Comsig a comis-o din nou

Comsig nu se dezminte. Recidivează. Autoritatea de Supraveghere Financiară, forul suprem pe piaţă de profil a decis sancţionarea SC “Comsig Broker de Asigurare” SRL din Bistriţa, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare, ea nemaiavând voie să încheie nici un tip de asigurări. Cititori fideli ai “Gazetei de Bistrița” îşi reamintesc de un scandal celebru în care a fost implicată Comsig, relatat pe larg într-un material de investigaţii intitulat “Înşelătorie, numele tău este Comsig Leasing”, o altă firmă din portofoliul Comsig Grup aflată sub controlul familiei Sigartău.

Mai mult, Petru Sigartău, marele boss al grupului de firme Comsig a fost chemat la DNA Cluj să dea cu subsemnatul în dosarul de mega-corupţie a grupului infracţional organizat care a funcţionat în interiorul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, având în vedere faptul că numele lui apare în stenogramele interceptărilor efectuate în acest dosar. Conţinutul acestora devoalează o relaţie mai mult decât specială a patronului Comsig cu fostul şef al Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ BN, Roberto Hasnăş.

Legea a fost încălcată flagrant

Hotărârea ASF este irevocabilă şi executorie, ca să folosim nişte termeni juridici consacraţi. Potrivit deciziei nr.82 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial la numărul 70 din 27 ianuarie 2015, „Comsig Broker de Asigurare” nu mai are voie să încheie asigurări din nici o categorie. Potrivit acestui document, Comsig Broker Asigurare, înscrisă în Registrul brokerilor din asigurare cu codul RBK-392, nu a transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară raportările periodice semestriale şi trimestriale. De asemenea conform aceluiaşi document, Comsig Broker Asigurare a mai „uitat” să transmită şi raportările aferente trimestrului II/2014 în format letric şi în format electronic şi documentele contabile aferente semestrului I/2014 în format letric şi în format electronic.

În fapt, Autoritatea de Supraveghere Financiară a constatat că au fost încălcate flagrant mai multe articole din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, aceste fapte fiind considerate potrivit legii amintite, „contravenţii”. Drept consecinţă, urmare a acestor încălcări ale legii, ASF a decis să sancţioneze Comsig Broker Asigurare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare.

După cum am amintit, jocul de-a şoarecele şi pisica cu legea, de a sări peste aceasta atunci când interesele lor o cer, nu este străina celor de la Comsig. Cu ceva timp în urmă într-un material de investigaţie, intitulat „Înşelătorie, numele tău este Comsig Leasing”, Gazeta de Bistriţa a adus în atenţia opiniei publice peripeţiile unui cetăţean, un om de bună credinţă – Vasile Runcan – din Năsăud, careprobabil, alături şi de alte persoane au devenit victime a celor de la Comsig.

Înşelătoria Comsig consta în întocmirea unor contracte de leasing financiar pentru procurarea de autovehicule, realizate în aşa fel încât de fiecare dată clientul de bună credinţă să piardă. Sub acoperirea unor documente aparent legale, clientul era jecmănit la propriu cu sânge rece, inducându-i-se ideea că totul s-a făcut în limita şi cu respectarea legii.

Clientul era jecmănit la propriu cu sânge rece

Vasile Runcan poate şi din puţină credulitate (se pare că tocmai pe această însuşire umană s-au bazat cei de la Comsig), a plătit nişte sume de bani în baza unui contract de leasing încheiat cu S.C „IFN Comsig Leasing” Bistriţa, fără să ştie pentru ce.

În 10 august 2007, Vasile Runcan, încrezător în binefacerile economiei de piaţă, a încheiat un contract de leasing cu S.C „IFN Comsig Leasing” SA Bistriţa, str. Lucian Blaga, pentru achiziţionarea unui autoturism, uzat, marca Mercedes Sprinter, an de fabricaţie 2001. La prima vedere, condiţiile păreau acceptabile şi omeneşti. Preţul CIP al maşinii, fără TVA era de 5.715,49 euro, şi preţul DDP fără TVA este de 6.765,49 euro. S-a plătit în avans suma de 1.691 euro, adică 24,99% din preţul fără TVA (DDP). Valoarea finanţată (1)-(2) era stabilită la 5.074,49 euro, adică 75,01% din preţul fără TVA (DDP). S-a mai calculat o valoare reziduală de 1.143,00 euro, adică 20% din preţul fără TVA (CIP), inclusă în rate. Rata lunară de leasing a fost stabilită la 163,62 euro, cu un procent de penalitate de 0,6%, pentru fiecare zi de întârziere a plăţii ratelor. Durata contractului de leasing a fost stabilită prin negociere directă de ambele părţi, pentru o perioadă de 60 de luni şi, atenţie, şi o taxă de administrare, conform contractului de leasing nr.840 din 10 august 2007, care era 0 (zero). De asemenea, a mai fost stabilită valoarea contractului şi durata acestuia, exclusiv asigurările maşinii – avansul, valoarea reziduală, rata de leasing, plus taxa de administrare, în valoare de 11.508,20 EURO, valoarea contractului, exclusiv asigurarea maşinii, plus TVA-ul, în valoare de 13.694,89 euro şi restul de plată, exclusiv asigurările maşinii, respectiv valoarea contractului (3), minus avansul plus TVA-ul, în valoare de 11.6892,60 euro. Data la care expira contractul de leasing financiar era 25 august 2012. Moneda în care au fost exprimate valorile de mai sus, EURO, a fost stabilită la un curs de 32.400 lei (vechi). Toate aceste valori au fost prevăzute în cadrul Planului de Eşalonare a Ratelor-Anexă, la respectivul contract. La semnarea contractului, în baza facturii emise de „Comsig Leasing”, clientul a efectuat prima plată, care presupunea avansul şi taxa de administrare, care conform contractului este 0 (zero). S-a mai stabilit că ratele de leasing şi primele de asigurare să fie plătite conform planului de eşalonare a ratelor.

Au sesizat instanța

Nu după mult timp Vasile Runcan a constatat că, practic, tot contractul a fost astfel întocmit încât în baza unor clauze abuzive este obligat să plătească în plus circa 5.000 euro. În disperare de cauză, după consultarea şi a unui avocat, Vasile Runcan s-a adresat Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bistriţa-Năsăud (OJPC BN), pentru efectuarea unei verificări asupra legalităţii şi corectitudinii contractului de leasing nr.840 din 10 august 2007, în limitele competenţelor permise de Legea nr.193 din 2.000 cu modificările şi completările ulterioare. Sesizarea s-a referit exclusiv la clauzele abuzive din contractul menţionat. Au fost sesizate următoarele clauze, considerate abuzive: obligaţia de plată a sumei de 1.050 euro plus 4.244 euro, cu titlu de cheltuieli de administrare, în condiţiile în care în contract taxa de administrare este 0 (zero), dreptul vânzătorului la emiterea facturii lunare la un curs leu/euro mai mare decât cel valabil în ziua plăţii efective în condiţiile în care acesta nu a fost niciodată comunicat anterior în factura fiscala, calcularea şi încasarea „diferenţei de curs la rata de capital”, introduse în facturi şi care nu au fost explicate ce obligaţii contractuale reprezintă.

Vasile Runcan a cerut OJPC Bistriţa-Năsăud să dispună sesizarea instanţei de judecată pentru aplicarea unor sancţiuni contravenţionale, modificarea clauzelor contractuale abuzive în sensul anulării clauzei privind obligaţia de plată a comisionului de administrare de 1.050 euro, plus 4.244 euro, interpretarea contractului în sensul că, în lipsa comunicării facturii încheiată anterior, cursul leu/euro la care se face calculul obligaţiei de plată este cel din ziua plăţii efective a ratei curente. În final, Vasile Runcan a mai pretins restituirea sumelor încasate în baza clauzelor abuzive, adică a clauzelor de administrare, diferenţa dintre suma efectiv plătită şi cea datorată potrivit cursului din ziua plăţii pentru rata de capital şi dobânda, precum şi întreaga „diferenţă de curs la rata de capital” facturată şi achitata potrivit facturilor lunare emise de comerciant.

Îşi rezolvau problemele cu legea apelând “firul scurt”

Contractul de leasing financiar era un contract standard, preformulat, a cărui întocmire nu a fost negociată între părţi, ci impusă de cei de la „Comsig Leasing”. Profitând de lipsa de iniţiere în materie a clienţilor, prin formulări echivoce cu dublu sens, pentru înţelegerea cărora sunt necesare cunoştințe de specialitate. Era mai mult decât evident un procedeu înşelător, utilizat cu rea credinţă de comerciant, fără doar şi poate, pentru a încasa ilegal nişte sume de bani, prin adăugarea clauzei abuzive într-o anexă din contract, mascată extrem de abil în termeni şi formule inaccesibile omului de rând.

„Comsig Leasing” avea obligaţia de a calcula valoarea în lei a fiecărei rate lunare în raport de cursul euro la data încheierii contractului sau,în cazul variaţiei cursului valutar peste o anumita limită, la cursul din ziua facturării, dacă aceasta era mai mare decât cursul iniţial. Acest drept, subzista doar în situaţia emiterii facturii curente anterior datei plăţii şi comunicării acesteia către client modul prevăzut de lege. „Comsig Leasing” nu a comunicat niciodată factura decât în ziua plăţii efective, la ghişeul casieriei, când era şi emisă.

Rezultă mai mult decât evident că firma „Comsig Leasing” a acţionat cu rea credinţă, antedatând facturile cu data celui mai mare curs valutar din luna respectivă, anterior zilei plăţii efective.