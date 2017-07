Companiile de asigurari schimba foaia dupa noua lege RCA

O nouă lege RCA aduce schimbări majore în România. Companiile de asigurări deja au început să se adapteze noilor reguli și au introdus o clauză separată în contractul de asigurare RCA. Noile norme ale cadrului legistlativ al asigurărilor RCA au scopul de a stabiliza piața și de a oferi servicii de calitate asiguraților și păgubitorilor.

Una dintre cele mai mari companii de asigurări, Omniasig Vienna Insurance Group, a introdus deja în oferta companiei, în conformitate cu noua lege RCA şi cu noua normă, opţiunea de compensare directă, ca o clauza separată în contractul de asigurare RCA.

„Preocuparea noastra principală este de a oferi servicii la cele mai înalte standarde asiguraţilor şi păgubitilor, întrucât RCA este o forma de asigurare socială, care dovedeşte responsabilitatea fiecăruia atunci când o alege. În conformitate cu noua lege RCA şi cu noua normă, noi vrem să fim siguri că oferim servicii cât mai de calitate clienţilor nostri, astfel că deja am inserat, conform cadrului legal, în oferta noastră opţiunea de decontare directă, ca o clauza separată în contractul de asigurare RCA – la tarife sustenabile, cu care acum suntem in proces de calibrare, urmand prevederile noii norme. Apreciem dezvoltarea noului cadru legislativ referitor la asigurarile RCA si speram ca aceasta va duce la o stabilizare a pietei, atata timp cat toti asiguratorii se vor alinia şi îl vor respecta”, a declarat Mihai Tecău, Preşedintele Directoratului Omniasig, potrivit Economica.

Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria, precum şi in Europa Centrală şi de Est. Grupul este format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări. VIG are experienţă de 190 de ani în domeniul asigurărilor. Vienna Insurance Group are aproximativ 24.000 de angajaţi.