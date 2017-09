Criminal de animale. Un tânăr publică pe facebook poze cu animale spânzurate

Din lipsa de educație, dar și pentru ”amuzament” un tânăr pe nume Grigorie Costinel Ionut, a postat ieri dimineață pe pagina de socializare facebook, o poza cu o pisica spânzurată, cu descrierea: ”captura mea”.

Acest lucru a provocat un val de comentarii negative la adresa acestuia și a intrigat multe persoane ce doresc să facă ceva în privința acestui lucru.

Poza a fost preluată de MDPA-Mișcarea Dreptate pentru Animale ce vrea să inițieze o ”plângere comună”.

”Domnule Comandant,

Subsemnatul/a………, domiciliat in ……..,

va aduc la cunostinta ca in data de 04.09.2017 numitul Grigorie I. Costinel Ionut (zis Ciusca), domiciliat in sat Aurora, comuna Cujmir, Judetul Mehedinti a postat in grupul de Facebook denumit Grupul Pisicarilor imaginile de mai jos din care rezulta ca este autorul unor fapte ce reprezinta infractiunea prevazuta de art. 25 din Legea 205/2004 (omorarea cu intentie a animalelor).

Prin prezenta va solicit sa luati masuri pentru identificarea lui, sa faceti cercetari privind faptele relatate si sa dispuneti sanctionarea lui conform prevederilor legale.

Va multumesc.

___________________________

Trimiteti sesizarea pe mail si atasati pozele de la aceasta postare sau link cu postarea.

Haideti sa trimitem cat mai multe sesizari, poate asa politia va face ceva.” a postat MDPA.