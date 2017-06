Cristian Pomohaci racola un minor în fața la Coroana. Facem sex. Îți dau bani! (AUDIO)

O înregistrare ce cutremură Parohia Orotoxă a fost publicată în această după-amiază de către cei de la Ziar de Cluj. Preotul Cristian Pomohaci a racolat un minor pe care l-a întâlnit în fața localului Coroana.

Potrivit înregistrării audio Cristian Pomohaci îl instigă pe un tânăr ce îi marturisește că e minor, să îi arate organul genital proeclit de preot ”ciocanul”. De asemenea acesta s-a oferit să îi dea bani tânărului și i-a mărturisit cum l-a urmărit în ultimul an.

TRANSCRIPT CONVORBIRE CRISTIAN POMOHACI CU MINORUL FLAVIU

Pomohaci: Ce, toată lumea doarme? Măi copii, la ora asta dormiți, apăi amu, când e de făcut bani! Dar ce faci la bătrânețe?

Victima abuzului: Ce să facem? Facem afacere cu brânză topită! Și ace de gămălie!

Pomohaci: Așa-i? Dacă nu faci nimic, amu ce e de făcut? Măi copii, măi! Mă duc până la Mariana! Mâncai, așa-i?

Victima abuzului: Da.

Pomohaci: Hai că te las să mănânci. După aia, mai ești?

Victima abuzului: Păi, am mâncat!

Pomohaci: Da, ai mâncat, pe sărăcie! … Să nu iei de-alea, te rog… Să nu iei…

Victima abuzului: Steroizi? Nu! Nu iau, că nu am bani de așa ceva!

Pomohaci: Da, da! Că nu știu capul tău!

Victima abuzului: Păi, de atâția ani, știu cu ce se mănâncă, care, cum! V-ați schimbat mașina?

Pomohaci: Nu!

Victima abuzului: Cum, nu?

Pomohaci: Nu am schimbat-o, de ce zici?

Victima abuzului: Păi, eu nu am mai fost cu mașina asta.

Pomohaci: Audi nu e al nostru, ți-am spus că nu e al nostru, e al cuiva, e al unui prieten care ne-a dat-o… Ce faci, frumusețe, ui ce lumină s-a făcut, să văd și eu un copil frumos, du-te, măăă!

Victima abuzului: Și asta e a dumneavoastră, personală?

Pomohaci: Doar domnul Iisus mi-a dat-o, să mă folosesc de ea! …

Victima abuzului: Iisus?

Pomohaci: … Le-am găsit în Cluj, am fost la spital și le-am luat ca să… Știi că mi-ești drag!

Victima abuzului: Știu!

Pomohaci: Nu, că eu trebuie să zic, nu tu trebuie să zici! Că te iubesc!

Victima abuzului: E bine dacă mă iubiți!

Pomohaci: Fugi! Fugi! Când mi-o arăți? Amu e spălată, nu mi-o arăți!?

Victima abuzului: Păi, eu știu…

Pomohaci: Când?

Victima abuzului: Depinde, ce vreți să vă arăt?

Pomohaci: Ce să îmi arăți? Păi, ciocanul…

Victima abuzului: Ciocanul? Eu știu când să vi-l arăt? Vi-l arăt într-o zi!

Pomohaci: Când?

Victima abuzului: Într-o zi. Când?

Pomohaci: Când? Uite-te ce speriat e… Gândești că e o căprioară… Vai… Așa ești, da!

Victima abuzului: Dar nu-s speriat, nu îs…

Pomohaci: Nici nu vreau să fii!

Victima abuzului: Nu îs comod cu treburile astea!

Pomohaci: Nici nu vreau să fii, că dacă ai fi, nu erai lângă mine!

Victima abuzului: Nu, nu că-s speriat, nu-s obișnuit cu chestiile astea!

Pomohaci: În timp, o să fii obișnuit!

Victima abuzului: În timp, e ok…

Pomohaci: Așa, nu îmi dă un confort…

Victima abuzului: Nu, poate dumneavoastră sunteți obișnuit, eu nu pot folosi cuvinte din-astea triviale…

Pomohaci: Triviale, ce înseamnă?

Victima abuzului: No, de-astea mai…

Pomohaci: Da?

Pomohaci, vorbește la telefon: Te-am sunat că am vrut să te întreb dacă ai primit ce ți-am trimis? Cu mare drag! Nu am primit sms-ul, dar de-asta te-am sunat, că așa se cade, ca nănașul să îl întrebe pe fin, nu finul pe nănaș, să îi mulțumească! Și am vrut să îți mulțumesc pentru mielul pe care mi l-ai trimis, că tare bine mi-a prins și m-aș bucura să ai grijă de berbecuț, că acela este rasă bună, bună! O, într-o zi îl ia! Cred că tatăl tău se pricepe la oi! Deci, într-o zi trebuie să îl ia, dacă e oaie! Dacă nu îl ia te freacă cu el și o săptămână, și două săptămâni! Mi-a spus amu domnul… de la Bârgău… nu, eu nu mă duc acolo! De când m-a mințit că vine la Cluj și nu a venit… Dar eu nu-s ștergătoarea nimănui! După ce l-am însurat și i-am făcut nuntă de nu a avut nimeni în Bistrița ce nuntă i-am făcut eu, așa am meritat eu?Așa a fost omenia mea? Sau să îmi dea el telefon, să îmi zică, părinte, iertați-mă, nu pot veni! Dacă nu aveam pe nimeni tocmit la… a fost așa… Dar nici nu a dat telefon … că e neam cu Marin, că părinte, mulțumesc frumos, că mi-ați trimis miei! Tot așa a făcut și el, părinte, vă rog frumos să mă iertați, că nu am venit! Nu mă duc acolo… Lasă că, cu cât ești cu colacul în mână, cu atâta nu ești cu mâinile în cap la nevastă-ta! Păi, da! Sau mai bine că faci tu, decât să faci copii! Bine! Să fii hodinit, că l-am citit! Dacă l-ai trimis, atunci să știi că, în dragostea mea, l-am citit și gata! Restul cu brigadierul și să mergi să vorbești cu Ștefan! În miercurea după Paști tundem oile, să știți! Îți spun de pe amu, să nu zici că n-ai știut! În prima miercure după Paști, în săptămâna luminată, tundem oile și vine și… popa, să ne ajute la masă. Bine, no hai, te sărut! Sărută pe fina și sărută pe toți patru! Doamne ajută! Pe domnișoara nu, am zis, pe pitici! Da, pe pitici da, dar pe domnișoara nu, că amu îți e domnișoară fata aia mare! Și-apăi pe domnișoara o sărut eu când o văd, Doamne ajută!

Pomohaci: Ăsta e un fin de-al meu, lucrează în Armată și face și taximetrie și are 5 copii, de două ori a făcut gemeni!

Victima abuzului: E sănătos! Păi nu e sănătos? Are ce-i trebuie!

Pomohaci: E tot ca tine, așa frumos și el, a avut și el oi! I-am trimis ieri doi miei și l-am sunat acum, vezi ce înseamnă să nu ai omenie! Nănașule, mulțumesc frumos! L-am sunat acum, în seara asta, și…

Victima abuzului: Dar poate că nu… poate nu știe chestii de genul ăsta, nu neapărat că nu…

Pomohaci: Dacă e chestie de bunul-simț…

Victima abuzului: Păi asta-i, că poate nu știe de chestii de genul!

Pomohaci: Ba știe, că a copilărit lângă mine, eu… numai un tată a avut și eu l-am crescut, eu l-am dat la școala de subofițeri la Sibiu, fratele meu e profesor universitar la Academia… de acolo, acum l-au făcut chestor general. Și l-am băgat acolo, să facă și el o pită, să aibă o pită, și acum … putea să zică, du-te, lasă, cum să nu? Asta e chestie de bun-simț! Bine! Acum nu vorbim de etică!

Victima abuzului: Trivial… astea sunt cuvinte de-astea, nu neapărat porcoase, mai no…!

Pomohaci: Nu știu, nu am auzit niciodată de cuvinte triviale, dar ne uităm.

Victima abuzului: Trivial, adică…Mai rele, mai no…

Pomohaci: Cuvinte mai triviale, ce înseamnă…

Victima abuzului: Să îți dau un exemplu? Eu știu, cum ați zis acum, ciocan sau… Nu contează, oricum nu…

Pomohaci: Păi du-te… că nu înțeleg nimic!

Victima abuzului: Eu nu-s obișnuit cu chestiile astea, nu știu…. Eu știu că dumneavoastră vă plac bărbații, nu?

Pomohaci: Îhî!

Victima abuzului: No, dacă vă plac, să știu, ce să vă arăt, ce să… pentru că…

Pomohaci: Ce fain ești, copile, mor! Dumnezeule, ce fain ești!

Victima abuzului: Păi….

Pomohaci: Da, dar ai avut prieteni care au umblat cu bărbați!

Victima abuzului: Păi, am avut, dar eu nu am stat lângă ei sau…

Pomohaci: Știi că te-am rugat să îmi faci cunoștință cu unul…

Victima abuzului: Aș avea unul și cred că a venit, nu e așa, nu arată neapărat așa frumos… nu arată așa bine ca și mine…

Pomohaci: Cine-i?

Victima abuzului: E un băiat, nu știi! A venit din Germania!

Pomohaci: A, a venit din Germania?

Victima abuzului: Deci nu arată așa bine ca și mine!

Pomohaci: Dar ce a făcut în Germania?

Victima abuzului: Păi el zice că a venit la lucru, apăi eu știu, a furat, a făcut prostii, nu știu ce a făcut!

Pomohaci: La produs?

Victima abuzului: Păi, poate la produs, eu știu? Femei, bărbați, nu știu! Că nu zice! Cine ar zice? Că e între prieteni, cum să zică, după aia, no…!

Pomohaci: Da, dar îți e coleg sau cine e acela?

Victima abuzului: Mi-e prieten, nu coleg! Că nu suntem de aceeași vârstă, e un pic mai în vârstă ca mine!

Pomohaci: Câți ani are?

Victima abuzului: Eu imediat fac 18, el are 24-25!

Pomohaci: Nu știu cine e…

Victima abuzului: Păi nu aveți, de unde să știți! El vă poate oferi chestii mai…

Pomohaci: Dar de unde știi?

Victima abuzului: Păi, dacă știu că se ocupă cu așa ceva! El nu zice, dar dacă stau cu el, mă duc la un suc, sună, no hai, îl aud la telefon ce chestii vorbește, normal că îmi dau seama! El ar zice că face, dar îi e rușine, normal că nu ar zice sau asta. Știe că știu că face chestii de genul și… Ce să zic? Eu aș putea să vă pun în pită cu el!

Pomohaci: Odată așa, când poate că mergem la un suc, să mi-l arăți și apoi îți spun…

Victima abuzului: Nu, că eu nu știu cât e de frumos…

Pomohaci: Hai să îți spun ceva! Aș putea să am bărbați, să fie aici după mașină și o remorcuță încărcată, aș putea să am bărbați! Nu îmi trebuie! Dar, încă o dată, între mine și tine a fost ceva special! Parcă te-am așteptat din veșnicie! Ți-am mai spus o dată și ai crezut că zic nebunie! Tu știi cum ne-am întâlnit noi?

Victima abuzului: Pe stradă!

Pomohaci: Dar știi cum ne-am întâlnit? Eu trebuia să mă duc, să mă întâlnesc cu cineva, să mă duc la spital, la mama doctorului…

Victima abuzului: Spuneți varianta dumneavoastră, să vedem dacă e aceeași, că apoi vă zic eu. Continuați!

Pomohaci: Și m-am dus, eram cu Mariana, nu cu Mariana, cu doamna aia eram în mașină, și am dus-o și am lăsat-o la spital și, când te-am văzut că treci, am murit! Și am zis că dacă nu fac cunoștință cu băiatul ăsta, înseamnă că nu-s bun de nimic! Și te-ai uitat la mine și m-am uitat la tine! Și m-am dus la spital, am lăsat-o pe doamna aia, dar îți dai seama…

Victima abuzului: Era după Paști!

Pomohaci: Acum e anul de când te știu!

Victima abuzului: Era după Paști, imediat după Paști, anul trecut a fost în 14-15 aprilie! Deci, după Paști! Și ai zis: Hristos a înviat! Eu am zâmbit: Adevărat că a-nviat! Și m-am dus încolo! Și după aia, ne-am mai văzut parcă, la Coroana!

Pomohaci: La Coroana ne-am întâlnit! Și tu te-ai dus în treaba ta, îți dai seama, nu ne-am cunoscut, nu ne-am știut… și ne-am întâlnit a doua oară! Te-ai mai întâlnit vreodată cu un străin, a doua oară, în același oraș, în același loc?

Victima abuzului: Nu m-am întâlnit!

Pomohaci: Pe urmă, în bunătatea ta, așa… știind despre tine mai multe, am zis că pot să investesc ceva în tine… dar când am văzut cât ești așa de aricios și orgolios… mândru și mândria asta o să-ți rupă capul, o să vezi, ține minte ce îți spun, o să-ți rupă capul mândria asta, m-am retras așa… dar iar m-am gândit: dar dacă Dumnezeu așteaptă totuși ceva de la mine, să fac pentru tine? Și încă nu știu ce să fac: pentru că dacă îți dau 500 000 sau 300 000 de lei, aia nu… eu altceva trebuie să fac pentru tine!

Victima abuzului: Păi, uite, astăzi aveam nevoie de 80 de euro! Am vrut să iau împrumut de la unul, a vrut să îmi dea 50 de euro, cu 50 de euro nu rezolvam nimic, de-asta v-am și sunat, și nu că m-am supărat, dar m-am asta că, dacă nu ați răspuns, nu știu cum…

Pomohaci: Dar nu, frate, că eu am sunat la tine! Eu te-am sunat pe tine!

Victima abuzului: V-am sunat și v-am dat un mesaj!

Pomohaci: Nu, Flaviu… Eu te-am sunat pe tine și am zis: Bună dimineața!

Victima abuzului: Da, da!

Pomohaci: Păi de-asta zic!

Victima abuzului: Eu nu pot să trimit mesaj, nu neapărat că nu îmi permit, dar…

Pomohaci: Nu e adevărat… Povestim că, după aceea, ți-am spus, că eu tot le strâng aici…

Victima abuzului: Eu foarte sincer vorbesc cu dumneavoastră. Eu vreau să am… să vorbim așa, pe față! Eu nu mă supăr!

Pomohaci: Cum am vorbit altfel?

Victima abuzului: Vreau să faci aia, mergem acolo, dacă vrei, să îmi ziceți: mă, te comporta așa, nu așa…

Pomohaci: Nu pot, Flaviu, cu ce…

Victima abuzului: Dacă eu zic ceva, ziceți, uite, nu îmi plac chestiile astea! De ce vorbești asta sau, eu știu?

Pomohaci: Ți-am spus! Atunci când m-ai luat la per tu, ți-am spus, stai un picuț, că încă e rezerva aia de… nu de vârstă, că mă simt bătrân, dacă îmi spui că e de vârstă!

Victima abuzului: Am niște… când văd că nu merge cum trebuie și eu mă enervez… am bila aia pe cap, care tot mă apasă, și o iau, nu neapărat razna, nu…

Pomohaci: Ai probleme!

Victima abuzului: Am, îți dai seama!

Pomohaci: Nu, nu mă refer că ai probleme, că…

Victima abuzului: Nu am probleme de comportament, doar știu să mă controlez!

Pomohaci: Ba da, ai!

Victima abuzului: Probleme de comportament?

Pomohaci: Ai! Nu e vorba de disciplină, e vorba, dar acum sărim în at șanț… dacă tu nu te știi înfrâna atunci când te provoacă unul și îl calci în picioare, într-o bătaie, ce înseamnă asta?

Victima abuzului: Păi, dacă sare la mine, eu să stau să capăt?

Pomohaci: Poți să eviți!

Victima abuzului: Sunt niște anturaje în care n-ai…

Pomohaci: Nu ai ce căuta în ele!

Victima abuzului: Păi nu ai ce căuta, dar poate intri fără să vrei!

Pomohaci: Nu e adevărat! Nu e adevărat! Știu despre altercația ta de anul trecut și nu mai povestim altceva! Numai eu știu, că eram în spatele mașinii de poliție și asta nu ți-am spus-o niciodată și, dacă nu aduceai subiectul, eu o lăsam așa și nu mă mai interesa! Dar eu știu că nu ești un copil care să fii prietenul polițiștilor! Știu lucrul ăsta! Și ești prea sensibil!

Victima abuzului: Păi sunt sensibil!

Pomohaci: Ești prea sensibil! Ești un bărbat frumos sau, nu știu, că nu știu ce! Că nu ești… Nu ești drăguț, ești frumos, mă! Ești frumos!

Victima abuzului: Știu, dar așa ni! Sunt, dar nu prea!

Pomohaci: Ne mai vedem, ne mai vedem! Mi-o arăți, nu mi-o arăți?!

Victima abuzului: Păi, o să v-o arăt! Dar nu, nu așa, în mașină, că e aiurea și…

Pomohaci: Când?

Victima abuzului: Într-o zi! Săptămâna asta! Să v-o arăt acum?

Pomohaci: Da, sigur!

Victima abuzului: Să vă arăt ciocanul? Nu știu, în loc să-i zici ciocan, poți să îi zici, nu știu, dacă sunteți preot, poate vă simțiți nașpa!

Pomohaci: Să îi zici ciocan, că eu știu ce înseamnă ciocan!

Victima abuzului: Eu stau cu dumneavoastră, încerc să am relație cu dumneavoastră, să fie bine, dar am și eu nevoie de ajutor, de un sprijin, de ceva, de…

Pomohaci: Încă o dată! Nu o să fii niciodată fără să fii remunerat pentru ceva. Depinde de ceea ce știi să faci! Încă o dată, dacă între noi o să fie, Flaviu, numai drag, de exemplu, facem sex, te plătesc pentru sex! Dacă între noi o să fie o relație de prietenie, atunci eu știu ce am de făcut, deci nu o să trebuiască să îmi ceri tu sau să trebuiască să mă cauți tu, că știu eu ce am de făcut pentru tine!

Victima abuzului: Dar, dar eu sunt…

Pomohaci: Ce ești tu?

Victima abuzului: Nu cred eu, că dacă știu că am atunci și am bani, nu că dacă știu, când am nevoie de bani, uite, și acum, nu am, eu ce să zic… tot așa sunt, tot în aceeași situație, tot n-am!

Pomohaci: Cum adică? Nu înțeleg!

Victima abuzului: Păi, ne-am văzut, ne-am ăsta, ne-am…

Pomohaci: Dar numai ne-am întâlnit!

Victima abuzului: Păi nu ne-am ăsta, dar, eu știu, vă arăt ceva sau m-ați sărutat? Eu știu?

Pomohaci: Te-am sărutat? Ăsta nu se numește sărut! Când te-am sărutat eu, măi, copile? Învață să le faci dacă vrei să le faci, dacă vrei să produci ceva, învață să închizi ochii, tremuri, nu știi, te faci și a doua ai trecut peste pragul ăsta!

Victima abuzului: Păi asta e, că sunt niște trepte, până te înveți… să le treci…

Pomohaci: Nu, acum ai emoții, nu o să le poți trece, că ai emoții și ești așa încordat că nu știi tu cum o să fie!

Victima abuzului: Nu neapărat că nu știu, că chiar nu am să mă tem, să…

Pomohaci: E vorba de temut, copile!

Victima abuzului: Păi e vorba de asta, că nu vreau să vă fac eu să vă simțiți prost sau…

Pomohaci: Mai mult decât sunt, nu mă poți face! Mai prost decât sunt nu mă poți face, deci nicicum nu!