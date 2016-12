Bilanț la final de an. Cum s-au descurcat Nicu Moldovan, Traian Ogâgău și Radu Moldovan în 2016

Administrațiile locale din Bistrița-Năsăud pun în balanță realizările din 2016 în raport cu obiectivele propuse la începutul anului. Astfel că, Gazeta de Bistrița a stat de vorbă cu câțiva edili din județ pentru a afla cum s-au gospodărit în acest an sau, după caz, cum au reușit să contribuie la bună-starea comunei de la preluarea mandatului de după alegerile din vară.

Beclean, în continuă dezvoltare

Votat pentru a cincea oară ca primar al Orașului Beclean, Nicu Moldovan se arată mulțumit de realizările administrației locale. Potrivit acestuia s-au realizat în mare toate obiectivele rămase restante din anii precedenți, cele propuse în ianuarie 2016 și s-au conturat câteva obiective noi pentru anul următor.

„ Ca în fiecare an administrația are un curs normal de derulare a unui buget, iar 2016 pentru Orașul Beclean a însemnat realizarea unor obiective foarte importante. Am finalizat proiecte, le-am recepționat. Iar aici amintesc recepția campusului școlar ce a durat mai mulți ani până a fi realizat în totalitate. Apoi am reușit tot în acest an să finalizăm proiectul Parcul Central cu recepția inclusă, am recepționat patru străzi asfaltate foarte importante atât pentru cartierele orașului cât și pentru căile de acces principale. Ne-am realiza planul de obiective în totalitate. De menționat este faptul că bugetul local din Beclean este constant același, însă deseori apelăm la surse de venit guvernamentale și europene. Acum, la final de an am reușit să contractăm pe PNDL surse financiare pentru reabilitarea a două unități de învățământ: Școala din Coldău și cea din Figa, ambele cu grădiniță inclusă” explică Nicu Moldovan.

Planurile pentru anul următor sunt deja conturate de administrația din Beclean. Nicu Moldovan susține că printre priorități se numără și finanțările pe latura turismului.

„Pentru anul 2017 avem mai multe proiecte în vizor: un Centru Multifuncțional, o parcare multietajată și Centrul SPA din Băile Figa, pentru care căutăm oportunități de finanțare europeană. La cel din urmă suntem în etapa de așteptare pentru a se deschide axele de accesare de fonduri, lucru ce va fi edificat în primele luni din 2017. Toate celelalte proiecte, precum Centura Beclean (ce face parte din Masterplanul Ministerului Transporturilor) vor fi sprijinite de primărie și de Consiliul Local. Aici vom pune la dispoziție trei variante de ocolire a orașului Beclean, nu neapărat destinat transporturilor mari ci și celor sub șapte tone, în vederea fluidizării traficului de pe DN 17, finanțate din bugetul propriu.

La fel în 2016 cât și în 2017 vor exista finanțări din partea administrației locale pentru ramura turistică. Sumele nu vor fii extraordinare dar îndeajuns pentru a completa oferta turistică a Băilor Figa” încheie primarul din Beclean, Nicu Moldovan.

Traian Ogâgău: „Am început cu ordinea, curățenia și disciplina”

Aflat la primul mandat după ce a câștigat alegerile din vară, noul primar din Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău nu se laudă cu multe reușite în administrația actuală, însă susține că va continua cu demersurile sale pentru modernizare.

„A trecut deja o jumătate de an de când am pornit pe drumul de primar al Sîngeorz-Băi. Prioritar ne-am ocupat de modernizarea orașului și readucerea stațiunii balneoclimaterice la faima de odinioară. Acum, în pragul Sărbătorilor de Iarnă vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordaţi. Pornind de la acest crez, am început, alături de echipa formată treptat în administrația noastră locală, să clădim și să răzbim, indiferent de greutăți. Printre demersurile demarate se numără ordinea, curățenia și disciplina pentru a demonstra că noi, sîngeorzenii, suntem și știm să fim buni gospodari. Am reamenajat interiorul primăriei și am așezat fiecare birou la locul său, astfel încât voi, cetățenii, să fiți ajutați și îndrumați. Am demarat proiectul de asfaltare pe etape a străzilor din orașul nostru şi acordăm cea mai mare atenție continuării lucrărilor de apă și canalizare, ținând permanent legătura cu Consiliul Județean. ” susține Traian Ogâgău.

În ceea ce privesc planurile acestuia pentru 2017, obiectivele principale sunt atragerea de fonduri europene și demararea unor proiecte pentru domeniile: educație, sănătate, turism.

„ De asemenea, Școala de la Cormaia este în atenția noastră, după ce împreună cu echipa de proiecte am depus la Ministerul Dezvoltării Regionale o solicitare spre finanţare. Pe locul actualului teren de sport am demarat realizarea unui proiect astfel încât să avem aici, în viitor, un Complex Sportiv cu teren de fotbal și tribună acoperită. Un bazin didactic va fi amplasat pe locul fostei piețe din stațiune. În domeniul turismului am depus pe Programul Operațional Regional proiectul S.O.S. Aqua Primus, am câștigat licența pe Izvorul 6 și suntem pregătiți să pornim treptat dezvoltarea stațiunii Sîngeorz-Băi. Tot anul acesta, pentru prima dată în istoria orașului nostru, am organizat în parcul stațiunii Târgul “Împreună de Crăciun”, care vă asigur că va deveni tradițional ”, mai precizează primarul din Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău.

Consiliul Județean: planuri din patru în patru ani

Spre deosebire de administrațiile locale, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a evidențiat realizările din ultimii patru ani și cu acest prilej a anunțat o parte din planurile ce se vor realiza până în 2020.

„La capitolul realizări, Consiliul Județean se poate bucura de listă Bogată. Noi nu am făcut o sinteză pentru anul 2016 ci pentru ultimii ani. Ne apropiem de pragul de 250 km de drumuri județene și comunale asfaltate și aproape 500 km de rețele de apă și canalizare. O altă investiție realizată o reprezintă Cinematograful Cultural Dacia care este dotat cu aparatură 3D ultra modernă. S-a dat drumul unui ambulator de specialitate noi, modernizat în totalitate cu aparatură medicală de ultimă generație, de asemenea s-a inaugurat o secție nouă de chirurgie și un bloc operator nou”, menționează purtătorul de cuvânt Bogdan Invan.

Avem un proiect în derulare a cărui valoare este de 1,5 milioane de euro și care servește la modernizarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud. S-a dat în folosință un sediu nou pentru ca cei de la Serviciu de Evidență Județeană a Persoanelor să își desfășoare activitatea. S-a construit un corp nou cu sală de conferință și biblio-net la Biblioteca Județeană. Toate acestea au reprezentat investiții macro pentru Bistrița-Năsăud.

Pentru următorii patru ani, administrația județeană și-a propus proiecte ce vin în continuarea celor realizate. De asemenea, în funcție de sursele financiare externe ce vor fi obținute se va merge pe dezvoltarea spitalelor și modernizarea unor clădiri precum Sala Polivalentă Bistrița.

„Pe viitor, ne pregătim realizarea Drumului Județean Poarta Transilvaniei ce pleacă din Mureșenii Bârgăului, spre Colibița, coboară în Bistrița Bârgăului și Prundu Bârgăului, trece de Josenii Bârgăului și continuă până la Lunca Ilvei. Tot la capitolul infrastructură vor fi cuprinse drumurile județene ce trec din Uriu spre Târlișua.

Se va realiza un Heliport deasupra Spitalului Județean pentru a facilita transportarea persoanelor ce necesită transport pentru intervenții medicale.

Trecem, de altfel și la etapa a doua de extindere a rețelelor de canalizare și distribuție apă potabilă. Aici ne-am propus 600 km de rețele de apa și peste 300 km de rețele de canalizare. De asemenea se dorește construirea unui Centru de Radioterapie pentru tratarea bolnavilor de cancer, pe care îl vom realiza în parteneriat cu Ministerul Sănătății. Se va promova echipa CSM Bistrița în prima ligă de Handbal feminin și vom remodela, reabilita și moderniza Sala Polivalentă, dat fiind că a devenit neîncăpătoare iar pe alocuri trebuie consolidată”, încheie reprezentantul CJ Bistrița-Năsăud, Bogdan Ivan.