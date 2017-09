Bancpost va fi preluat de Banca Transilvania

Banca Transilvania informează investitorii că negocierile privind achiziţia Bancpost continuă. Detalii privind rezultatul negocierilor vor fi comunicate după parcurgerea etapelor necesare şi obţinerea aprobărilor”, arată Banca Transilvania, într-un comunicat transmis vineri Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Reprezentanții băncii spun că finalizarea negocierilor este estimată la finalul lunii octombrie.

În primul semestru al acestui an Banca Transilvania a înregistrat un profit net de 496,06 milioane lei (circa 109 milioane euro), în creştere cu 8,2% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în ciuda scăderii veniturilor operaţionale.

la jumătatea acestui an activele băncii au ajuns la 53,24 miliarde lei (11,7 miliarde euro), în creştere cu 2,8% faţă de nivelul înregistrat în decembrie 2016.

Anul trecut, aceasta a depăsit BRD-ul şi a urcat pe poziţia a doua în clasamentul băncilor româneşti după valoarea activelor, în urma BCR, care a rămas liderul pieţei.

La jumătatea anului, distanţa dintre Banca Transilvania şi BRD a crescut, în condiţiile în care BRD a afişat active de 51,54 miliarde lei (11,3 miliarde euro) la finalul lunii iunie.

Al treilea creditor, Eurobank a anunțat la începutul anului că vrea să vândă Bancpost, subsidiara sa din Romania, în contextul în care principalele banci din Grecia încearcă să-și reducă expunerea peste hotare și să-si întărească capitalul, conform condițiilor din cel de-al treilea pachet de asistență financiară.

Bancpost, cu active totale de 2,8 miliarde de euro, are o rețea de 147 de sucursale în România, care este una dintre cele mai mari piețe ale Eurobank din afara Greciei.

În decembrie, Eurobank a finalizat vânzarea Universal Bank, către grupul financiar TAS din Ucraina.

Și Piraeus Bank trebuie să reducă creditele neperformante cu 4 miliarde de euro până la sfârșitul acestui an. Acesta are în plan vânzarea activelor și în România. OTP Bank România a anunțat, de asemenea, în luna iulie, că va cumpăra Banca Românească de la National Bank of Greece, portivit ProTv.ro.