Crema judeţului în materie de evaziuni fiscale. Două sticle de brandy şi loc de dormit pentru a muta vina pe terţe persoane

Cinci persoane au fost trimise în judecată în decembrie 2014, sub acuzaţii de constituire sau aderare la grup infracţional, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre cele cinci o regăsim pe Cornelia Baciu, capul grupului infracţional care a contractat credite bancare în baza documentelor false. În acest dosar, Baciu nu mai are „onoarea” de a fi „şefă”, ci doar una din piesele active ale grupării, chiar implicată trup şi suflet după cum reiese din rechizitoriu. De data aceasta capii sunt alte două persoane – Virgil Coman şi Alina Monda, care s-au folosit de sute de facturi false pentru a beneficia ilegal de nişte bani, prejudiciul adus bugetului de stat, conform calculelor ANAF, ridicându-se la câteva sute de mii de lei.

Patru femei şi un bărbat au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud fiind acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat prin care au făcut evaziune fiscală şi au încercat să spele bani, circa un million de lei noi, adică 10 miliarde de lei vechi.

Potrivit procurorilor bistriţeni, inculpaţii Monda Alina Sorina, Coman Virgil, Varga Olimpia, Cucola; Idean Carmen Lucreţia, Baciu Cornelia şi Munteanu Mirela sunt acuzaţi că unii au constituit, iar alţii au aderat la un grup infracţional organizat prin acre au săvârşit: evaziune fiscală (232 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals(688 înscrisuri), au folosit cu rea-credinţă bunurile şi creditul societăţii SC Dalmera Construct SRL Ocniţa în scop contrar intereselor acesteia şi spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, inculpaţii Monda Alina Sorina, Varga Olimpia şi Coman Virgil Claudiu au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în perioada 2009-2010 în dublul scop: de sustragere a unei societăţi comerciale de la plata de obligaţii fiscale către bugetul de stat şi a însuşirii în interes personal de bani, inclusiv obţinute din deducerea nelegală de TVA.

Cei trei au atras în grupul infracţional constituit şi pe ceilalţi inculpaţi care, în cadrul unor societăţi comerciale unde aveau diverse calităţi, au întocmit acte false ori s-au folosit de astfel de acte în scopurile menţionate.

“Cauza este complexă întrucât prin faptele săvârşite au fost cauzate prejudicii de: 346.899,40 lei (inclusiv accesorii) în dauna bugetului de stat şi de 580.800 lei în dauna societăţii comerciale pe care o administrau. De menţionat este că pentru a se îngreuna cercetările penale, inculpaţii Monda Alina Sorina şi Coman Virgil Claudiu au cesionat societatea comercială implicată unor persoane cărora le-au plătit suma de 1000 euro pentru a accepta preluarea societăţii”, arătau procurorii.

În 11.11.2014, Tribunalul Bistriţa-Năsăud a dispus faţă de inculpaţii Monda Alina Sorina, Varga Olimpia şi Coman Virgil Claudiu luarea măsurii preventive a controlului judiciar, iar faţă de inculpatele recidiviste Cucolas Iedean Carmen Lucreţia şi Baciu Cornelia luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pe timp de 30 zile. Însă în prezent Baciu şi Cucolaş sunt deja condamnate la închisoare prin alte rechizitorii şi se află la Penitenciarul Gherla.

În data de 8 decembrie, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Bistriţa-Năsăud urmând să intre pe ordinea de zi a instanţei. SC Dalmera Construct SRL a intrat în insolvenţă în anul 2012.

Ajutate din interiorul finanţelor

Pentru ca activitatea infracţională să se desfăşoare, inculpaţii au apelat la serviciile lui Mirela Munteanu angajată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor BN. Ciudat este că femeia nu apare în dosar ca inculpat şi s-ar cam dezice de declaraţiile celor implicaţi şi a martorilor care susţin că Mirela Munteanu era vizitată chiar la muncă de către inculpaţi.

Spre exemplu, un motiv pentru care Baciu Cornelia a avut nevoie de ajutor de la Finanţe Bistriţa-Năsăud fost când l-a convins pe Suciu Nicuşor să preia firma de la Sălaj, Flor Metal SRL pentru ca ulterior să se întocmească de pe aceasta facturi de prestări servicii şi chitanţe fictive.

De altfel Cornelia reuşise să închirieze un spaţiu de la Stern & Co unde se depozitau facturile şi chitanţele de pe toate acele firme ce desfăşurau activităţi ilegale.

Sticle de brandy şi un loc unde să doarmă

Audiat în faza de urmărire penală, Nicuşor povesteşte cum Cornelia Baciu l-a ”ademenit”. Suciu le-a explicat magistraţilor că în acea perioadă ave probleme cu băutura, iar Cornelia i-a oferit bani, sticle de alcool şi cazare.

„Cornelia Baciu îmi asigura zilnic două sticle de brandy pe care le cumpăra personal sau mă trimitea să le cumpăr(…).Sufeream de tulburări de personalitate şi am fost internat la secţia de Psihiatrie.

Tot Nicuşor susţine că a fost abordat de Cornelia când se afla pe o terasă din Bistriţa în urmă cu mai mulţi ani. Aceasta s-a prezentat sub numele de Ana, iar Nicuşor susţine că în tot acel timp până la declanşarea anchetei lui Coman o ştia pe infractoare sub această identitate. Ei au făcut schimb de numere, iar ulteriro l-a sunat inculpata Alina Monda şi de acolo a început totul.

Iniţial i s-a propus acestuia să stea la domiciliul Corneliei. Însă tânărul consuma alcool şi petrecea mai mult timp dormind în alte locaţii. Astfel că doar un loc unde să stea nu era o miză destulă. Cornelia a pulsat propunându-i să facă bani prin preluarea unei firme ce îl va îmbogăţii, Flor Metal, şi care ar fi fost o companie ce nu ma era dorită la Sălaj dar cu colaborarea ei putea deveni productivă.

La trecerea firmei pe numele său, Nicuşor primise de la Cornelia 1.000 lei şi un alt prieten de-al său ce l-a însoţit în acest demers s-a ales cu 100 de euro. Flor Metal SRL avea ca scop sprijinul companiei pravan ce acum se află în faliment Dalimera Construct.

Relaţia Dalmera Construct – Asturlemn: peste 100 de facturi fictive

Însă infracţiunile se adunau, iar Mirela Muntean nu i-a mai putut proteja. Astfel că la începutul sfârşitului a „debutat” în octombrie 2010, când cei de la Finanţele Judeţene Bistriţa-Năsăud au făcut o plângere penală împotriva SC Dalmera Construct SRL din Ocniţa, firma Alinei Monda, în a cărei evidenţă contabilă au identificat nu mai puţin de 134 de facturi fiscale provenite de la SC Asturlemn SRL, administrată de Carmen Lucreţia Cucolaş Iedean. În acest caz prejudiciul reclamat a fost de 105.904 lei.

Trei luni mai târziu, în martie 2011, DGFP BN – Serviciul de Inspecţie Fiscal IV a înaintat procurorilor Raportul de Inspecţia Fiscală întocmit în cauză, comunicându-le totodată faptul că au găsit şi mai multe facturi fiscale fictive eliberate de firme atât din Bistriţa-Năsăud, cât şi din judeţele învecinate. Mai mult decât atât, grupul era luat în vizor şi de procurorii din judeţul Sălaj, care luaseră la puricat actele SC Flor Metal SRL.

„(…) în evidenţa contabilă a SC Dalmera Construct SRL au fost identificate mai multe facturi fiscale, achiziţii fictive de materiale de construcţii şi prestări serviciu, eliberate de către SC Fluor Metal SRL Sălaj, SC Lux Latin SRL Bistriţa şi SC Utilaje GP SRL Bârla. Prejudiciul constatat a fi adus bugetului consolidat al statului fiind de 207.775 lei din care 163.182 lei TVA dedus nelegal şi 44.593 lei impozit pe profit calculat suplimentar.

(…) s-a constatat că în perioada 01.04.2010 – 31.08.2010 SC Dalmera SRL Ocniţa a înregistrat în contabilitate achiziţii aferente unui număr de 45 de facturi fiscale, constând în prestări servicii şi materiale în sumă de 176.023 lei şi TVA de 37.596 lei de la SC Flor Metal SRL Zalău, societate care conform controlului electronic încrucişat realizat prin confruntarea declaraţiilor 394, nu a declarat livrări către SC Dalmera Construct SRL Ocniţa. Din aceste motive s-a apreciat că achiziţiile realizate de la societatea comercială din Zalău sunt fictive, existând indicii temeinice cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin 1 lit. c din Lg. 241/2005 de către reprezentanţii SC Dalmera Construct SRL Ocniţa, motiv pentru care cauza a fost disjunsă şi declinată spre competenţă soluţionare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud”, se arată în rechizitoriu.

Dosar în curs de soluţionare

Din 2015 şi până în prezent, Tribunalul Bistriţa-Năsăud lucrează la soluţionarea dosarului. Procurol ce a întocmit rechizitoriul respectiv este cunoscutul Felix Coman. După aproape 30 de termene, procesul rămâne la stadiul de audiere a martorilor şi pare a fi departe de finalizare.

Baciu Cornelia a fost cercetată şi condamnată până în prezent pentru trafic de influenţă, fals şi înscrisuri, iar în 2015 când Coman lucra la rechizitoriu femeia mai avea legături în alte trei dosare instrumentate de cei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa. Şi Cucolaş a fost condamnată între timp la Tg. Mureş pentru înşelăciune.