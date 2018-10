Ce sunt fațetele dentare și când este cazul să apelezi la ele?

Motivele pentru care sa apelezi la un tratament cu fatete dentare de ultima generatie sunt multiple, incepand de la dinti degradati sau neuniformi si pana la dinti ingalbeniti. Indiferent de problema cu care te confrunti, ca este una estetica sau functionala, cu ajutorul unei astfel de restaurari partiale ori complete a danturii vei obtine o dentitie sanatoasa si aspectuoasa, cu aspect natural, care va atrage admiratia celor din jur, astfel incat tu sa poti zambi cu incredere.

Afla mai multe detalii despre ceea ce presupune procedura de aplicare a unor fatete dentare, in cele ce urmeaza, direct de la specialisti!

Asadar, ce sunt fatetele dentare, mai exact?

„Fatetele dentare sunt foite realizate din ceramica de inalta rezistenta si durabilitate, acesta fiind un material de cea mai buna calitate, asemanator structurii naturale a dintelui. Peliculele foarte fine din portelan se aplica pe suprafata dintilor pentru a obtine o dantura perfecta si celebrul zambet ca la Hollywood”, conform specialistilor de la Clinicile Dr. Leahu Bucuresti-Pitesti.

Care sunt cele mai frecvente situatii in care se apeleaza la fatete dentare?

Dinti prea spatiati (cu goluri intre ei, cum ar fi strungareata)

Dinti fracturati

Dinti cu o culoare inestetica (ingalbeniti)

Dinti care prezinta mici imperfectiuni de forma

Usoare malpozitii (pozitii incorecte ale danturii)

Probleme de muscatura

Care este cea mai recomandata metoda de fatetare?

In acest sens, specialistii recomanda tehnologia digitalizata CEREC CAD/CAM pentru fatete dentare cu rezultate impecabile, sigure si precise in timp record: o singura ora! Aceasta tehnologie de ultima generatie presupune personalizarea amanuntita a tratamentului pentru fiecare pacient in parte, prin restaurari 100% compatibile cu organismul uman. Mai mult decat atat, fatetele dentare CEREC se aplica printr-o procedura minim invaziva, fara a fi nevoie ca dintii sa fie slefuiti prea mult, salvand astfel o mare parte din smaltul acestora si structura lor naturala. In plus, lucrarile realizate prin tehnologia CEREC CAD/CAM nu contin metal, ceea ce inseamna ca este eliminat in intregime riscul unor reactii alergice sau al altor complicatii.

Cum functioneaza tehnologia CEREC CAD/CAM pentru fatete dentare?

Datorita sistemului CEREC CAD/CAM computerizat, care inlatura riscul erorii umane in realizarea fatetelor, nu mai este nevoie de nicio lucrare provizorie care sa implice costuri suplimentare! Acest sistem digitalizat ce funtioneaza rapid si precis este compus din:

– scanner;

– computer cu soft de imagine 3D;

– unitate de frezare prevazuta cu freze diamantate.

Care sunt principalele avantaje ale fatetelor dentare?

Fatetele se comporta mult mai bine in timp decat smaltul dintilor, fiind rezistente la petele de cafea, ceai sau fum de tigara

Dantura alba pe termen lung

Schimbarea completa a formei danturii (dinti prea scurti, prea lungi sau bombati)

Costuri reduse comparativ cu realizarea unei coroane dentare

Inlocuirea rapida a aparatului dentar, obtinand rezultatele dorite pe loc

Asadar, acum e mai simplu ca oricand sa te bucuri de un zambet ca la Hollywood, apeland la cea mai moderna tehnologie de fatetare existenta pe piata la ora actuala!