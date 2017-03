Bicicletele Sunn – performanta de zeci de ani

Veloteca, magazin specializat in comercializarea de biciclete, accesorii si echipamente dedicate, aduce in premiera in Romania, biciclete fabricate de SUNN, o marca care isi cultiva valorile de peste 20 de ani.

In anul 1982, Max Commencal a creat Max France, o afacere mica, personala, precum si primele biciclete BMX ce-i purtau numele. La scurt timp, bicicletele sale aveau sa se numeasca SUNN, un nume pe care sa poata sa-l exporte si comercializeze mult mai usor. Acesta isi descrie bicicletele ca fiind adevarate promotoare ale experientelor complete, care nu lasa loc de improvizatie.

Incepand cu anul 2013, fabrica Manufacture Française du Cycle (MFC), care in viitor va achizitiona brandul SUNN, avea sa se afle sub tutela Intersport, lucru care va determina o crestere a productiei de aproximativ 3 ori.

Intersport Franta (vorbim aici de reteaua de distributie cooperativa franceza si nu de societatea holding international) a achizitionat in 2013 fosta fabrica Cycleurope din Machecoul in apropiere de Nantes pentru a repatria pe plan intern si a controla mai bine asamblarea bicicletelor sale (inclusiv Nakamura). O astfel de rascumparare a nascut MFC, una dintre cele mai mari firme de asamblare de biciclete in Europa. La scurt timp dupa sfarsitul anului 2013, MFC a achizitionat marca Sunn in urma lichidarii proprietarului sau.

Astfel, timp de doi ani, o echipa nou formata a avut ca obiectiv relansarea celebrei marci de biciclete, printr-o adevarata strategie de marca orientata catre performanta si printr-o retea de distributie in detaliu.

In aceasta perioada, echipa de productie era compusa din Alexis Touteau (designer de cadre) si Antoine Chapon (responsabil de specificatiile tehnice), asistati de catre echipa Antidote Solutions (fosti membri Sunn Fred Bernard si Alex Guiral) responsabila cu dezvoltarea cinematicii de suspendare completa. Cadrele sunt in mod evident produse in Asia, desi toate bicicletele sunt asamblate in Franta la Machecoul. Asa cum a declarat echipa, a fost depusa foarte multa munca pentru ca noul Sunn sa fie remarcabil la prima vedere, iar pentru acest lucru fiecare bicicleta a primit o semnatura vizuala comuna intregii game.

Toate bicicletele din gama, si mai ales cele din aluminiu (aliaj 6069T6 pentru un raport rezistenta/ greutate/ confort perfect) adopta tuburi hidroforme la marginile proeminente. Pe langa partea estetica, aceasta constructie imbunatateste caracteristicile dinamice ale cadrului, reducand efectul de rasucire din timpul pedalarii si optimizand flexibilitatea verticala. Forma conica a tubului ajuta la optimizarea rigiditatii suspensiei din fata.

Pe langa detaliile cosmetice, brandul MCC se bazeaza pe trecutul bogat al brandului Sunn, care a supravietuit peste atatia ani si a acumulat atat de multa experienta.

