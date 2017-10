Bistrițeanca de la „Gospodar fără pereche” a trecut prin patul lui Nelson Mondialu: „Este calificată…”

Liana Pop (Lili), este o concurentă din show-ul „Gospodar fără pereche”, de la PRO TV. Tânăra originară din Bistriţa ar fi trecut prin patul simpaticului interlop clujean Nelson Mondialu. Cel puţin aşa susţine celebrul personaj.

La cei 20 de ani ai săi, Liana Pop este o obişnuită a petrecerilor şi destinaţiilor de fiţe, scrie cancan.ro. Recent, concurenta show-ului „Gospodar fără pereche” s-a distrat la maximum în Ibiza, pe un iaht de megalux, în compania unor oameni de afaceri misterioşi. La party au fost prezente şi cel puţin trei dintre tinerele acuzate şi judecate în dosarul „Prostituate pentru VIP-uri”.

Prin urmare, Lili nu ar avea chiar un anturaj cu care să se mândrească. În plus, participanta de la „Gospodar fără pereche” ar fi avut o aventură şi cu Nelson Mondialu’.

„În urmă cu ceva timp, am dat anunţ pe unul dintre conturile mele de socializare că organizez o petrecere. Mi-am lăsat numărul de telefon şi am rugat fetele interesate să mă sune. Am primit un telefon şi s-au prezentat la Cluj-Napoca cinci fete din Bistriţa. Printre care şi Lili. Am făcut o selecţie şi am păstrat doar două dintre ele. Pe Lili şi Ada pentru că erau cele mai dotate”, a spus Nelson Mondialu’.

Ce a urmat este lesne de înţeles. „M-am distrat cu ele ca-n filme. Lili este… Doamne, Doamne. Este calificată… Îi place şi alcoolul, e moartă după distracţie. Au stat de vineri până luni, trei nopţi, la mine. Lili se îndrăgostise de mine, nu mai voia să plece. Le-am dus la un mall şi le-am cumpărat de încălţat. Ele doreau pantofi cu toc, dar le-am zis că-şi pot rupe genunchii. Aşa că le-am luat câte o pereche de şlapi”, a mai spus Nelson Mondialu’.

La aproximativ o săptămână după ce Lili s-a întors la Bistriţa, au început şi problemele pentru simpaticul interlop originar din Cluj-Napoca.

„Primeam tot felul de mesaje de la persoane necunoscute. Că i-am făcut probleme, că fata ar fi minoră, că o să ajung la puşcărie. La un moment dat, mi s-au cerut chiar şi 20.000 de euro, dar nici eu nu sunt fraier! S-a încercat şantajarea mea. Mi s-a spus că au aflat părinţii ei şi că o să am probleme. Unul poreclit Başa, un şmecher din Bistriţa, care era şeful ei, a aflat de toată povestea şi au încercat să mă facă. Dar de la Nelson nu a putut să scoată nimic. Lucrurile s-au rezolvat în cele din urmă pentru că, vorba aia, cunosc şi eu oameni în Bistriţa, nu sunt un oarecare”, a declarat Nelson Mondialu’.

