Complexul Energetic Oltenia, înșelat de firma la care e acționa

2,2 milioane de lei este contravaloarea tichetelor de masă și a primelor de vacanță pe care Minprest Serv trebuie să o returneze, după ce le-a încasat dar nu le-a plătit angajaților.

Societatea comercială la care Complexul Energetic (CE) Oltenia are 95% din acţiuni și-a înșelat propriii angajați, dar și acționarul principal, care este, la rândul său, companie a statului român. Pentru a scoate firma pe profit artificial, conducerea Minprest Serv a introdus în costul serviciilor prestate pentru CE Oltenia pe anul 2016 contravaloarea tichetelor de masă și a primelor de vacanță pentru cei peste 1.268 de salariați.

Societatea a încasat banii, însă nu a dat și angajaților respectivele tichete și prime de vacanţă.

Sindicatul „Lignitul Oltenia” a făcut sesizare la Ministerul de Finanțe, care a efectuat un control la Minprest Serv. Firma prestează pentru CE Oltenia servicii de curăţenie, întreţinere căi ferate uzinale sau deratizare. „Conform justificărilor de tarife depuse, firma condusă de Giorgi Gabriel Giorgian a solicitat CE Oltenia a acceptat, un nivel al tarifelor prin care, practic, Minprest Serv SA cerea, iar CE Oltenia plătea, bani pentru diverse cheltuieli ale prestatorului, inclusiv pentru achiziția de către prestator a 20 tichete de masă pe lună pentru fiecare salariat”, se arată în plângerea sindicatelor.

Sindicaliștii au acuzat că CE Oltenia a plătit în fiecare lună bani pentru achiziția de către Minprest Serv SA a tichetelor de masă pentru angajații săi. „În luna decembrie 2015 societatea nu a înregistrat cheltuieli cu tichetele de masă, cu toate că a primit de la CE Oltenia aceleași tarife și, implicit, a primit banii dedicați special achiziției de tichete”, a precizat „Lignitul Oltenia”.

Inspectorii ANAF au confirmat cele sesizate, iar prin actul de control au obligat societatea fie să dea tichetele de masă și primele de vacanță care li se cuveneau salariaților pentru anul trecut, fie să restituie banii Complexului Energetic Oltenia.

S-a schimbat contractul colectiv

Doar că, din aprilie 2016, Minprest a semnat cu salariații un nou Contract Colectiv de Muncă din care a scos atât tichetele de masă, cât și prima de vacanță. Prin urmare, în aceste condiţii, cei aproape 1300 salariați pot beneficia de banii respectivi doar pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2016, restul sumei până la 2.200.000 lei urmând a fi restituiți CE Oltenia.

În plus, în luna mai a anului 2016, Minsprest Serv a disponibilizat în jur de 400 de salariați, unitatea rămânând în prezent cu 950 de salariați. Astfel de practici sunt folosite de către „managerii de la întreprinderile de stat“ pentru a cosmetiza eșecurile, beneficiind în acest mod de prelungirea contractelor de management, mai ales că în cazul de față primesc o primă consistentă la sfârșitul anului.

1.268 salariați de la Minprest Serv nu au primit tichete de masă și de vacanţă, deși firma a încasat banii de la CE Oltenia.

Sursele noastre ne-au confirmat că managerul SC Minprest SA, Gabriel Giorgi (care este și consilier municipal PSD în cadrul Consiliului Local Târgu Jiu), ar fi fost la Ministerul Finanțelor pentru a interveni în vederea mușamalizării controlului efectuat de către inspectorii ANAF. Deocamdată, nu ar fi încasat stimulentele aferente anului 2016, dat fiind faptul că bilanțul activității pe 2016 nu a ajuns în discuția AGA. Acesta nu a putut fi, însă, contactat pentru a comenta acuzaţiile.

10 salarii despăgubire pentru demitere

Pentru poziția ocupată, Gabriel Giorgi, managerul SC Minprest SA, primește o indemnizație de 8.900 lei pe lună, plus o mulțime de beneficii și condiții asigurate de administratorul Minprest. Mai mult, printr-un contract de mandat din 2015, „managerul“ are clauze ce într-o companie privată nu ar fi admise. Potrivit punctului 5.1.10, are dreptul de a cere un loc de muncă în cadrul societății, după încheierea mandatului, corespunzător pregătirii profesionale și cu o anvelopă salarială similară celor a directorilor sau altor funcții de conducere ale societății.

Cheltuieli ilegale

Au fost la mare în 2013, obligați de instanță să plătească în 2017

În anul 2013 conducerea Minprest Serv a participat la cursuri de perfecționare pe litoral plătite ilegal de companie, lucru constatat într-un raport de control al ANAF, care a obligat participanții la dezmăț pe banii publici să returneze sumele cheltuite pe litoral.

Și de această dată directorul Minprest a contestat în instanță raportul de control al ANAF, dosar ce s-a judecat din 2015 până pe data de 17 martie 2017, când Curtea de Apel Craiova a respins acțiunea, iar acum sunt buni de plată.

„Am știut de controlul ANAF la Minprest, încă nu cunosc oficial rezultatul, însă sunt convins că organele de conducere ale societății Minprest vor lua măsurile legale ce se impun în situația de față“- Sorin Bogza, Managerul Complexului Energetic Oltenia

Sursa: Romanialibera.ro