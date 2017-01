CAZUL OFIŢERULUI SRI CRIVĂŢ SORIN

Deşi îl cunoşteam pe acest personaj de cel puţin 12 ani, ofiţer cu acte în regulă în cadrul SRI, fiul a doi angajaţi tot ai SRI, , deşi a fost martor acoperit în aşa-zisul meu dosar de trafic de influenţă, deşi probabil a fost infiltrat în zona Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului de către SRI, alături de alţi trei colegi şi ofiţeri acoperiţi cu numele Sarca Ovidiu, Gămălie Cristian şi Florin Guran, cei care de altfel l-au denunţat (aceiaşi care m-au denunţat şi pe mine) la DNA Braşov, la renumitul procuror băsist, roşcovanul Şelaru, promovat iniţial la Parchetul General şi apoi judecător la ÎCCJ, totuşi am considerat să intru în „silenzio stampa” şi să mă lupt cu arme inegale cu o Justiţie angajată, obedientă şi abuzivă, dispusă la orice compromisuri, dând condamnări total netemeinice şi nelegale la comandă politică, prin intermediul echipelor mixte Parchet-SRI, „la modă” deja la acea vreme. Toate acestea au fost făcute la comanda abuzivă şi ilegală a toxicilor Băsescu Traian, fost preşedinte al statului, Macovei Monica, fost ministru al Justiţiei, Morar Daniel, fost procuror şef la DNA şi, bineînţeles, generalul în rezervă Coldea Florian, fost prim-adjunct al SRI, care au făcut nenumărate dosare politice şi au trimis oameni nevinovaţi după gratii pentru că i-au deranjat sau au dezavuat şi prezentat public adevărata lor faţă şi intenţiile lor de a crea ceea ce avem de 12 ani încoace, un STAT DE TIP MAFIOT, totalitar şi dictatorial !!!

Oare o să-i cerceteze cineva cu seriozitate în acest stat vreodată pe aceşti torţionari şi distrugători de familii şi destine, ducând la drame umane, pe aceşti fabricanţi de dosare penale false şi să-i pedepsească pentru toate abuzurile şi excesele de putere în care au abundat în toată perioada dictaturii Băsescu ?

Revenind la subiectul articolului, pe căpitanul SRI Sorin Crivăţ l-am cunoscut prin anul 2004, când era şeful dispozitivului de pază şi protecţie din Ministerul Afacerilor Europene, prilej cu care mi-a cerut, în măsura în care era posibil, să-i înlesnesc o întâlnire cu directorul SRI, Radu Timofte, pe care îl ştiam foarte bine, încă de când era senator şi coleg cu mine în Parlamentul României.

De la Sorin am aflat mai multe despre Sarca Ovidiu, Guran Florin şi Gămălie Cristian şi tot el a fost cel care m-a rugat să-i ajut pe cei trei, care aveau probleme grave pentru o culpă şi o fraudă de 16 milioane euro cu produse petroliere, spunându-mi că în mod constannt le sunt încălcate drepturile procesuale de către DNA Braşov. Mai târziu, am aflat că era, de fapt, o capcană în care am fost atras eu şi apoi chiar el, Sorin Crivăţ. Ne-a fost înscenat un aşa-zis trafic de influenţă, care de fapt nu a existat niciodată.

La vedere, cum se spune, Sorin a fost arestat preventiv, chipurile pentru două luni, în realitate însă el se afla în misiune la închisoarea Codlea, având ca sarcină supravegherea politicianului DORIN MAIOR, revoluţionar braşovean de renume, pe care trebuia să-l stoarcă de tot felul de informaţii despre PSD şi despre Ion Iliescu şi Adrian Năstase..

Prin luna februarie 2007 l-am reîntâlnit la Tribunalul Bucureşti când, pentru a se crea o tentă de credibilitate acuzaţiilor fabricate împotriva mea, a fost adus de la închisoarea Codlea pentru a depune mărturie în cazul meu. Dar, ŞOC, declaraţia dată nu a fost deloc pe placul instanţei, deoarece Sorin Crivăţ – ofiţerul SRI, a declarat că a plătit la casieria organizaţiei şi a primit chitanţă pentru serviciile avocaţiale de care urma să beneficieze. Dar această depoziţie nici nu a fost luată în considerare de judecătorul-procuror Udroiu Mihai, un individ la fel de roşcovan precum omologul lui, Valentin Şelaru.

Atunci, în sală, Sorin mi-a spus pe şoptite că în cel mult două săptămâni va fi pus în libertate, că i s-a cam încheiat misiunea şi că va face tot posibilul să mă ajute să scap de acuzele de trafic de influenţă, pe care, de altfel, nu le comisesem.

Acest moment nu a mai existat niciodată căci, la numai două săptămâni de la momentul Tribunalului Bucureşti, am aflat că a murit după un meci de fotbal, fără prea mare angajament, din curtea închisorii şi după o cafea primită printre gratii dintr-o celulă, al cărei conţinut se pare că i-a provocat moartea. Faptul că i-au apărut pete mari pe corp, că avea spume la gură şi că a fost întors pe burtă până au venit asistenţii şi apoi ambulanţa, cu mult după orice termen rezonabil, ne lasă în ceaţă totală asupra diagnosticului care i s-a pus de medicii legişti.

Trebuie să spun că Sorin Crivăţ era căsătorit şi avea o fetiţă minoră de patru ani. La puţin timp după moartea lui, au apărut la mine, rând pe rând, avocata lui, apoi soţia cu copilul şi, în final, părinţii lui, proaspeţi pensionari ai SRI, toţi cerându-mi să intervin şi să restabilesc adevărul în ceea ce priveşte identitatea lui reală de căpitan în cadrul SRI şi ofiţer acoperit aflat în misiune în închisoarea Codlea, deoarece acest lucru nu a fost recunoscut de conducerea Serviciului, având drept consecinţă faptul că unicul lui copil nu poate primi pensie de urmaş de la tatăl lui.

Ce este foarte important şi trebuie spus e că acest om, victima propriei lui munci şi a sistemului din care a făcut parte, ştia şi cunoştea multe din secretele oculte ale puterii, secrete aflate în timpul misiunilor internaţionale şi interne, pe care a început să le devoaleze la telefoanele mobile pe care i le-au dat ca să le aibă în celulă, sau prin scrisorile cu dedicaţie, adresate şefilor şi capilor SRI, după ce a constatat că gluma se îngroaşă şi, în loc să fie eliberat, el rămâne în continuare încarcerat şi uitat după gratii.

Prof.univ.dr. Florentin SCALEŢCHI