Consumul de droguri, inamicul public nr.1 în Bistrița-Năsăud

Situația se pare că este scăpată de sub orice control, aproape că nu există o petrecere a unui grup de adolescenți în care să nu se consume droguri, în special cannabis, sau un derivat al acestuia, hașiş. De-a lungul timpului, în mai multe materiale publicate Gazeta de Bistriţa a tras un semnal de alarmă asupra acestui flagel extrem de periculos, consumul de droguri și că vârsta celor care au avut o experiență de acest gen, să fumeze o țigară care să conțină cannabis, este în scădere.

Anumite statistici date publicității arătau, pentru județul Bistrița-Năsăud, că vârsta minimă pentru cei care consumă droguri este de 15 ani, dar acest prag a căzut mai jos, fiindcă există semnale că vârsta celor care au tras un fum dintr-o țigară cu cannabis a scăzut la 12, 13 ani.

Încep să se drogheze din curiozitate sau teribilism

De obicei se folosește sintagma, consumul și traficul de droguri, iar situația este asemănătoare ca în povestea cu ce a fost întâi: oul sau găina? Ce a fost întâi, totuși, consumul sau traficul de droguri? Evident că în cazul subiectului de față, prima dată a apărut consumul, care la rândul lui a generat traficul. Traficul ar fi inexistent dacă nu ar exista o piață de consum, iar aceasta ca să existe, în etapa de început, şi să se dezvolte, este stimulată prin anumite procedee. Inițial orice tânăr, adolescent, mai nou chiar copii, purced la această primă experiență, din curiozitate sau din terbilismul caracteristic vârstei. Inițierea este identică cu a celor care încep să fumeze țigări obișnuite. În cele mai multe cazuri acest lucru are loc la o petrecere între adolescenți, în stradă, cu prietenii de la bloc, de cartier. Unul din ei, inițiat deja, dependent, va oferi celorlalți participanți o țigară mai specială, care va trece din mână în mână. Va fi făcută ”poștă”, ca să folosim un limbaj mai puțin academic. Primul fum dintr-o țigară care conține cannabis sau hașiș, poate nu este cea mai plăcută senzație atunci pe moment, dar sigur va crea o stare de amețeală, de euforie, care îl va determina pe tânărul în cauză să repete experiența. La următoarele întâlniri lucrurile se vor desfășura după același scenariu, vor urma alte fumuri din țigara cu cannabis și treptat se va instala dependența. Din acest moment lucrurile sunt scăpate de sub control, fumatul unei țigări cu cannabis se va transforma în necesitate. Iar țigara nu va mai fi oferită gratuit.

Adolescentul va căuta să facă rost de bani pentru a-și putea procura substanța care îi oferă o plăcere iluzorie. Și pentru acest lucru, neavând venituri proprii, va căuta sa facă rost de bani prin orice mijloace. Furturi de mici sume de bani din casă, sustragerea unor obiecte de valoare, de regulă bijuterii din locurile unde le păstrează părinții și chiar comiterea unor infracțiuni, furturi, tâlhării în spațiul public etc.

Este evident că, stimulând consumul prin aceste procedee, la început oferirea gratuită de doze mici, apoi odată cu instalarea dependenței, de perceperea unor sume de bani, se creează piața de consum, iar cei care se ocupă de alimentarea ei, traficanții, dealerii, realizează câștiguri fabuloase.

Consumul mai este stimulat și de neimplicarea celor în drept să prevină și să controleze fenomenul, structuri de informații cu sarcini de investigare a traficului de droguri, de poliție cu aceleași atribuții, DIICOT. De asemenea, în multe situații se constată o neimplicare de neînțeles în combaterea fenomenului a familiei, a școlii și a societății civile.

Autorităţile dorm

Situația în județul Bistrița-Năsăud este îngrijorătoare, dacă nu chiar dramatică. De câteva luni bune, situația este scăpată de sub orice control, niciuna dintre structurile abilitate nu mai face nimic, serviciile de informații au cu totul alte preocupări, SRI-ul este implicat până peste cap în activități de poliție politică, „Doi și-un sfert” a fost desființat cu concursul direct al aceluiași SRI alături de DNA, pe frontul mizeriei intitulate „lupta anticorupție”, iar cei de la crimă organizată și DIICOT, în lipsa suportului informativ oferit de structurile de informații, au trecut în șomaj la propriu. Mai mult, și informațiile ajunse la poliție, privind cazuri concrete de consum și trafic de droguri, nu sunt supuse nici unei forme de verificare, creându-se impresia că poliția are probleme cu mult mai importante de rezolvat. Și de fapt nu are. Ce poate fi mai important decât protejarea tinerilor de acest devastator flagel cu urmări nebănuite pe termen lung?

Caz concret ajuns la urechile Poliţiei! Nici o mişcare

Prin primăvara anului 2016, Nicu L. din Bistrița, a constatat că fiul lui are un comportament ciudat și a intrat la bănuieli. Mai târziu bănuiala s-a transformat în certitudinea că fiul lui consumă substanțe interzise. În urma unei investigații proprii și a unei discuții cu fiul lui, bistriţeanul a stabilit cine este persoana de la care îi aproviziona copilul: un adolescent de pe aceeași stradă, care vindea cannabis la mai mulți puști de etnie romă din aceeaşi zonă. Odată cu schimbarea de comportament a fiului său, Nicu L. a constatat că din casă au început să-i dispară diferite sume de bani. Cel care făcea „aprovizionarea”, nu numai că a vândut cannabis la puștii respectivi, dar a încercat să-i determine pe aceștia ca la rândul lor să vândă și ei mici cantități de drog, iar o parte din bani să-i revină lui. Nicu L. a contactat o cunoștință, cadru MAI în rezervă, care a informat pe unii din șefii Poliției bistrițene. Cu toate acestea, lucrurile au rămas în același stadiu, nu s-a făcut nici o investigație, iar micii traficanți și consumatori din zona cu pricina a Bistriței își fac de cap fără să fie deranjaţi de poliţişti.

Cine dorește să se convingă de acest lucru, că în județul Bistriț-Năsăud autoritățile au depus armele în fața grupărilor de crimă organizată specializate pe trafic de droguri, nu are decât să consulte site-urile Poliției bistrițene, a DIICOT, a instanțelor de judecată din Bistrița-Năsăud. Nu va găsi absolut nici o știre, comunicat oficial, număr de dosar penal referitor la vreun caz privind traficul de droguri, rezolvat în ultimele luni ale anului 2016, arestare sau vreo trimitere în judecată. De parcă problema nu ar exista, iar județul ar fi liber de traficul de droguri. Singurele informații care se găsesc pe site-urile instanțelor din Bistriţa-Năsăud sunt cazuri mai vechi, aflate în diferite etape ale procesului penal, semn, totuși, că problema combaterii traficului de droguri a avut și momente mai bune în județ.

Ne fac ordine alţii în propria ogradă

Un alt exemplu concludent al faptului că cei de la Crimă organizată au ridicat piciorul de pe pedala de accelerație a luptei antidrog o constituie faptul că ultima operațiunea pozitivă a polițiștilor de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog Cluj, cea care are atribuțiuni directe și coordonează combaterea traficului și consumului de droguri și în Bistrița-Năsăud, dar și în județele Cluj și Maramureș, a fost realizată în 3 noiembrie 2016. Și de atunci, zero! La data respectivă, DIICOT Cluj, în baza operațiunii derulate de cei de la brigada de crimă organizată, au realizat un flagrant în urma căruia au fost reținuți David-Giacomo-Olivere Visciglia, Mabrouk Bouchraiet, Dumitru Gabriel Chirilă și Andrei-Flavius pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni fără autorizare prealabilă cu produce știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Activitatea de prevenire, joc de glezne

Faptul că problema consumului și traficului de droguri este tratată ca și cum nu ar exista, este demonstrată și de lipsa oricăror activități de prevenire. Luna noiembrie 2016, a fost luna dedicată prevenirii consumului și traficului de droguri, probabil și în perspectiva apropierii sărbătorilor de iarnă, perioadă în care consumul și traficul de droguri cresc exponențial. În mod normal, liceele și școlile din Bistrița și județ trebuiau supuse unei adevărate ofensive pe linia prevenirii consumului și traficului de droguri. Dar se pare că cei plătiți de la bugetul de stat să lupte cu acest flagel, dorm în front din motive numai de ei știute.

Analiza consumului de droguri în județul Bistrița-Năsăud din punct de vedere al urgențelor medicale – cazuri medicale înregistrate – clasează județul într-o zonă de risc foarte mică, sub 0,5 %. Acest fapt, în realitate nu spune nimic, întrucât fie cazurile nu sunt raportate, fie nu se face diferența între un pacient internat cu suspiciunea de consum de alcool sau consum de droguri de risc, cannabis, hașiș.

Conform unor surse din cadrul structurii de Combatere a crimei organizate și antidrog din județul Bistrița-Năsăud, într-un clasament al drogurilor consumate primul loc îl ocupă cannabisul, urmat de un derivat al acestuia, rășina de canabis sau „hash-ul”. Cannabisul și derivatele lui au un efect extrem asupra psihicului consumatorilor tineri, copii și adolescenți.