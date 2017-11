Cu sau fără voia lui Dumnezeu, şi popii fac manevre

Biserica din incinta spitalului TBC a fost sfinţită pe data de 15 mai, de un sobor de preoţi în frunte cu Mitropolitul Andrei Andreicuţ. Construcţia bisericii în stil brâncovenesc a fost posibilă cu finanţarea Clubului Rotary şi cu implicarea doctorului Mircea Gelu Buta.

Preotul misionar Nicolae Conţ a fost scos din schemă printr-o mişcare elegantă şi înlocuit de preotul Lucian Pop. Acesta va sluji la altarul bisericii nou-ctitorite, fiind numit în urma demersurilor protopopului Vidican şi ai unor oameni cu influenţă.

Clubul Rotary a finanţat construcţia bisericii din incinta spitalului TBC. Managerul Spitalului Judeţean, dr. Mirea Gelu Buta a făcut toate demersurile necesare pentru finalizarea acestei lucrări de mare artă, plătită din fondurile rotarienilor. Lăcaşul de cult poartă hramul „Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian”, hram unic în Transilvania.

Biserica din curtea Spitalului TBC, finanţată de Rotary Club

Terenul a fost pus la dispoziţie de Spitalul Judeţean, iar Clubul Rotary a finanţat construcţia acestei biserici. De menţionat că, proiectul iniţial al bisericii a fost cu totul diferit faţă de cel de acum, cu simboluri masonice, departe de stilul brâncovenesc de acum. În cele din urmă, preoţii misionari Nicolae Conţ şi Grigore Furcea au reuşit să intervină la timp şi astfel au salvat biserica de la un aspect modernist, impropriu unei Biserici Ortodoxe.

Realizarea bisericii a durat aproape 10 ani şi a costat aproximativ un milion de lei. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2002, iar după aproape nouă ani a fost sfinţită în prezenţa IPS Andrei Andreicuţ. Construcţia propriu-zisă a avut loc în perioada 2005 – 2008, după care s-au efectuat lucrările de pictură. La construcţie au contribuit persoane fizice şi firme din oraş, dar cele mai mari sume au fost alocate de rotaryenii bistriţeni.

Din conducerea Rotary fac parte personalităţi marcante ale oraşului, directori, artişti sau oameni de afaceri. Mircea Gelu Buta, Marcel Lupşe, Jean Pădureanu, Constantin Sănduţă sau Vasile Bar sunt o parte din colaboratorii clubului select al personalităţilor bistriţene.

De-a lungul vremii rotaryenii au întreprins o serie de acţiuni de caritate: acordare burse pentru elevi în valoare de 12.000 de dolari; amenajare loc de joacă pentru copii în Parcul Municipal Bistriţa, în valoare de 10.000 de dolari; spaţiu social la secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în valoare de 7.000 de dolari; amenajare loc de joacă pentru copii în Parcul Municipal Bistriţa, în valoare de 65.000 de dolari; dotarea cu maşini de spălat a Spitalului Orăşenesc Năsăud în valoare de 12.000 de dolari; extindere sistem de oxigen şi aspiraţie la Spitalul Judeţean în valoare de 14.000 de dolari; dotarea cu pianine şi bibliotecă a Liceului de Muzica Bistriţa în valoare de 22.000 de euro; dotarea cu 20 calculatoare şi softul necesar funcţionării a laboratorului de informatică al Şcolii Generale „Mihai Eminescu” din oraşul Năsăud, proiect în valoare de peste 22.500 de dolari.

Preotul Lucian Pop, instalat cu ajutor de la Vidican şi compania

Preotul Lucian Pop deţine gradul de iconom stavrofror şi de-a lungul vremii a slujit în mai multe parohii din ţară şi străinătate. În perioada 1990-1995 a slujit în Parohia Borsec – Harghita, după care s-a mutat în Teiuş (judeţul Alba), unde susţine că a apărat interesele Bisericii Ortodoxe. Chiar în timpul Liturghiei, preoţii greco-catolici au vrut să pătrundă în incinta bisericii pe care o revendicau. Părintele Pop susţine că a acţionat cu mare tact, reuşind să rezolve conflictul iscat între cele două grupări. Ulterior procesul care a fost intentat în instanţă a fost câştigat de ortodocşi.

Părintele Lucian Pop s-a transferat mai apoi la Şieu Odorhei unde a slujit aproape opt ani. Şi acolo susţine că a luptat cu greco-catolicii reuşind să salveze casa parohială şi biserica şi să obţină acte de proprietate pe cele două imobile.

În anul 2006 a slujit ca preot misionar în Sicilia (Italia), unde, în câteva luni de activitate, a înfiinţat o parohie, după care s-a întors în ţară. În urma sa a rămas o capelă ortodoxă, amplasată în staţia feroviară a oraşului Canicati. Fosta sa parohie din judeţ, cea de la Şieu-Măghruş, fiind ocupată, preotul Pop a slujit o perioadă în Bistriţa, până când a fost numit preot misionar la biserica aflată în construcţie în curtea Spitalului TBC, în anul 2008. IPS Bartolomeu Anania a semnat numirea şi astfel preotul Conţ a fost scos din schemă, deşi acesta era preot misionar de şase ani şi s-a implicat în construcţia bisericii.

Cu susţinerea deplină a protopopului Alexandru Vidican, Lucian Pop, (fiul binecunoscutului dirijor şi profesor de muzică Cornel Pop) va sluji la biserica din incinta spitalului TBC. De menţionat că familia Pop are relaţii strânse cu Protopopiatul Ortodox Bistriţa, soţia preotului Lucian Pop fiind secretară în cadrul instituţiei.

„Este o bucurie duhovnicească mare, pentru că orice biserică este un loc spiritual, în care noi preoţii prin rugăciuni către doctorul sufletului Iius Hristos aducem mângâiere şi întărire în credinţă tuturor acelor care vin să se împărtăşească de harul lui Dumnezeu pe care îl are Sfânta Biserică”, susţine Lucian Pop.

Nicolae Conţ, dat la o parte de manevrele popeşti

Preotul misionar Nicolae Conţ a fost dat elegant la o parte, toate procedurile fiind respectate din punct de vedere legal. Deşi era al doilea preot misionar al Spitalului Judeţean şi s-a implicat în construcţia lăcaşului de cult, Conţ a fost lucrat pe la spate, în locul său fiind numit Lucian Pop.

Rămas fără sprijin, Conţ a încercat să construiască încă o biserică în incinta Spitalului de pe strada Independenţei din municipiu,dar clădirea a fot donată Asociaţiei pentru Autişti. Conţ slujeşte acum la Grupul Şcolar Agricol, unde a amenajat o capelă. Între timp, Conţ s-a acomodat cu ideea şi la această oră slujeşte ca preot misionar, fără dreptul de a face misiune în biserica de la Spitalul TBC.

„Nu am vrut să mă duc la Bartolomeu să îmi apăr poziţia, ci am luat-o ca fiind voia lui Dumnezeu. Totul s-a întâmplat foarte rapid şi, deşi eu aveam dreptul de a sluji, fiind al doilea preot misionar, se pare că lucrurile s-au întâmplat altfel şi altcineva a fost numit să slujească acolo. Eu am fost preot misionar la TBC, până când a fost numit părintele Lucian Pop. Nici măcar nu am fost invitat la sfinţirea bisericii, dar cu siguranţă o să mă duc să slujesc”,susţine Conţ.

Buta face jocurile unor preoţi bistriţeni

Directorul Mircea Gelu Buta a tras sfori pentru a construi biserica ce poartă hramul „Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian” şi a reuşit să direcţioneze sume importante de bani către acest proiect. Directorul Spitalului Judeţean are o legătură specială cu cele sfinte: este profesor universitar, titular de cursuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promotor al bioeticii şi a asistenţei medicale şi duhovniceşti a pacienţilor aflaţi în preajma morţii. El este totodată autor al multor cărţi, publicist şi realizator de emisiuni tv. De-a lungul vremii a dezvoltat bune relaţii cu înalţii ierarhi. Din această poziţie-cheie, doctorul Buta a acţionat pe mai multe fronturi şi a devenit o voce puternică în administraţia bisericească locală şi un factor de decizie în acest sens, chiar dacă nu poartă sutană, deocamdată.

Cosmin Botezat