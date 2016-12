Averile şefilor din IPJ BN: case, terenuri, economii, datorii, firme pe numele nevestelor

În această ediţie a publicaţiei noastre vă prezentăm cum stau la capitolul avere actualii şefi IPJ BN, dar şi cei ai secţiilor de Poliţie Rurală din judeţul Bistriţa-Năsăud. Numele acestora nu sunt total necunoscute, fiindcă ei activează în poliţie de ceva ani buni şi chiar în funcţii de conducere, doar că în alte „zone” ale judeţului. Adică, putem vorbi fără să greşim despre un fel de rotire a cadrelor.

Inspectorul şef Jurcan, căruţa de credite şi nevastă patroană de farmacii

Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, comisarul şef Claudiu Jurcan, deţine 2.100 m.p. de teren agricol în Bistriţa, suprafaţă achiziţionată în 1999, iar în anul 2007 a dobândit o suprafaţă similară, tot teren agricol, prin donaţie. În plus, şeful poliţiştilor din Bistriţa-Năsăud declară şi cota indiviză (25,1/202 părţi) care îi revine din suprafaţa aferentă terenului de sub blocul în care deţine un apartament de 90 m.p. pe care l-a achiziţionat în anul 2005.

Pe lângă apartament, comisarul şef este, începând din 2012, proprietarul unei case de 255 m.p., despre care spune că este încă în construcţie.

Potrivit declaraţiei sale de avere, Jurcan nu are economii, însă are de plătit mai multe datorii. Astfel, în 2008 a contractat un credit de la ING în valoare de 53.500 euro, pe care trebuie să îl achite până în anul 2033. În 2013, acesta a contractat trei împrumuturi, de data aceasta de la persoane fizice. Unul dintre acestea are o valoare de 4.300 de euro şi trebuie să îl achite până în 2018, al doilea are o valoare de 10.000 lei, iar cel de-al treilea – 1.000 euro, aceste două din urmă trebuind să fie achitate până anul acesta. Totodată, şeful IPJ BN mai are şi o descoperire de card, în valoare de 10.000 lei.

Veniturile pe care le-a obţinut familia Jurcan în 2015, conform documentului citat, se ridică la aproape 82.000 lei. Concret, Claudiu Jurcan a obţinut în 2015 venituri în valoare de 58.611,79 lei (4.884 lei lunar) – sumă în care este contabilizat salariul, norma de hrană şi diferite „avantaje CO”. Familia Jurcan a obţinut din chirii, probabil e vorba de apartamentul din dotare, suma de 5.658 lei. La bugetul familiei se adaugă alocaţia copiilor, în cuantum de 3.508 lei.

Soţia sa, Georgeta Jurcan, a obţinut salarii în valoare de 14.105 lei (1.175 lei lunar) de la SC Farmacia Sanovita SRL, unde este asociat majoritar şi administrator. În 2015, firma a avut o cifră de afaceri de 938.946 lei, profit de 25.196 lei şi datorii de 318.460 lei, cu 4 angajaţi.

Nu este însă singura firmă în care doamna Jurcan este asociat. Începând cu 2014, soţia şefului IPJ BN este asociat cu 50% din părţile sociale şi în SC Altrosfarm SRL, firmă care a încheiat anul 2015 cu o cifră de afaceri de 395.821 lei, profit de 6.943 lei şi datorii de 128.094 lei, cu doar 2 angajaţi.

Adjunctul Inspectoratului, economii şi datorii

Comisarul şef Constantin Alexandru Bogdan, adjunctul şefului IPJ BN, deţine 1.167 m.p. teren intravilan în municipiul Dej, 3.400 m.p teren intravilan în comuna Negrileşti şi 8.300 m.p. teren agricol în satul Vermeş, cele trei suprafeţe fiind cumpărate în anii 2001, 2012, respectiv în 2013. Totodată, comisarul şef Bogdan este proprietarul unui apartament de peste 79 m.p., achiziţionat în anul 2007, dar mai are în dotare şi două autoturisme Volkswagen fabricate în 2002.

Potrivit declaraţiei sale de avere, comisarul şef Bogdan are, într-un cont deschis în 2012, economii de 100.000 lei la CAR, dar datorează unei bănci 48.181 euro, credit contractat în 2007 cu scadenţa în anul 2033, iar alteia încă 78.400 lei, acest credit fiind contractat anul trecut şi are scadenţa în 2020.

Anul trecut, Constantin Bogdan a încasat de la IPJ BN 67.595 lei (peste 5.600 lei lunar), în timp ce soţia sa – angajata Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud a încasat 15.922 lei (circa 1.300 lei lunar). La bugetul familiei Bogdan se adaugă alocaţia fiicei, în valoare de 756 lei.

Sângeorzan a zburat de la Năsăud şi a aterizat la Bistriţa. Un apartament şi două maşini

Subcomisarul Vasile Sângeorzan, împuternicit ca şef al Secţiei 1 Poliţie Rurală Bistriţa, este proprietarul unui apartament de peste 93 m.p. în municipiul Bistriţa, pe care l-a cumpărat în 2012. De asemenea, are şi două autoturisme – un Volkswagen Golf şi un Ford Focus, ambele fabricate în 2000.

Subcomisarul Sângeorzan menţionează în declaraţia sa de avere că în anul 2012 a contractat un credit bancar în valoare de 31.500 euro, pe care trebuie să îl ramburseze până în 2027.

Anul trecut, actualul şef al Poliţiei Rurale Bistriţa a încasat salarii în cuantum de 59.554 lei (peste 4.900 lei lunar), iar soţia sa, Adriana, angajata Serviciului de Medicină Legală Bistriţa-Năsăud, a obţinut 27.579 lei (aproximativ 2.300 lei lunar). La bugetul familiei se adaugă 2.016 lei, alocaţia copiilor.

Dacă în 2015, doamna Sângeorzan apărea în declaraţia soţului cu salarii obţinute în anul anterior în valoare de 1.260 lei de la SC Sanbad&Deea SRL din Susenii Bîrgăului, societatea la care este asociat unic şi administrator alături de încă o persoană, în ultimul document nu mai există nici menţiune de acest fel. Dar cum întotdeauna există o explicaţie, în acest caz cea probabilă ar fi starea firmei. Potrivit bilanţului contabil aferent anului 2015, SC Sanbad&Deea SRL a înregistrat pierderi de peste 3.700 lei, la o cifră de afaceri 45.256 lei şi datorii care se ridică la peste 82.000 lei.

Harpa, băiat cuminte. Nevasta, patroană de firmă de transport

Comisarul Tiberiu Harpa, şeful Secţiei 2 Poliţie Rurală Prundu Bîrgăului, deţine în Bistriţa două locuinţe. Una, în suprafaţă de 120 m.p., şi despre care spune că deţine o pătrime cotă parte, i-a intrat în proprietate în 1990, prin intermediul unei donaţii. Cea de a doua are o suprafaţă de 320 m.p. şi a fost construită în 1997. Alte bunuri, credite sau datorii nu apar menţionate în declaraţia de avere a comisarului Harpa.

În 2015, şeful Poliţiei Rurale Prundu Bîrgăului a încasat de la IPJ BN salarii în cuantum de 57.924 lei (4.827 lei lunar). Salariile obţinute de soţia sa, Daniela, se ridică la un total de 24.000 lei (2.000 lei lunar), fără să fie menţionată şi sursa acestora. La bugetul familiei se adaugă şi alocaţia copiilor, în cuantum de 1.008 lei. Pe de altă parte, Daniela Harpa este asociatul unic şi administratorul SC Patry Roxy Trans SRL din Bistriţa, o firmă de transport rutier de mărfuri. În 2015, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 214.451 lei, profit de 6.167 lei şi datorii de 128.270 lei şi, oficial, are doar 2 angajaţi.

Şeful de la Petru Rareş, un teren şi o maşină, plus un credit

Inspectorul principal Nicolae Mariaşiu, împuternicit ca şef al Secţiei 5 Poliţie Rurală Petru Rareş, este proprietarul a 466 m.p. de teren intravilan situat în oraşul Beclean, suprafaţă achiziţionată în 2015, şi al unui autoturism marca Renault fabricat în 2007.

Tot anul trecut, Nicolae Mariaşiu a contractat un credit bancar în valoare de 80.000 lei, pe care trebuie să îl ramburseze până în 2020.

În 2015, actualul şef al Poliţiei Rurale Petru Rareş a încasat salarii în cuantum de 24.268 lei, (circa 2.000 lei lunar), la care se adaugă încă 12.590 lei (circa 1.000 lei lunar) drept normă de hrană şi echipament. Soţia lui Nicolae Mariaşiu, angajata SC Dan Steel SRL, a încasat anul trecut 15.330 lei (aproximativ 1.300 lei). La aceste sume se adaugă încă 582 lei, alocaţia copilului.

Câmpan de la Rurală Năsăud, cu virgule în declaraţiile de avere

Subcomisarul Ilie Adrian Câmpan, şeful Secţiei 6 Poliţie Rurală Năsăud, deţine în comuna Coşbuc un teren agricol de 7.785 m.p. În posesia acestei suprafeţe a intrat în urma unei donaţii din 2006 (2.450 m.p.) şi a unui contract de vânzare-cumpărare din 2014 (5.335 m.p.). În aceeaşi comună, subcomisarul Câmpan deţine 1060 m.p. de teren intravilan, achiziţionat în 2013, iar în Cluj Napoca un teren de 430 m.p., cumpărată în 2011. De asemenea, Ilie Adrian Câmpan precizează în document un teren intravilan de 624 m.p. Despre această suprafaţă putem preciza că a fost achiziţionată în două etape, o parte în 2007, iar alta în 2015. Numai că în declaraţia de avere completată în 2008, subcomisarul Câmpan declară că deţine 1 ha de teren „fânaţe”, situat în Dealul Ştefăniţei, iar un an mai târziu, respectiv în declaraţia completată în 2009, scrie că deţine 3,5 (probabil ari, întrucât nu indică unitatea de măsură) de teren intravilan în Dealul Ştefăniţei. Ce s-a întâmplat cu hectarul de fânaţe, nimeni nu ştie fiindcă Ilie Adrian Câmpan nu face nici precizare în acest sens. În 2010, poliţistul menţionează că este proprietarul a 3,14 ari de teren intravilan, însă în dreptul acestei suprafeţe numele localităţii este anonimizat. Poveste cu anonimizarea continuă an de an doar pentru acest teren, iar anul acesta aflăm că suprafaţa acestui s-a dublat şi a ajuns la 6,24 ari.

(Va urma)