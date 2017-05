Bărbat din Tureac, sub control judiciar pentru 60 de zile! A fost prins beat la volan, fără permis şi a minţit cu privire la identitatea sa

Un bărbat din Tureac a fost reţinut pentru 24 de ore şi mai apoi pus sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce în urmă cu un an poliţiştii l-au prins la volan băut şi fără permis de conducere. Oamenii legii aveau să descopere ceva mai târziu că bărbatul se prezentase sub o identitate falsă.

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului au reținut, vineri, un bărbat, de 35 de ani, din Tureac, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere și fals privind identitatea, informează IPJ BN.

Ca urmare a cercetărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, la data 23 iulie 2016, între localitățile Tureac și Prundu Bîrgăului, bărbatul ar fi condus un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării alcoolscopice rezultatele au fost pozitive, iar la solicitarea polițiștilor, acesta s-a prezentat sub o identitate falsă. De asemenea, în urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au stabilit faptul că, bărbatul nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 27 mai a.c., cel în cauză a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița care a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile.