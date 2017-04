Cine „a pus laba” pe fondurile de vânătoare din judeţ? Ursul Brun, asociaţia lui Larionesi, administrează peste 50 de hectare

Modificarea unei legi a dat încă din 2006 mână liberă asociaţiilor cinegetice private să pună mâna pe zeci de hectare de teren. Aşa se face că s-a ajuns, în 2017 ca o asociaţie să controleze şi câte 4 fonduri de vânătoare, care se întind pe zeci de hectare de teren.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a dat mână liberă împărţirii fondurilor cinegetice ale Romsilva, prin modificările aduse Legii 407, din anul 2006. De o modificare a legii a fost nevoie pentru ca Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud să piardă aproape toate fondurile de vânătoare pe care le-a administrat vreme de 40 de ani.

Potrivit ultimei situaţii disponibile pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care vizează anul 2015, Direcţia Silvică mai administrează fondul forestier Dobric, care se întinde pe peste 11 hectare. Contractul a fost încheiat în anul 2011 şi va expira în 2021.

Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bistriţa-Năsăud încă se ţine tare şi deţine cele mai multe fonduri de vânătoare din judeţ. Sub umbrela sa se află 7 fonduri de vânătoare din judeţ. Este vorba despre Negrileşti (16,4 hectare), Agrieş (8,3 hectare), Târlişua (9,9 hectare), Mintiu (9,3 hectare), Figa (7 hectare), Bozieş (13,7 hectare) şi Miceşti (aproape 20 de hectare). Toate aceste contracte au fost încheiate în anul 2011 şi vor expira abia în 2021.

Încă din 2011 şi 2012, anii în care s-au făcut aceste împărţeli se vorbea despre „preţul” plătit de asociaţii pentru a pune mâna pe fondurile de vânătoare. Acestea ajungeau şi la 10.000 de euro, în funcţie de importanţa fondurilor de vânătoare. Banii aceştia ajungeau, se pare, în buzunarele primarilor.

Domeniul lui Ceauşescu, cel mai râvnit fond de vânătoare

Cu siguranţă primul loc în topul celor mai râvnite fonduri de vânătoare este adjudecat de „domeniul lui Ceauşescu” de la Budac, acolo unde tovarăşul deţine şi o cabană de vânătoare. Aceasta este, de asemenea, administrată de asociaţia care a pus mâna pe fondul de vânătoare.

Deşi are doar puţin peste 13 hectare, importanţa acestui fond de vânătoare este dată de concentraţia foarte mare de urşi bruni. Specialiştii spun că aici ar fi cea mai mare concentraţie de urşi bruni din Europa.

Acest fond de vânătoare a fost scos la licitaţie în anul 2011, contractul întinzându-se şi el pe 10 ani. Deşi „cererea” a fost mare, unele asociaţii fiind dispuse să scoată din buzunare şi 25.000 de euro pe an, sub formă de redevenţă obligatorie, o asociaţie a pus mâna pe acest fond de vânătoare cu doar 5.000 de euro pe an, prin atribuire directă.

Este vorba despre Asociaţia Cinegetică „Ursul Brun”. Asociaţie controlată de omul de afaceri Traian Larionesi, adminitratorul SC „Frasinul” SRL. În doar doi ani, asociaţia s-a pus la punct în ceea ce priveşte licenţele şi autorizaţiile.

Aceeaşi asociaţie a vrut şi fondul de vânătoare Tihuţa şi Colibiţa. Tihuţa se întinde pe 14 hectare, în timp ce Colibiţa este unul dintre cele mai mari fonduri de vânătoare, întinzându-se pe 22 de hectare.

Tihuţa a ajuns pe mâna Ocolului Silvic Tihuţa-Colibiţa, în anul 2012, iar Colibiţa este administrată din 2011 de Ocolul Silvic Bistriţa Bârgăului.

Primăriile, asociaţiile particulare şi parohiile deţin importante suprafeţe de pădure, iar potrivit legii pot încredinţa fondurile de vânătoare asociaţiilor legal constituite, dacă deţin 51% din suprafaţa de teren din fondul respectiv de vânătoare.

O singură asociaţie a pus mâna pe 5 fonduri de vânătoare

O singură asociaţie cinegetică privată a pus mâna pe nu mai puţin de 4 fonduri de vânătoare, care însumează peste 50 de hectare. Este vorba despre aceeaşi asociaţie de vânătoare care administrează şi fostul domeniu de vânătoare preferat de Ceauşescu şi anume Asociaţia Cinegetică „Ursul Brun”.

După ce nu a reuşit să pună mâna pe Tihuţa şi Colibiţa, Asociaţia Ursul Brun şi-a îndreptat atenţia spre alte fonduri de vânătoare. Le-a adjudecat pe cele din apropierea sediului, care se află în localitatea Anieş şi a ţintit fondul forestier Măgheruş.

Astfel, potrivit situaţiei puse la dispoziţie de Ministerul Mediului şi Pădurilor, Asociaţia Cinegetică „Ursul Brun” administrează fondul forestier Cormaia (15 hectare), Anieş (14,3 hectare), Măgheruş (9,6 hectare), Budac ( 13,2 hectare).

Cormaia şi Anieş din Munţii Rodnei sunt situate la doi paşi de sediu, Budacul a fost vânat pentru efectivul mare de urşi bruni, în timp ce la Măgheruş, asociaţia a dezvoltat o „fermă” de animale sălbatice, ţinută departe de ochii curioşilor.

În 2014, Gazeta de Bistriţa dezvăluia faptul că Traian Larionesi vrea să transforme fondul forestier de la Măgheruş într-un „Balc” în miniatură. Terenul pe care îl controlează în această zonă, la fondul forestier adăugându-se şi parcele concesionate de la primăriile din zonă, se întinde pe nu mai puţin de 600 de hectare, informează surse Gazeta de Bistriţa.

Practic terenul este situat în zona de deal numită „Valea Galaţilor” şi se întinde pe teritoriul a trei comune: Lechinţa, Galaţii Bistriţei şi Şieu Măgheruş. Lucrările la acest complex au început încă din 2014.

Anumite părţi au fost nivelate, curăţate, iar întreg perimetrul a fost îngrădit. Perimetrul a fost populat cu căprior, cerb lopătar, mistreţ şi muflon.

Deşi nu funcţionează ca o societate comercială, Asociaţia Cinegetică Ursul Brun face bani frumoşi din partidele de vânătoare organizate în cele patru fonduri forestiere controlate.

Asociaţia a fost înregistrată în anul 2008 şi are doar 4 angajaţi. Potrivit bilanţului financiar contabil pentru anul 2014, Asociaţia Cinegetică Ursul Brun a raportat active circulante, adică bani lichizi care au intrat în asociaţie, în valoare e 130.444 de lei. Datoriile şi anume redevenţa de 5.000 de euro, la care se adaugă şi alte cheltuieli ajung la 63.493 de lei.

În anul 2013, Asociaţia Cinegetică Ursul Brun a raportat active circulante de 33.959 de lei şi suma ce trebuia achitată anual sub formă de redevenţă şi alte cheltuieli, în valoare de 47.195 de lei. În anul 2012, asociaţia a raportat active circulante de 36.831 de lei şi datorii de 18.609 de lei.

Deşi la prima vedere veniturile par modeste, gurile rele spun că acestea ar fi mult mai mari. Doar pentru vânătoarea şi capturarea unui exemplar de urs se percepe o taxă care poate ajunge la 5.000 de euro, dacă vânătorul vrea să păstreze animalul sălbatic.

Andreea Moldovan