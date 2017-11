Circuite evazioniste a la Gavril Gorea! Patronul Gomar Lux, ajutat de Gînj, Stupinean şi Buhai

Gavril Gorea, patronul SC Gomar Lux SRL, a fost trimis în judecată în vara acestui an sub acuzaţia de evaziune fiscală. Omul de afaceri a căzut în plasa procurorilor după ce aceştia au demarat o anchetă în legătură cu un alt om de afaceri bistriţean, Dorel Stupinean, pe numele căruia ANAF depusese în 2011 o plângere penală după un control efectuat la firma acestuia. În final, anchetatorii au descoperit un circuit evazionist din cauza căruia bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,4 milioane lei. În circuitul evazionist pentru care atât Gavril Gorea, cât şi Dorel Stupinean au fost trimişi în judecată, regăsim încă un nume sonor al unui om de afaceri din Bistriţa – Ioan Gînj.

Omul de afaceri Gavril Gorea, cel care a pus pe picioare Gomar Lux pare să nu mai scape de probleme. În luna iulie, acesta a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, după ce a înregistrat în contabilitatea Gomar Lux 23 de facturi fiscale fictive.

În 2015, inclusiv Iproeb a depus plângere împotriva acestuia şi a semnalat practici neortodoxe şi ilegale la firma lui Gorea.

„Societatea IPROEB S.A., în calitate de creditor, a formulat cerere de admitere a creanţelor în dosarul nr. 2840/112/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, având ca obiect procedura insolvenţei debitorului Gomar Lux S.A. Împotriva societăţii Gomar Lux S.A. şi a administratorului Gorea Gavril, societatea comercială IPROEB S.A. a formulat plângere penală şi s-a constituit parte civilă în legătură cu comiterea următoarelor infracţiuni: abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, infracţiuni de fals în înscrisuri, infracţiuni de spălare de bani şi infracţiuni la legea societăţilor comerciale”, îşi înştiinţa IPROEB acţionarii în 13.01.2015.

Această plângere penală nu s-a concretizat, însă, cu vreo trimitere în judecată a omului de afaceri bistriţean.

Au pornit de la Stupinean şi au ajuns la Gorea, adevăratul beneficiar al banilor

Ancheta în dosarul care acum se află pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud a fost începută în 2009, în baza unei plângeri penale făcută de ANAF, dar nu pe numele lui Gavril Gorea, ci pe a unui alt om de afaceri din Bistriţa – Dorel Stupinean. În urma unui control efectuat la firma acestuia – SC WHY NOT SRL – inspectorii fiscali au descoperit că, după data de 1 aprilie 2009 Dorel Stupinean nu a înregistrat, declarat şi plătit TVA-ul şi impozitul pe profit, aferent activităţilor desfăşurate de societate, creând un prejudiciu total bugetului de stat de 1.410.013 lei, compus din 619.339 lei – impozit pe profit şi 790.674 lei – TVA.

„Pentru stabilirea împrejurărilor comiterii faptelor, în cauză s-a dispus şi efectuat un raport de constatare tehnico-ştiinţifică de către inspectorii antifraudă detaşaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Cu ocazia verificărilor efectuate, inspectorul antifraudă a stabilit că pe lângă neînregistrarea veniturilor la SC WHY NOT SRL Bistriţa, aceeaşi societate a înregistrat cheltuieli aferente unor operaţiuni fictive şi că s-au creat adevărate circuite financiare la care au participat mai multe societăţi comerciale între care SC Onytrans SRL Bistriţa, SC Why Not Bistriţa şi SC Onymiset SRL Bistriţa administrate de Stupinean Dorel, SC Proinstal G 302 SRL Bistriţa administrată de martorul Gînj Ioan şi SC Agrozoo BD SRL Orheiul Bistriţa, administrată de martorul Buhai Dorel, principalul beneficiar fiind SC GOMAR LUX SRL Bistriţa, administrată de inculpatul Gorea Gavril”, arată procurorii în rechizitoriu.

Stupinean, judecat în trei dosare! Două sunt pe evaziune fiscală şi mai urmează încă unul

Drept urmare, Dorel Stupinean a fost trimis în judecată în octombrie 2014, acuzat fiind de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, iar în luna mai 2015 Tribunalul Bistriţa-Năsăud a pronunţat prima sentinţă, condamnându-l pe Dorel Stupinean fiind condamnat la 6 ani şi 3 luni de închisoare, în condiţiile în care acesta îşi ispăşea o altă pedeapsă de 2 ani şi 5 luni, provenită de pe urma unui alt dosar penal în care a fost judecat pentru înşelăciune. În apel, judecătorii de la Curtea de Apel Cluj i-au redus pedeapsa aplicată de magistraţii bistriţeni, la 5 ani de închisoare.

Probleme se pare însă că nu s-au terminat pentru Dorel Stupinean, întrucât acesta a fost trimis în judecată din nou anul acesta, în luna aprilie, tot pentru infracţiuni de evaziune fiscală, într-o cauză disjunsă din acelaşi dosar de cercetare penală început în 2011. Procurorii arată că în cauza disjunsă s-au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu Dorel Buhai, Gînj Ioan şi Gheorghe Romanciuc.

Facturi fictive la greu! Şapte circuite evazioniste cu 5 firme implicate

Dar să vedem ce au constatat procurorii în dosarul în care a fost anchetat Gavril Gorea. Anchetatorii au descoperit că este vorba despre şapte circuite evazioniste.

„Într-un prim circuit evazionist, martorul Gînj Ioan a predat formal, fără a încasa vreo sumă de bani, societăţii comerciale WHY NOT SRL Bistriţa administrată de Stupinean Dorel, sub formă de achiziţii utilaje proprietate personală”, arată procurorii.

Potrivit datelor din rechizitoriu este vorba despre trei tipuri de buldoexcavatoare pe care în scripte Gînj le-a vândut lui Stupinean cu 159.100 lei, 210.700 lei, respectiv 163.400 lei, şi un excavator la un preţ de 340.000 lei. Toate aceste utilaje au fost facturate de Stupinean cu TVA.

„Valoarea utilajelor a fost evident fictivă, întrucât SC Proinstal G 302 SRL Bistriţa nu a achitat contravaloarea facturilor. Valoarea acestor facturi este de 533.200 lei, din care TVA 85.133 lei. În aceeaşi valoare SC Proinstal G 302 SRL Bistriţa a emis factura nr. (…), contravaloarea situaţiei de lucrări gard, pentru beneficiarul SC Gomar Lux SRL Bistriţa, factura de asemenea fictivă, întrucât lucrarea nu a fost efectuată de firma administrată de martorul Gînj Ioan. Această societate a compensat TVA-ul pretins colectat din relaţia comercială cu SC WHY NOT SRL Bistriţa, cu livrarea fictivă făcută pentru SC Gomar Lux SRL Bistriţa, care însă a dedus nelegal TVA-ul de pe această factură”, precizează procurorii.

Anchetatorii arată şi un al doilea circuit evazionist, care este de fapt o continuare a primului. Astfel, excavatorul „vândut” de Gînj lui Stupinean pe firma Why Not SRL, a fost „vândut” mai departe firmei SC Onytrans SRL, care aparţine tot lui Stupinean, societate care la rândul ei l-a refacturat la SC Proinstal G302 SRL.

„ (…) SC PROINSTAL G 302 SRL a emis factura nr. (…) cu suma de 422.243 lei, din care TVA 67.417 lei. În aceeaşi valoare, SC PROINSTAL G 302 SRL Bistriţa a emis factura nr. (…), contravaloarea situaţiei de lucrări gard, pentru beneficiarul SC GOMAR LUX SRL Bistriţa, factură de asemenea fictivă, întrucât lucrarea nu a fost efectuată de firma administrată de martorul Gînj Ioan. Această societate a compensat TVA-ul pretins colectat din relaţia comercială cu SC WHY NOT SRL Bistriţa, cu lucrarea fictivă făcută pentru SC GOMAR LUX SRL Bistriţa, care însă a dedus nelegal TVA-ul de pe această factură.

Prin înregistrarea în evidenţele contabile ale SC Gomar Lux SRL Bistriţa, inculpatul Gorea Gavril a beneficiat de cele două circuite evazioniste şi ajutat de martorul Gînj Ioan şi de Stupinean Dorel s-a sustras de la plata TVA în sumă de 152.550 lei”, precizează procurorii.

Un alt circuit evazionist precizat de procurori în rechizitoriu a avut ca părţi componente firma lui Gînj – SC Proinstal G302 SRL, evident firma lui Gorea – Gomar Lux SRL şi o firmă deţinută de Dorel Buhai – SC Agrozoo BD SRL din Orheiul Bistriţei.

Potrivit anchetatorilor, Gînj a achiziţionat fictiv de la firma lui Buhai materiale de construcţii pe care ulterior le-ar fi folosit pentru lucrări în favoarea Gomar Lux.

„ (…) SC PROINSTAL G 302 SRL a achiziţionat fictiv de la SC AGROZOO BD SRL Orheiul Bistriţei, administrată de martorul Buhai Dorel, în baza a 12 facturi care nu au avut la bază menţiuni reale materiale de construcţii şi prestări de servicii în valoare de 1.390.135 lei, din care TVA în sumă de 264.125 lei. (…)

SC PROINSTAL G 302 SRL Bistriţa a facturat la rândul său prestări servicii beneficiarului SC GOMAR LUX SRL Bistriţa, exact aceeaşi valoare .390.135 lei, din care TVA în sumă de 264.125 lei, însă operaţiunile nu au fost reale. Societatea administrată de martorul Gînj Ioan a compensat TVA-ul pretins colectat din relaţia comercială cu SC AGROZOO BD SRL Orheiul Bistriţei, cu livrările fictive făcute cu SC GOMAR LUX SRL Bistriţa, care însă a dedus nelegal TVA-ul de pe aceste facturi. (…)

Dispunând înregistrarea în evidenţele contabile al SC Gomar Lux SRL Bistriţa a celor şase facturi (…), care nu reprezintă operaţiuni reale, inculpatul Gorea Gavril, administratorul SC GOMAR LUX SRL Bistriţa, ajutat de martorii Gînj Ioan şi Buhai Dorel, s-a sustras de la plata TVA în sumă de 264.125 lei”, arată procurorii.

Totodată aceştia mai precizează şi faptul că Dorel Buhai, în numele Agrozoo SRL, a emis în august 2009 o factură fictivă, având ca obiect „punct termic”, lui Gavril Gorea, în valoare de 178.500 lei, din care 28.500 lei reprezenta TVA.

„Dispunând înregistrarea în evidenţele contabile ale SC Gomar Lux SRL Bistriţa a acestei facturi, inculpatul Gavril Gorea, administratorul societăţii ajutat de martorul Buhai Dorel s-a sustras de la plata TVA în sumă de 28.500 lei”, menţionează procurorii.

Stupinean a „muncit” la greu pentru Gorea

Alte 10 facturi fiscale fictive în favoarea Gomar Lux SRL au fost emise de Dorel Stupinean, în aprilie 2009, pe numele firmelor Why Not SRL şi Onytrans SRL. Valoarea „tranzacţiilor” a fost de 239.083 lei, din care 209.695 lei – TVA, iar 29.388 lei – impozit pe profit, de care evident a beneficiat tot Gorea.

Totodată Stupinean a mai înregistrat în evidenţele contabile alte două facturi prin care se „demonstra” faptul că a achiziţionat de la SC D:S:D Serv Impes SRL Bucureşti cabluri electrice în valoare de 770.391 lei. Parte din aceste achiziţii au fost refacturate către Gomar Lux. Valoarea „tranzacţiei” a fost de 725.900 lei.

„Dispunând înregistrarea în evidenţele contabile al SC GOMAR LUX SRL Bistriţa a celor 2 facturi ce nu reprezintă operaţiuni reale, inculpatul Gorea Gavril, administratorul societăţii ajutat de Stupinean Dorel s-a sustras de la plata către bugetul de stat a sumei de 115.900 lei, reprezentând TVA”, se precizează în rechizitoriu.

Totodată, mai arată procurorii, Stupinean Dorel a emis o factură, evident fictivă, pe numele SC Onytrans SRL, cate „atesta” că a livrat 500 m de cablu electric în valoare de 117.810 lei din care 18.810 lei TVA, către Why Not SRL. În aceeaşi zi s-a emis o altă factură, tot fictivă, prin care se arăta că aceeaşi cantitate de cablu de acelaşi sortiment a fost livrat la aceeaşi valoare, firmei SC Onymiset SRL, care îi aparţine tot lui Stupinean. În aceeaşi zi, dar şi a doua zi, acelaşi cablu a fost facturat prin intermediul a două facturi fictive firmei lui Gorea. Valoarea totală era însă cu mult mai mare, de 1.782.025 lei, din care 284.525 lei TVA.

Cu toate dovezile pe masă, Gavril Gorea a recunoscut toate faptele şi a solicitat încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei. A fost însă prea târziu, iar procurorii i-au respins solicitarea.

ANAF Bistriţa-Năsăud s-a constituit în cauză parte civilă. Potrivit Fiscului, Gavril Gorea „a generat în sarcina bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 1.169.816 lei, în calitate de administrator al SC Gomar Lux SRL, rezultat în urma înregistrării a 23 facturi fiscale care nu au corespondent în realitate, societatea – parte responsabilă civilmente fiind, aşa cum se reţine şi prin rechizitoriu, beneficiara a unui număr de 7 circuite evazioniste”

„Prejudiciul în cuantum de 1.169.816 lei este compus din 29.388 lei impozit pe profit şi 140.428 lei TVA (nota redacţiei – probabil este vorba despre 1.140.428 lei, altfel nu ies calculele), iar în conformitate cu art. 173 şi urm. C. pr.fiscală, la această sumă se adaugă majorări şi penalităţi în continuare de la data producerii pagubei, până la stingerea efectivă a acesteia”, mai precizează ANAF.

(Va urma)