Concursul de literatură pentru liceeni „Doru Pruteanu”, la prima ediţie! Vezi condiţiile de înscriere

Patru scriitori, un jurnalist cultural și un artist vizual sunt invitați să descopere Sîngeorzul și, vreme de șapte zile, să-l descrie așa cum (nu) este el.

Textele/imaginile invitaților vor forma o ”Carte a Sîngeorzului” – care va fi atât una de literatură cât și un document antropologic inedit.

Șapte zile, șase invitați (de cinci stele), patru dealuri, trei întîlniri cu publicul, două workshopuri, o carte. În plus, scriitorii invitați vor juriza textele trimise în cadrul primei ediții a concursului de literatură pentru liceeni ”Doru Pruteanu”.

Invitați: Luiza Vasiliu, Florin Iaru, Bogdan Alexandru Stănescu, V. Leac, Simona Popescu, David Bodescu (visual art).

Concursul de literatură pentru liceeni „Doru Pruteanu”

Aflat la prima ediție, concursul de literatură „Doru Pruteanu” își propune să susțină preocupările literare ale elevilor, pornind de la modelul pe care profesorul de literatură, criticul SF și prozatorul Doru Pruteanu l-a constituit pentru mai multe generații de tineri. De aceea, concursul se desfășoară sub moto-ul lui Doru Pruteanu: coffee tea or me.

La concurs se pot înscrie elevii de ciclu liceal din județul Bistrița-Năsăud, la categoriile poezie și proză. Pentru categoria „Poezie” se va trimite un manuscris tehnoredactat de maximum 10 pagini, format A4. Manuscrisul va fi semnat cu pseudonim și se va trimite la adresa de email traklro@yahoo.com.

Pentru categoria „Proză” se va trimite un manuscris tehnoredactat de maximum 5 pagini, format A4, font Times New Roman, corp 12. Manuscrisul va fi semnat cu pseudonim și se va trimite la adresa de email marinhondrari@gmail.com. Data limită de trimitere a manuscriselor este 10 mai 2017.

Juriul format din Florin Iaru, Bogdan Alexandru Stănescu, Luiza Vasiliu, Simona Popescu și V. Leac va acorda două premii, câte unul pentru fiecare secțiune. Fiecare premiu va fi în valoare de 300 de lei și un pachet de cărți de literatură contemporană oferite de editura Charmides și va fi acordat în cadrul Taberei de Literatură Sîngeorz-Băi (10-17 mai).