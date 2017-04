Compozitorului Dinu Lipatti i se va aduce un omagiu printr-un concert la Seattle

Doi muzicieni de renume internațional, violonistul Alexandru Tomescu și pianista Angela Drăghicescu, vor aduce un omagiu legendarului pianist și compozitor Dinu Lipatti cu ocazia centenarului nașterii, printr-un concert extraordinar sustinut joi, 27 aprilie 2017, la Seattle.

Personalitatea lui Dinu Lipatti (1917-1950) ocupă un loc central în cultura română, dar depășește frontierele țării, plasându-se pe aceeași orbită cu Enescu, Brâncuși, Eliade…. Peste tot în lume, chiar și pe continentele unde nu a putut să ajungă în scurta sa existență, artistul român a fost considerat ca unul dintre cei mai mari interpreți ai primei jumătăți a secolului XX. Pianist, compozitor și profesor, discipol și continuator al stilului enescian, Dinu Lipatti reprezintă un simbol al perfecțiunii pianistice, care, dacă nu ar fi dispărut prematur, la numai 33 de ani, ar fi schimbat cu siguranță cursul istoriei interpretative. Pianistul avea nu numai o viziune profetică a evoluției tehnicii pianistice și a artei interpretative, ci și calități umane cu totul excepționale, puse în valoare de o muncă asiduă, metodică și profundă. Numit de marea pianista Clara Haskil drept “un om stânjenit de propriul geniu”, Dinu Lipatti strălucește, într-adevăr, ca un muzician de geniu pe firmamentul artei muzicale românești și universale. După 100 de ani de la nașterea sa, amintirea lui rămâne una legendară și incredibil de vie și de luminoasă.

Doi muzicieni de renume internațional, violonistul Alexandru Tomescu și pianista Angela Drăghicescu, aduc un omagiu legendarului pianist și compozitor Dinu Lipatti, cu ocazia centenarului nașterii, printr-un concert extraordinar, care prezintă muzica sa alături de a altor compozitori celebri: Bach, Beethoven, Bartok și Gershwin. Programul include astfel o piesă a lui Lipatti rar ascultată, care va interpretată în premieră la Seattle: Sonatina pentru vioară și pian.

Violonistul Alexandru Tomescu (n.1976, București) a studiat la Conservatorul „George Enescu” din București, cu Ștefan Gheorghiu, și apoi în Elveția, cu Tibor Varga, și în SUA, cu Eduard Schmieder. Revenit în România, s-a implicat în organizarea unor turnee naţionale, dorind să demonstreze că muzica clasică este o fereastră spre armonia cu sine şi cu celălalt, şi că fiecare merită şansa de a o explora. A susținut concerte în săli de prestigiu, precum Théâtre des Champs Elysées din Paris, Metropolitan Art Space Tokyo și Carnegie Hall din New York, sub bagheta unor mari dirijori, precum Valery Gergiev, Kurt Masur și Christoph Eschenbach. A câștigat cele mai mari competiții muzicale ale lumii, de la Concursul „Paganini” sau „Marguerite Long-Jacques Thibaud”, la Concursul Internaţional de vioară „George Enescu”. Angajamentul pe care şi l-a asumat în momentul în care i s-a încredințat pentru un timp vioara Stradivarius „Elder-Voicu”, în 2007, a fost acela de a familiariza un public cât mai mare cu sunetul splendidului instrument. În 2013, a câştigat, pentru a doua oară, în urma unui concurs național organizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, dreptul de a cânta pentru următorii cinci ani pe celebra vioara Stradivarius. La Turneul Internațional Stradivarius „EXPERIENCE 2.0” din 2016, a abordat creațiile compozitorilor Bela Bartok, Serghei Prokofiev și Vasile Filip, După o serie aproape neîntreruptă de concerte desfăşurate în România și în lume, numele violonistului și cel al viorii sale au devenit sinonime perfecte.

Pianista Angela Drăghicescu (n. 1981, Bucureşti) a apărut în concerte solo şi de muzică de cameră în SUA, Canada, Asia şi Europa. Recunoscută pentru sensibilitatea şi abilitățile ei muzicale excepţionale, are o activitate bogată, atât ca pianist solo, cât şi în calitate de colaborator. Ca pianist, a lucrat cu orchestre de renume, precum Baton Rouge Symphony, Acadiana Symphony, LSU Wind Ensemble, UT Symphony Orchestra, Round Top Festival Orchestra şi Hot Springs Festival Orchestra. Susținătoare a muzicii compozitorilor americani, ea a colaborat la mai multe CD-uri sub bagheta dirijorului Edwin Outwater, director muzical la Kitchener-Waterloo Symphony din Ontario, Canada. Printre alte colaborări de prestigiu ale artistei se numară cele cu Frank Huang – concertmaestrul de la New York Philharmonic, violinistul Brian Lewis, Peter Bond – trompetistul de la Metropolitan Opera Orchestra sau violoncelistul David Requiro. În iulie 2016, pianista a debutat la Carnegie Hall (Weill Hall), într-un concert cu lucrări ale compozitorului american William Bolcom. În prezent, Angela Drăghicescu predă acompaniament și muzică de cameră la University of Puget Sound din Tacoma, statul Washington, fiind și unul dintre acompaniatorii oficiali ai Concursului Internațional „George Enescu”. Teza sa de doctorat, “Redescoperirea lui Nicolae Bretan: ghid pentru liedul românesc“, este primul manual de dicție românească în limba engleză, oferind străinilor posibilitatea de a se documenta cu privire la liedul românesc.

Programul concertului:

J. S. BACH – Partita pentru vioară nr. 3 în Mi major, BWV 1006

L. van BEETHOVEN – Sonata pentru vioară și pian în Fa major, Op.24: Sonata primăverii

D. LIPATTI – Sonatina pentru vioară și pian, Op. 1 (premieră la Seattle)

B. BARTOK – Dansuri populare românești, Sz. 56, BB. 68

G. GERSHWIN – Trei preludii

Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român din New York (ICRNY), în parteneriat cu American Romanian Cultural Society (ARCS) din Seattle și cu sprijinul Romanian American Society of Washington State (RO-WA) potrivit Hotnews.