Bătută de frate, aparent, pentru nişte nuci. De fapt, mobilul era casa părintească pe care acesta doreşte să pună mâna!

Femeia, în vârstă de 60 de ani, se plimbă de la un capăt la altul al sălii de aşteptare a I.M.L. Cluj, nerăbdătoare să fie poftită în cabinetul de consultaţie al instituţiei medicale. D-na Adelina povesteşte, cu sinceritate că a păţit un lucru pe care nu l-ar fi bănuit măcar, vreodată: acela că propriul ei frate i-a aministrat o bătaie, chiar în livada grădinii casei părinteşti din Viile Dejului. La prima vedere pentru câteva nuci pe care le culesese din nucul “lui”, dar motivul real este, în opinia ei, dorinţa lui acerbă de a se face stăpân pe casa tatălui lor, aflat în viaţă…

D-na Adelina mărturiseşte că locuieşte în Cluj, unde are familie, locuinţă şi o situaţie materială excelentă. Arată că la diverse intervale de timp ea dă fuga până la Viile Dejului la bătrânul ei tată, văduv de circa şaisprezece ani, ca să-l mai ajute în gospodărie. Fapt care – susţine aceasta – nu-i convine deloc fratelui ei mai mare, care se arată îmbufnat de fiecare dată când vine acolo. “De altfel, el şi-a încropit chiar în grădina tatălui, o mică fermă de animale. Practic, s-a autoinstaurat stăpân peste tot ce “mişcă” la el. Iar ieri (duminică, 16 septembrie – n.n.) aflată în vizită la tata, m-am dus până în livadă şi am cules câteva nuci aflate pe jos. A apărut, ca din pământ, fratele meu şi s-a răstit la mine întrebându-mă ce caut la nuci, deoarece nucul e al lui, fiindcă el l-a plantat, cu mulţi ani în urmă. I-am replicat că dacă n-ar fi fost pământul mamei n-ar fi avut unde să-l planteze, la care el m-a înjurat şi mi-a ars, efectiv, un pumn. Apoi mi-a răsucit degetele şi m-a trântit la pământ, cu o furie cu care nu l-am crezut vreodată în stare. Apoi, după ce m-am ridicat, i-am spus că mă duc la poliţie ca să-l reclam – iar el a spus să fac orice doresc, fiindcă nu-l priveşte acest lucru”, mărturiseşte femeia, evident afectată, de parcă ar fi retrăit aidoma scena în timp ce mi-o relata. Arată apoi că s-a deplasat de urgenţă la Spitalul Municipal din Dej, unde medicii i-au acordat primul ajutor, anunţând totodată poliţia, aşa cum se întâmplă îndeobşte în cazul agresiunilor. Continuă femeia, cu o grimasă de durere întipărită pe figură. “De fapt, motivul real al agresiunii este nemulţumirea că nu i-au ieşit nişte combinaţii legate de succesiunea – aflată în desfăşurare la tribunal – legată de casa părintească, pe care el doreşte cu orice preţ să o stăpânească. Dar nu-l vom lăsa, voi vorbi şi cu tata şi vedem cum îl acţionăm în judecată, deşi ne e o teribilă groază să facem acest lucru – fiind sânge din sângele nostru”… Femeia este poftită în cabinetul de consultaţii, dar se întoarce fără certificat deoarece medicii – care au sesizat o posibilă fractură a unui deget, pe lângă urmele de lovituri de pe trup – au trimis-o de urgenţă la Ortopedie, pentru a avea întregul tablou medical şi a-i emite un certificat corespunzător cu numărul traumelor suferite. Înainte de a părăsi, în fugă, incinta I.M.L., aceasta reiterează că este hotărâtă să meargă până la capăt împotriva fratelui ei – şi să restabilească echilibrul din familie – dar mai are câteva etape de parcurs…

Sorin Grecu ­