Cocoș scos din penintenciar pentru a fi audiat la Înalta Curte: I-am dat 10.000 de euro Anei-Maria

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost audiat miercuri, în calitate de martor, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul ‘Gala Bute’, el oferind explicaţii în legătură cu o excursie organizată în 2011 în Grecia pentru mai multe persoane, care l-a costat 10.000 de euro, bani daţi direct Anei-Maria Topoliceanu.

Dorin Cocoş a fost adus miercuri din penitenciar la instanţa supremă, fiind chemat ca martor în dosarul „Gala Bute” de Tudor Breazu. Omul de afaceri ispăşeşte o condamnare de 2 ani şi 4 luni primită în dosarul „Microsoft”.

În declaraţia din faţa instanţei, Dorin Cocoş a dat detalii cu privire la o excursie pe care a făcut-o în 2011 în Grecia împreună cu Elena Udrea, Ana Maria Topoliceanu, Tudor Breazu şi medicul Şerban Brădişteanu.

„În perioada 2 – 5 septembrie 2011, am fost în Grecia la Halkidiki, la un resort împreună cu Elena Udrea, doctorul Brădişteanu şi partenera lui şi o familie apropiată de noi – Adrian şi Simona Roncea. Parcă au fost şi Tudor Breazu şi Ana Maria Topoliceanu, nu însemnau mare lucru pentru mine. Iniţial, familia Roncea s-a ocupat de organizarea excursiei, însă, la rugămintea Elenei, eu am fost cel care am dat banii – 10.000 de euro lui Topoliceanu. Am plătit banii ăştia cum am plătit mereu. Elena nu mi-a dat nicio explicaţie pentru sumă. Doamna Topoliceanu a mai mers în excursii cu noi şi de fiecare dată eu eram cel care plătea. Ţin minte că i-am dat banii Anei Topoliceanu la mine în birou la Eurohotel. Elena m-a rugat să îi dau aceşti bani, probabil pentru excursia din Grecia. Nu vreau să dau amănunte, ca să nu se întoarcă împotriva mea. Topoliceanu nu mi-a dat niciun document care să ateste decontările”, a explicat Dorin Cocoş.