Cauti o agentie turism in care sa poti avea incredere? Urmeaza aceste recomandari!

De fiecare data cand te gandesti la vacanta, fie ea un sejur estival sau unul pentru ski, organizarea trebuie sa fie tratata cat mai serios pentru a-ti asigura un concediu reusit si clipe de neuitat. Astfel, ofertele pe care le gasesti online vor trebui cantarite nu numai dupa pret, ci si dupa serviciile si asigurarile incluse. Pentru a gasi o agentie de turism de incredere, care sa-ti organizeze perfect vacanta, va trebui sa cunosti cateva detalii cu ajutorul carora sa poti deosebi agentiile serioase de cele neprofesioniste.

Indiferent de domeniu, considerentul de baza pe piata serviciilor este experienta acumulata. Astfel, o agentie de turism profesionista va avea multi ani de activitate, timp in care a oferit clientilor incredere, performanta si servicii ireprosabile. Printre acestea, putem enumera hotelurile alese si conditiile de cazare la locatie, asigurarea transportului de la aeroport la hotel si retur sau asistenta turistica oferita in perioada de sedere.

Rolul unei agentii de turism este sa organizeze perfect un sejur si sa ofere cel mai bun pachet de vacanta, acest lucru implicand si oferirea celui mai bun pret pentru serviciile puse la dispozitie. Indiferent ca vrei sa mergi intr-un city-break, un pelerinaj, o vacanta de iarna sau alegi un sejur la plaja si distractie, pretul pe care-l ofera o agentie de turism profesionista va trebui sa fie mai mic decat cel accesibil organizatorilor privati. Fiindca turismul se afla pe o panta ascendenta, aparitia multor firme si agentii care incearca sa atraga clienti cu preturi incredibile a facut ca serviciile de calitate sa fie din ce in ce mai greu de gasit, iar tot mai multi turisti se intorc nemultumiti din vacantele petrecute peste hotare.

Daca vrei sa te asiguri ca vacanta ta va fi una reusita, in randurile de mai jos vei putea citi cateva recomandari care te vor ajuta sa faci alegerea potrivita atunci cand cauti o agentie turism profesionista.

Licenta

In primul rand, orice agentie de turism trebuie sa detina o licenta de functionare emisa de catre Ministerul Turismului. Inainte sa alegi o oferta, recomandarea noastra este sa verifici existenta si conformitatea acestei licente pe site-ul agentiei sau la sediu. Acest demers te va asigura ca nu este vorba de o agentie de turism fantoma care sa nu isi indeplineasca promisiunile facute odata ce a primit banii.

Vizibilitatea

Asigura-te ca agentia de turism a carei oferta te-a atras are o prezenta solida in online! Arunca un ochi pe site-ul companiei si profilurile acesteia pe platformele de socializare. O imagine buna si o prezenta puternica pot indica transparenta oferita de respectiva firma cu privire la preturi, oferte si conditii.

Palmaresul

Ca in majoritatea industriilor, si in turism exista premii de excelenta si indicatori de performanta bine pusi la punct. Astfel, te-ai putea informa despre eventualele premii pe care acea agentie de turism le-a primit.

Marimea companiei

Marimea companiei si cifra de afaceri sunt aspecte care indica numarul de clienti ce contribuie la succesul firmei respective. Astfel, Christian Tour, cel mai mare operator de chartere de avion din Romania, detine 40 de sedii proprii in tara si este prezent si peste hotare, fiind un brand autohton extins la nivel international. In plus, aceasta agentie de turism a inregistrat anul trecut vanzari de peste 67 de milioane de Euro. Cifrele pot fi un bun indicator al performantei, asadar orienteaza-te si dupa dimensiunea firmei pe care o alegi.

Contractul

Un ultim pas pe care trebuie sa il faci este sa te uiti cu atentie peste contractul pe care ti-l inainteaza respectiva agentie de turism. Perioada de valabilitate a acestuia trebuie sa includa toata durata vacantei, din momentul achizitionarii si pana la intoarcerea in tara. In acest fel, vei putea fi sigur de asistenta turistica oferita si de eventualele despagubiri in cazul zborurilor anulate sau conditiilor de cazare sub standardul de calitate garantat. Daca ai nelamuriri in legatura cu contractul, contacteaza consultantii agentiei.