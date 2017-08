Copil ținut în baie un an, chiar de propria sa mamă

Brandy K. Jaynes, o mamă în vârstă de 36 de ani, din statul Utah a pledat vinovată după ce a recunoscut că și-a abuzat copilul ținându-l închis, deoarece acesta avea probleme încă de când s-a născut.

Copilul, a fost descoperit în baie. Se pare că acolo era zona unde cel mic își ducea traiul zilnic. Procurorii susțin că micuțul era înfometat și trăia în condiții deplorabile.

Se pare că femeie își închidea copilul în baie, iar pe clanța ușii ar fi fost instalat un sistem de alarmă pentru a detecta orice încercare de evadare a copilului. Pe lângă acest lucru, aceasta ar fi instalat un sistem de supraveghere video, pentru a putea urmări în timp real activitatea copilului.

Potrivit medicului care l-ar fi tratat pe copil, băiatul cântărea doar 15 kg, iar acum se află sub supraveghere medicală. În plus, medicii au descoperit că cel mic era malnutrit și prezenta răni cauzate de statul prelungit în aceeași poziție.

Tatăl băiatului, Russel Jaynes, a fost acuzat de abuzuri asupra copilului, fiind acuzat că nu a intervenit mai devreme. Bărbatul a susținut că nu știa nimic despre această situație, deoarece lucra foarte mult.

”Fiul meu a avut probleme încă din ziua în care s-a născut, probleme care s-au înrăutățit și mai rău și am greșit că nu am primit ajutor. Și pentru asta îmi pare foarte rău”, a declarat femeia într-o scrisoare, potrivit The Independent.

Și tatăl copilului este considerat vinovat și acesta va trebui să se prezinte în fața instanței pe data de 19 septembrie

După ce a fost tartat, copilul a crescut considerabil în greutate dar specialiștii susțin că el nu va putea merge niciodată corect.

Brandy K. Jaynes riscă să primească acum 45 de ani de închisoare.