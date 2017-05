Celebrul avocat Aris Cupsa Kiseleff interceptat de procurorii DNA degeaba!

Doi șefi din instanțele clujene, un procuror și fostul șef al Curții de Apel Cluj au fost ascultați telefonic de procurorii DNA care aveau mandate de interceptare pentru doi avocați bistrițeni.

Cei doi avocaţi au aflat în urmă cu mai bine de un an că au fost interceptaţi luni în şir de procurorii DNA, într-un dosar în care au fost asculaţi şi un fost procuror şef de la Bistriţa dar şi un fost preşedinte al Curţii de Apel Cluj.

Deşi nu li s-a spus clar din ce motiv au fost asculaţi sau în ce dosar, cei doi avocaţi au dedus din formularea ambiguă primită în adresele prin care li s-au dat rezoluţiile de neîncepere a urmării penale, că au fost vizaţi de o anchetă a procurorilor DNA deoarece îşi făceau prea bine meseria şi reuşeau să scoată din arest preventiv numeroşi clienţi, fie pe vicii de procedură „vânând” greşelile procurorilor.

“Telefoanele mele şi ale colegului meu au fost puse sub ascultare luni întregi fără ca noi să ştim nimic. Abia după o perioadă destul de lungă am primit de la DNA Bucureşti o rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale, în care ni se comunica că am fost ascultaţi, de mai multe ori. În acelaşi dosar cu noi au fost ascultaţi şi un fost procuror şef al unui parchet din Bistriţa dar şi un fost preşedinte al Curţii de Apel Cluj. Cel mai probabil procurorilor li s-a părut suspect faptul că în acea perioadă aveam foarte multe persoane reţinute sau arestate preventiv pe care reuşeam să le scoatem din arest. Nu ştim exact în ce dosar am fost urmăriţi însă ni s-a comunicat că nu s-a început urmărirea penală împotriva noastră, că nu se confirmă sesizările, procurorii susţinând că s-ar fi sesizat în urma unor date, informaţii şi activităţi specifice. În acest caz era vizat şi un fost prim procuror de la parchet şi un fost preşedinte de Curte de Apel, dar ce căutam noi în acelaşi dosar chiar nu avem idee…”, a declarat pentru MEDIAFAX avocatul Aris Cupşa.

După ce au fost intercepaţi mai bine de un an, procurorii au stabilit că nu există nimic suspect în activitatea celor doi avocaţi bistriţeni.

„Ne-au interceptat pe toţi o perioadă destul de lungă, pe bucăţi, luni în şir, peste un an. Nouă ne-a venit rezoluţia că nu se confirmă nimic, în cazul celorlalte persoane ascultate în acelaşi dosar nu ştiu ce rezoluţie au primit… Ne-au ascultat cei de la DNA din Bucureşti. Nu ştim nimic de cererea de interceptare, cert este că nu s-a descoperit nimic” , mai spune avocatul.

Iar cazuri similare, susţine apărătorul, sunt la tot pasul.

“Am numeroşi clienţi care au fost interceptaţi, lucru care se poate vedea din dosarele de urmărire penală şi în cazul cărora nu s-a putut găsi nici o probă împotriva lor. Chiar discutăm şi cu alţi avocaţi pe tema asta, că din 300-400 de cereri de interceptare se respinge eventual una şi aia probabil pentru că persoana care ar urma să fie interceptată a decedat… Eu mă aştept ca la Curtea de Apel să fie acceptate multe astfel de solicitări, dar chiar toate?! Nu există să poată fi admise toate, dar acesta este sistemul”, mai spune Aris Cupşa, care susţine că în ultimii ani a devenit o practică a anchetatorilor să îşi facă problele numai din interceptări.

“Numai pe aceste interceptări, fără niciun alt fel de probe, rişti să pierzi