şi a înţeles că acesta voia mai mult de la el. „Pe nenorocitul ăsta l-am primit în casă, l-am pus la masă cu familia mea! Părinţii mei spuneau că e un semn de la Dumnezeu că Teoctist Nichitean s-a apropiat de familia noastră. L-am cunoscut la mănăstire. După ce am citit articolele din SPYNEWS, am înţeles care era scopul lui. Acum am înţeles de ce mă privea într-un fel anume. M-a invitat într-un pelerinaj pe Muntele Athos. Mi s-a părut suspect că am fost doar noi doi, însă cum să cred că Nichitean voia să facă sex cu mine? După ce ne-am întors de la Athos, nu m-a mai sunat. Probabil a fost dezamăgit, că nu m-am prins că vrea altceva de la mine. Aşa că, de atunci, îl tot sună pe un prieten al meu şi îl cheamă la mănăstire, merge la el acasă…”, a dezvăluit tânărul, şocat de vestea că lui Nichitean îi plac bărbaţii.

