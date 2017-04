Contractele pentru Poarta Transilvaniei sunt de milioane de euro! Participanţii la licitaţie s-au împuns în contestaţii, iar acum se judecă în instanţă

Bătaie mare pe lucrările de execuţie la drumul Poarta Transilvaniei, respectiv pentru cele trei tronsoane rămase neatribuite. Licitaţia a fost lansată în ianuarie 2016, iar în aprilie, administraţia judeţeană s-a văzut nevoită să prelungească termenul de evaluare a ofertelor, dat fiind numărul mare al firmelor înscrise în cursa pentru obţinerea contractelor. După ce s-au decis câştigătorii, contestaţiile au inundat Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Au fost contestate atât firmele (asocierile) declarate câştigătoare, dar şi cele care au fost pe locul secund, însă şi contestaţiile au fost contestate la rândul lor de câştigători. O nebunie întreagă, mai pe româneşte spus!

CNSC a avut o misiune deloc uşoară, decizia acestuia întinzându-se pe aproape 350 de pagini, însă în final a rămas „aşa cum am stabilit”, adică ceea ce a decis comisia de licitaţie a Consiliului Judeţean. Războiul nu s-a terminat aici, întrucât toţi nemulţumiţii au mers mai departe în instanţă, dosarul ajungând pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Cluj. Miza este una foarte mare în joc fiind peste 154 de milioane lei, suma pusă în joc de CJ BN pentru cele trei contracte de lucrări. Banii pentru aceste trei loturi vor veni din fonduri europene.

În 2014, preşedintele CJ BN, Radu Moldovan, a anunţat în plen că principala investiţie pe care administraţia judeţeană îşi propune să o acceseze prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 este reabilitarea Drumului „Poarta Transilvaniei”, în fapt fiind vorba de mai multe sectoare de drum judeţean.

Proiectul vizează modernizarea sectoarelor DJ 173 D (Mureşenii Bârgăului – DJ 173 A), cunoscut ca Drumul Blajului; DJ 173 A, Prundu Bârgăului-Colibiţa; DJ 172 C, Josenii Bârgăului-Ilva Mică, drumul peste Strâmba, şi DJ 172 D, Ilva Mică-limită judeţ Suceava.

În urma unei hotărâri a Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, adoptată în decembrie 2014, s-a modificat traseul şi poziţia unor drumuri judeţene (DJ173D, DJ173A,DJ172C, DJ172D), iar prin comasare s-a stabilit traseul şi poziţia kilometrică a drumului judeţean DJ172D. Astfel, drumul judeţean DJ172 are originea în drumul naţional DN17 (km 0+000), în intravilanul localităţii Mureşenii Bârgăului şi destinaţia la limita cu judeţul Suceava (km 99+472). Lungimea reală a drumului este de 85,591 km.

Doar patru loturi din cinci, scoase la licitaţie

În ianuarie 2016, au fost scoase la licitaţie doar patru loturi de drum de pe 172 D, care însumează o lungime de aproape 50 km.

În urma procedurii de achiziţie au fost depuse pentru primul lot – Mureşenii Bârgăului (DN17) – Lac Colibiţa – Colibiţa nu mai puţin de 13 oferte din partea a 61 de agenţi economici. Pentru al doilea lot Lac Colibiţa – Bistriţa Bârgăului (DN17) au intrat în cursă 20 asocieri cu 103 firme. Pentru lotul trei (DN17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică au fost depuse 17 oferte din partea a 110 companii, iar pentru lotul patru – Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei există 18 oferte, respectiv 104 agenţi economici. În total, 378 de firme au intrat în bătălie.

Potrivit calculelor efectuate în studiul de fezabilitate, investiţia a fost estimată la 506.181.551 lei (circa 115 milioane euro) pentru 85,591 km de drum. Din această valoare totală, 441.978.288 lei sunt estimările pentru lucrările propriu-zise (C+M).

Eşalonarea investiţiei de bază: 228.363.693 lei în primul an, 183.207.409 lei în al doilea an şi 30.407.186 lei în al treilea an.

Sunt prevăzute: podeţe – 285 buc., şanţuri şi rigole – 103.031 m, dren longitudinal – 9.939 m, ziduri de sprijin (gabioane şi ziduri din beton armat) – 21.962 m, consolidări de versanţi (piloţi, pământ armat, ziduri ancorate) – 1.719 m, poduri – 25 buc.

Strict pentru cele cinci loturi luate în calcul, investiţia se ridică la aproximativ 78 de milioane de euro, din care circa 39,66 milioane euro sunt alocaţi primelor patru loturi scoase la licitaţie de CJ BN anul acesta.

Primul tronson, adjudecat de Dimex, după instanţă

Pentru primul lot, un tronson în lungime de circa 5 km, lucrările au fost estimate la peste 20,18 milioane lei. Lotul 2, în lungime de circa 17 km, a fost estimat la aproximativ 50,3 milioane lei, lotul 3 (14,11 km) – circa 49,5 milioane lei, iar lotul 4 (18,79 km) – 54,55 milioane lei.

În ianuarie 2017, la un an de la lansarea licitaţiei pentru atribuirea contractului de lucrări aferent primului tronson de pe DJ 172D,cuprins între Mureşenii Bîrgăului şi Colibiţa, cunoscut şi sub numele de Drumul Blajului, în lungime de 5,11 km, administraţia judeţeană a făcut cunoscut numele câştigătorului final – Dimex 2000 Company SRL.

Procesul de licitaţie nu a fost unul deloc liniştit, având în vedere numărul clarificărilor solicitate de ofertanţi, iar mai apoi contestaţii. Într-o primă fază, numele câştigătorului a fost altul – ÎndemînareaProdcom SRL. Dimex s-a clasat pe locul al doilea, astfel că a contestat rezultatul la CNSC, unde i s-a dat dreptate. Lupta nu s-a finalizat aici fiindcă s-a ajuns în instanţă, Îndemînarea nefiind de acord cu decizia CNSC. A pierdut însă la Curtea de Apel Cluj, astfel că în final Dimex a semnat contractul.

Acest contract a fost estimat la 20.180.563 lei, fără TVA (circa 4,6 milioane euro), iar oferta Dimex s-a ridicat la 12.799.884 lei, fără TVA (peste 2,9 milioane euro).

Dimex 2000 Company SRL a intrat în cursa şi pentru obţinerea contractelor de lucrări pentru celelalte trei loturi, în asociere cu două firme clujene: SC Explan SRL, pentru lotul 2 (fiecare având şi o serie de subcontractanţi) şi cu SC Starcomexim SRL pentru loturile 3 şi 4.

Evaluare prelungită, contestaţii gârlă

Misiunea comisiei de licitaţie a CJ BN a fost şi mai dificilăîn cazul evaluării ofertelor depuse pentru loturile 2, 3 şi 4, pentru care s-au înscris pentru fiecare, aşa cum am precizat mai sus, 20 asocieri cu 103 firme, 17 asocieri cu 110 companii, respectiv 18 asocieri cu 104 agenţi economici.

În aprilie 2016, la patru luni de la lansarea licitaţiei, CJ BN a prelungit perioada de evaluare cu încă 240 de zile, deci cu încă circa 8 luni. Din septembrieînsă au început curgă contestaţiile pe procedură. Din decembrie, când au început să fie desemnaţi câştigătorii a venit rândul contestaţiilor celor clasaţi pe următoarele locuri.

Astfel, pentru lotul 2, licitația a fost câștigată de asociereaDimex Company – SC Explan, pentru lotul 3 de Dimex Company – Starcom Exim, iar pentru lotul 4 de Autotehnotom – Opr Asfalt.

Au depus contestații Autotehnorom – Opr Asfalt (pentru loturile 2 și 3), această asociere contestând câştigătorii – Dimex Company – SC Explan, respectiv de Dimex Company – Starcom Exim. Un alt contestatar a fost Drumuri și Poduri Cluj – Euro Strada pentru lotul 2, care a contestat atât asocierea desemnată câştigătoare Dimex Company – SC Explan, cât şi pe cea clasată pe locul al doilea, Autotehnorom – Opr Asfalt. Asocierea Dimex Company – Starcom Exim , înscrisă şi în cursa pentru contractul de lucrări pe lotul 4 a contestat asocierea câştigătoare Autotehnotom – Opr Asfalt. Alţii, precum Drum Serv –Mis Grup – Luca Way (lot 3 și 4), , PST Group – PST Construction din Bulgaria (lot 4), SC Diferit – DP Cons (lot 4) au contestat tot ceea ce se putea contesta. La fiecare contestaţie însă s-au depus şi dosare de intervenţii ale celor contestaţi. Toată tărăşenia a durat până la jumătatea lunii martie, când CNSC a luat o decizie.

Decizie care însă i-a nemulţumit pe toţi cei implicaţi în luptă. Drept urmare s-a ales calea instanţei, la Curtea de Apel Cluj care va avea de soluţionat acest dosar. Un prim termen a avut loc pe data de 5 aprilie, un nou termen fiind stabilit pe data de 3 mai.

Până una alta, săptămâna trecută Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a fost informat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest că a fost demarată etapa precontractuală pentru proiectul de modernizare a drumului Poarta Transilvaniei.Consilierii județeni au aprobat, într-o şedinţă extraordinară,cheltuielile de investiții pentrumodernizarea loturilor 2, 3 și 4, în vederea finanțării cu bani europeni prin POR. Pentru aceste trei loturi valoarea totală este de 191.201.271,50 lei, contribuția CJ fiind de 23.521.195,54 lei.