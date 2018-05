Bilanţ de weekend al poliţiştilor de la Rutieră: zeci de permise reţinute, sute de amenzi şi 8 dosare penale pentru alcool la volan sau fără permis de conducere!

Opt dosare penale pentru infracţiuni la regimul rutier, 30 de permise de conducere reţinute, 15 certificate de înmatriculare retrase şi 460 de amenzi aplicate în cuantum de 120.000 lei, este bilanţul din week-end al poliţiştilor bistriţeni de la Ordine Publică şi de la Rutieră, transmite IPJ BN într+un comunicat. Cei cărora poliţiştii le-au întocmit dosare penale, au fost ori băuţi la volan, ori cu permisele de conducere suspendate.

Astfel, în data de 11 mai a.c. poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Năsăud şi cei ai Postului de Poliţie Dumitra au organizat împreună cu reprezentanţii R.A.R. Bistriţa-Năsăud o acţiune preventivă pe raza comunei. Ca urmare a neregulilor constatate, oamenii legii au retras 7 certificate de înmatriculare şi au aplicat amenzi în valoare de 5.500 lei.

De asemenea, pe data de 12 mai a.c., pe DJ 173, în localitatea Pinticu, polițiștii l-au oprit în trafic, pentru control, pe un tânăr, de 19 ani, din localitate, care conducea un autoturism, deși nu deținea permis de conducere.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În noaptea de 12 spre 13 mai, poliţiştii din Sîngeorz-Băi au organizat o acţiune de combatere a infracţiunilor cu violenţă şi a celor pe linie rutieră. În urma acţiunii au fost constatate 3 infracţiuni la regimul rutier – o conducere cu permisul suspendat şi două cazuri de conducere sub influenţa alcoolului. Au fost reţinute 4 permise de conducere şi au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.160 de lei.

Astfel, în noaptea respectivă, poliţiştii rutieri din Sîngeorz-Băi au depistat în trafic un bărbat de 27 de ani din Ilva-Mică care avea suspendat dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat.

Tot în aceeaşi noapte, poliţiştii sîngeorzeni au identificat în trafic un tânăr de 24 de ani din Maieru care conducea sub influenţa alcoolului În cauză fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului.

O zi mai târziu, pe 13 mai, poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul IPJ BN au depistat în trafic, pe D.N. 17, pe raza comunei Prundu-Bârgăului, un bărbat de 40 de ani care conducea o autoutilitară deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Testul cu aparatul etilotest a indicat o concentraţie de alcool de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost transportat la spital pentru a i se recolta probe de sânge în vederea stabilirii alcolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului.

Tot în 13 mai, poliţiştii au depistat in trafic, pe unul din bulevardele Bistriţei, un conducător auto din localitate care conducea sub influenţa băuturilor alcoolice. Testul cu aparatul etilotest indicat valoarea de 0,50 mg alcool pur în aerul expirat. A fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului.

Data de 13 mai a fost zi cu ghinion şi pentru un bărbat din Visuia, care a fost depistat în trafic de poliţiştii Secţiei 1, pe raza localității Miceștii de Câmpie, în timp ce conducea un autoturism, deși consumase băuturi alcoolice.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest, a indicat o valoare de peste 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat și s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Marius Vasilică