Bivolaru a promis că nu mai pune mâna pe puştoaice, dar finlandezii nu-l cred

Gregorian Bivolaru a promis solemn în faţa judecătorilor că nici măcar nu va mai vorbi cu o persoană sub 18, iar ei l-au crezut pe cuvânt şi l-au eliberat din puşcărie. Însă, acum, autorităţile din Finlanda au emis un mandat de arestare pentru trafic de fiinţe umane şi abuz sexual pe numele lui Bivolaru. La Curtea de Apel Cluj procesul lui Bivolaru trenează din cauza unor neînţelegeri cu Curtea de Apel din Paris, faptele pentru care este (re)judecat (traficul de persoane) fiind pe cale să se prescrie.

Potrivit motivării deciziei de eliberare a lui Gregorian Bivolaru, liderul MISA a promis magistraţilor că nu va mai avea de-a face cu minori şi că regretă fapta lui pe care şi-o asumă şi o regretă.

„Fiind ascultat de către instanţă, petentul declară că în opinia sa este îndreptăţit pentru a fi liberat condiţionat întrucât a realizat 45 de credite şi că zilele executate în detenţie sunt suficiente pentru fapta pentru care a fost condamnat şi pe care şi-o asumă şi o regretă. Totodată declară că a luat decizia ca niciodată să nu mai discute cu o persoană sub 18 ani pentru a nu mai ajunge în situaţia de faţă, perioada petrecută în detenţie fiind una edificatoare”, consemnează judecătorul în motivarea prin carte a stabilit că Gregorian Bivolaru poate fi lăsat liber în societate. Reprezentantul Ministerului Public, la fondul cauzei, solicită admiterea cererii de liberare condiţionată şi în consecinţă a se dispune liberarea condiţionată întrucât din concluziile comisiei rezultă că petentul îndeplineşte condiţiile legale pentru a putea beneficia de liberare condiţionată”, se arată în documentul magistratului. Avocatul lui Bivolaru a arătat în faţa aceluiaşi judecător că fracţia obligatorie pentru o astfel de procedură este îndeplinită şi a atras atenţia asupra „lucrărilor excepţionale pe care acesta le-a efectuat”, arată motivarea magistraţilor. Potrivit aceluiaşi document, Bivolaru a promis ”că îşi ia angajamentul că nu o să mai ajungă în faţa instanţei pentru astfel de fapte, fapte pe care le regretă enorm şi pentru care a încercat să scrie chiar o carte care datorită birocraţiei nu i-a fost aprobată”.

Cu toate acestea, el a putut fi auzit clar declarând în faţa camerelor de luat vederi care l-au filmat la ieşirea din Penitenciarul de la Baia Mare că, de fapt, nu se consideră vinovat.

„Nu, nu sunt vinovat”.

El a mai spus în faţa ziariştilor că a fost tratat „foarte bine” pe durata detenţiei şi că nu intenţionează să dea Statul Român în judecată. În ceea ce priveşte planurile sale, Gregorian Bivolaru a declarat că va începe să scrie cărţi. „Voi vedea (ce voi face — n.r.). Voi scrie cărţi”, a spus acesta.

Procurorii din dosarul Bivolaru acuzaţi de tortură

Mădălina Dumitru susţine că ea ar fi mai curând victima procurorilor, care ar fi obligat-o să dea declaraţie împotriva lui Bivolaru. În 2004, Mădălina Dumitru era minoră şi a fost ridicată de mascaţi în urma unor descinderi efectuate în Bucureşti.

„Mi-au pus o geacă pe cap, m-au băgat într-un lift şi mi-au zis «acum eşti a noastră», că trebuie să îi ajut pe ei şi că nu este necesar să o sun pe mama sau pe iubitul meu. Mi-a zis unul dintre ei care s-a recomandat că este procuror, care a venit cu o ciornă, să-i ajut şi să dau declaraţie împotriva domnului Gregorian Bivolaru ca să-l incrimineze şi să facă puşcărie. Eu am zis că nu am ce să spun că nu îl cunosc prea bine pe Gregorian Bivolaru. Mi-a dat peste faţă, peste cap. Eu eram nemâncată, nu băusem nici apă şi mi-au zis atunci că dacă nu voi scrie îmi vor tăia degetele cu un patent şi mi-au zis «Dă mâna încoace» şi am cedat psihic“, povesteşte Mădălina care a dat declaraţii împotriva lui Bivolaru.

După ce a fost trimis în judecată şi arestat, liderul MISA a fugit în Suedia.

El a fost condamnat definitiv, în iunie 2013, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la şase ani cu executare pentru act sexual cu un minor şi a fost extrădat în România în data de 22 iulie 2016, după ce a fost prins în Franţa.

La audierile ce au avut loc în Franţa, Bivolaru a spus că extrădarea lui ar face rău unor adepte ale sale care ocupă funcţii publice, odată cu aducerea acestuia în ţară fiind declanşată o anchetă de către mai multe structuri din MAI. Potrivit surselor citate, scopul anchetei este de a stabili dacă a fost ajutat să fugă din ţară, şi, în cazul în care se confirmă că a primit ajutor, aflarea identităţii complicilor. Astfel, vor fi făcute verificări atât în ceea ce priveşte instituţii ale statului român, cât şi persoane fizice.

Suspiciunile autorităţilor sunt întărite şi de declaraţia pe care Gregorian Bivolaru a dat-o la momentul capturării, în Franţa. „Vă rog să înţelegeţi. Dacă mă trimiteţi în România nu îmi faceţi rău doar mie ci şi mai multor adepte ale mele, care ocupă funcţii publice şi de înaltă demnitate”, ar fi declarat Bivolaru imediat după capturare, a spus Bivolaru, susţin surse apropiate anchetei.

Procurorii au susţinut la procesul de la ÎCCJ că, în perioada 2002 — martie 2004, Gregorian Bivolaru, folosindu-se de calitatea declarată de „profesor yoga” şi „mentor spiritual”, prin abuz de autoritate şi ţinere în stare de aservire, a recrutat, în scopul exploatării sexuale, o minoră, cursantă yoga, cu care a întreţinut, în mod repetat, acte sexuale şi de perversiune sexuală, oferindu-i diverse sume de bani şi alte foloase.

Victima lui Bivolaru spune că, de fapt, statul i-a tras-o

Avocata Mădălinei Dumitru, cu care se Bivolaru este acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale când era minoră, a declarat în faţa instanţei că ‘presupusa victimă’ solicită acelaşi lucru ca şi avocaţii petentului, respectiv redeschiderea procesului penal.

‘De 13 ani, ea susţine că nu a fost victima lui Bivolaru. În realitate, ea este victima statului român’, a afirmat avocata. Ea a susţinut că clienta sa a suferit ‘o traumă sufletească’ şi că vrea ‘să iasă din stigmatul de a fi victimă a petentului’, menţionând că dreptul la imagine al Mădălinei Dumitru a fost afectat.

La un moment dat, judecătoarea i-a atras atenţia avocatei că nu are calitatea de a pune concluzii pentru petent şi că e în afara cadrului procesual.

Mădălina Dumitru a susţinut, la rândul ei, că viaţa sa a fost distrusă din 2004 şi că a fost batjocorită ani întregi, acuzând anchetatorii că au pus anumite imagini la dispoziţia presei. Ea a declarat că procurorii ar fi trebuit să fie în faţa instanţei şi nu Gregorian Bivolaru.

Şi avocata Mirunei Farcaşi a cerut să fie admis apelul, desfiinţată sentinţa atacată şi să se redeschidă procesul penal.

Guru se pregăteşte pentru Finlanda

Însă, potrivit unor surse judiciare, el urmează să fie căutat pentru punerea în executare a unui nou mandat de arestare eliberat de autorităţile din Finlanda, care au emis un mandat de arestare în lipsă pe numele lui Gregorian Bivolaru, pentru trafic de fiinţe umane şi abuz sexual.

Surse judiciare susţin că, pentru continuarea procesului, autorităţile române ar putea fi nevoite să solicite un nou mandat european de arestare de la francezi.

Potrivit legilor europene, persoana predată nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru o altă faptă anterioară predării, decât dacă statul membru de executare o consimte. În acest scop, autoritatea judiciară română emitentă va prezenta autorităţii judiciare de executare o cerere de autorizare, însoţită de informaţiile prevăzute de lege.

Sătul de tergiversările de la termenele de judecată, Bivolaru a cerut instanţei clujene să nu mai fie citat la fiecare termen al procesului şi să poată veni doar la dezbaterea finală.

Bivolaru este judecat pentru trafic de persoane, alături de alţi lideri ai ioghinilor. La prima instanţă au fost achitaţi pentru acuzaţiile formulate de procurorii DIICOT.

Pe de altă parte, practic, orice amânare din cadrul acestui proces vine în sprijinul lui Bivolaru şi al celorlalţi inculpaţi pentru că se apropie termenul de prescriere al faptelor.

Răzvan Robu