Cele mai eficiente strategii la pariuri sportive

Nu putini sunt cei care prefera sa plaseze pariuri sportive urmand o anumita strategie, sperand ca in acest fel sa genereze un profit mai mare decat daca ar paria “haotic”.

Cu o simpla cautare pe Google poti gasi o gramada de strategii pe care le poti incerca la pariuri sportive, numai ca nu toate sunt la fel de eficiente. Sigur, gradul de succes al strategiei depinde in foarte mare masura si de rezultatul meciurilor pe care ai plasat pariuri. Fiindca, in cazul in care ai, sa spunem, o serie de 10 pariuri pierzatoare, este greu ca strategia sa mai dea rezultate in acel moment. Pe termen mediu si lung insa, in urma a mai multor serii, eventualul ghinion te va parasi si vei vedea ca vei genera profit folosind strategia potrivita.

In schimb, in cazul in care o alegi pe cea mai putin potrivita s-ar putea ca profitul generat sa fie mai mic sau chiar sa inregistrezi pierderi. Strategia trebuie aleasa si in functie de cote. Astfel, daca preferi cote mai mici ar merge sa adopti o strategie ceva mai riscanta, pe cand daca alegi sa plasezi pariuri pe cote mari te-am sfatui sa iei in considerare o strategie mai prudenta.

Easy Money

Cel mai bun lucru la aceasta strategie il reprezinta faptul ca, pornind de la o banca destul de mica poti ajunge la una mare intr-un timp relativ scurt. Asta deoarece strategia presupune mizarea intregului castig provenit din pariul precedent la o cota foarte mica. Pentru ca riscurile sa fie mai mici, o asemenea strategie ar trebui jucata pe o cota de maxim 1.05. In cazul in care dispui de o banca mare, ai putea s-o imparti in mai multe mini-banci, pentru ca dupa un pariu pierdut, daca se va intampla, sa ai posibilitatea de a o lua de la capat cu a doua mini-banca.

Initial, ai putea spune ca strategia este una infailibila, insa pana si o cota de 1.01 trebuie analizata cu atentie inainte sa pariezi pe ea. Spre exemplu, nu te baza pe faptul ca o echipa de renume joaca impotriva uneia modesta pentru a plasa un pariu pe cota mica fara sa analizezi partida. S-au intalnit destule cazuri in care echipa favorita clara nu s-a regasit in acel joc si/sau adversara a efectuat o partida buna, asta si pe baza rezultatelor din ultimele etape. Daca ai efectua analiza inainte de a paria pe meci ti-ai putea da seama de anumite lucruri, schimbandu-ti, astfel, decizia de a paria pe pontul cu o cota foarte mica.

Martingale

Strategia presupune dublarea mizei dupa fiecare pariu pierdut si revenirea la miza de start dupa fiecare pariu castigator. Cota minima pentru a putea profita oricand de pe urma acestei strategii este 2.00, insa cota pentru a avea un profit decent este 3.00 sau mai mare. Teoretic insa, cu cat miza este mai mare, cu atat riscul este si el mai ridicat, iar daca ajungi la al optulea sau al noualea pas deja miza devine destul de mare. Propunerea noastra daca doresti sa adopti aceasta strategie este sa mizezi ca un meci se va incheia la egalitate in intreaga etapa diin Liga I, spre exemplu, acolo unde exista un interval de cel putin doua ore intre meciuri.

Sirul lui Fibonacci

O alta strategie care se poate dovedi destul de eficienta in timp o reprezinta Sirul lui Fibonacci. In acest caz, miza urmatorului pariu rezulta din suma precedentelor doua. Asta dupa un pariu pierdut, deoarece dupa unul castigator o vei lua de la capat. Si in acest caz cota ideala pentru un profit decent este 3.00, strategia fiind mai putin riscanta decat precedentele doua. Un exemplu de sir arata cam asa: 1(+)1(+)2(+)3(+)5(+)8(+)13 etc.

Acestea sunt cele mai cunoscute si eficiente 3 strategii, in opinia noastra. Daca nu esti hotarat pe care sa o incerci, te sfatuim sa le folosesti pe toate cele 3, pentru ca, dupa un interval de o luna, sa zicem , sa decizi ce strategie vei urma de acum incolo. In vederea tinerii mai usoare a evidentei nu recomandam sa incerci toate strategiile la aceeasi casa de pariuri, ci una la fiecare. Pentru a vedea casele online care dispun de o oferta pe placul tau acceseaza site-ul Intelbet, probabil cel mai obiectiv cand vine vorba despre casele de pariuri.

In partea stanga a sa vei observa diferite clasamente, care cuprind toate casele de pariuri, clasamente ce vizeaza pariurile pre-live, cele live sau popularitatea lor in randul utilizatorilor Intelbet. Pentru a studia in detaliu fiecare casa de pariuri te invitam sa parcurgi recenzia acesteia de pe site-ul https://intelbet.ro. Aici iti sunt prezentate informatii despre calitatea cotelor, despre oferta live, respectiv cea pre-live, insa si 3 puncte tari, respectiv 3 puncte slabe ale casei de pariuri pe a carei pagina te afli.

Tot pe pagina recenziei vei observa doua butoane pe care le poti accesa pentru a impartasi anumite pareri sau nemultumiri. Astfel, daca ai remarcat un punct forte/slab al respectivei casei de pariuri, poti folosi butonul “Adauga feedback”. In cazul in care intampini o problema legata de contul tau nu ezita sa selectezi butonul “Adauga o reclamatie” si sa specifici problema cu lux de amanunte.

