Competitia de flaut a Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti 2017 108 artiști din 36 de țări

Cel mai prestigios concurs international de muzica clasica derulat in Romania se pregateste pentru editia cu numarul 24, derulata intre 13 si 20 mai 2017 la Bucuresti si Sibiu.

108 flautisti din 36 de tari – Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia, China , Columbia, Coreea de Sud, Croatia, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Letonia, Marea Britanie, Mexic, Muntenegru, Olanda, Polonia, Rep. Moldova, Romania, Rusia, Serbia, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Taiwan-China, Turcia, Ucraina, Ungaria, Venezuela, vor concura pentru premii de 10.000 Euro.

Juriul este format din artisti ai scenei internationale si profesori de la academii de prestigiu din Italia, Franta, China, Israel, Ungaria si Romania. Primele etape se desfasoara in Bucuresti, iar Finala la Sala Thalia din Sibiu, alaturi de orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu.

Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti este un eveniment de tinuta, care s-a remarcat in peisajul cultural autohton si international prin calitatea muzicala prezentata, prin numarul record de participanti inregistrat la un concurs organizat in Romania, dar si datorita carierelor de succes si recunoasterii mondiale ulterioare de care s-au bucurat de-a lungul timpului laureatii sai. Derulat anual din 1994, concursul a inclus alternativ diferite discipline: pian, vioara, clarinet, flaut, compozitie, canto, 2017 fiind dedicat flautului.

Misiunea concursului este de a descoperi, a premia si a promova valorile noii generatii a muzicii clasice, de a sprijini tinerii artisti in construirea unei cariere de succes, de a incuraja mobilitatea si a oferi o platforma de schimburi interculturale.

Depasind granitele unui concurs traditional de muzica clasica, JIMCDL ofera participantilor sansa de a beneficia de master-classes cu specialisti din tara si strainatate, iar castigatorii sunt inclusi cu prioritate in programele nationale si internationale derulate de organizatori: Turneul Laureatilor, PROMS-Jazz & Classic etc. Astfel, fiecare participant are sansa sa-si exploateze potentialul la maxim, sa interactioneze cu muzicieni din alte tari, sa-si imbogateasca cunostintele, totul intr-un mediu deschis, care incurajeaza performanta.

Cu prilejul Lipatti 100, aniversarea a 100 de ani de la nasterea pianistului si compozitorului Dinu Lipatti, organizatorii acorda studentilor si elevilor accesul liber la manifestari. De asemenea, directorul concursului, Dl. Luigi Gageos sprijina apropierea tinerilor romani de muzica clasica, prin implicarea unui numar de 30 – 40 voluntari in derularea evenimentului.

Jeunesses International Flute Competition Dinu Lipatti are loc sub umbrela EUROPAfest, singurul festival din Europa care reuneste 4 genuri muzicale – jazz | blues | pop | clasic. Sub sloganul It’s all about live quality music!, EUROPAfest, prezinta in perioada 11 – 20 mai peste 300 de artisti / 45 de tari. Agenda mai cuprinde: Opening Gala – Bucuresti & Sibiu, concerte de jazz, blues, pop si muzica clasica, Bucharest International Jazz Competition, master-classes si workshopuri, Caffe Festival, Festival’s corner si Gala EUROPAfest potrivit HotNews.