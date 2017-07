Averile aleşilor locali bistriţeni! Notarul Bria, campion la bani

Până pe 15 iunie, aleşii locali şi angajaţii din instituţiile statului au avut termen pentru a-şi completa declaraţiile de avere şi interese. Începând cu acest număr vă vom prezenta averile aleşilor locali bistriţeni, cei pe care cetăţenii municipiului i-au trimis să-i reprezinte în Legislativul local. Unii au mai avut mandate de consilieri, alţii sunt noi. Cum stau aceştia cu averile, veţi citi în rândurile ce urmează.

Deocamdată, am ales doar patru dintre consilierii municipali, doi social-democraţi şi doi liberali. Este vorba despre Alexandru Bria şi Cristian Vasile Codărean – ambii PSD – şi Sorin Hangan şi Filip Moisil, ambii de la PNL.

Bria, şef de şef

Consilierul local Alexandru Bria (PSD), notar de profesie, şi-a achiziţionat anul trecut un autoturism de lux, un Audi A3, şi a strâns în conturi sume serioase, în condiţiile în care i-au crescut şi veniturile de pe urma profesiei pe care o practică. Dar să vedem exact cum stă notarul consilier local Alexandru Bria la capitolul avere.

Potrivit declaraţiei sale de avere, Bria deţine 695 m.p. de teren intravilan, achiziţionat în anii 2006 şi 2010,un apartament de 72 m.p. (cumpărat în anul 2000) şi o casă de 350 m.p., în construcţie, toate acestea fiind situate în municipiul Bistriţa. Totodată,Bria deţine la Piatra Fântânele 28.812 m.p. de teren agricol, obţinut prin donaţie în 2001, precum şi o casă de vacanţă de 120 m.p., construită în 2004 (la acest imobil fiind coproprietar şi Adrian Eugen Bria).

Dacă până în 2016, consilierul social-democrat deţinea două autoturisme – un Nissan Patrol fabricat în 2003 şi un Land Rover Discovery din 2009, în 2016 acesta a mai făcut o achiziţie – un Audi A3 cu an de fabricaţie 2007.

Faţă de anul trecut, Bria stă acum foarte bine la banii din conturi. Astfel, acesta are deschise la BCR trei conturi – două în lei, cu un total de 199.500 lei, şi unul în valută unde are depozitaţi 9.000 de euro. În plus, social-democratul mai are economisiţi 3.000 lei într-un cont la Raiffeisen Bank.

În 2016, Bria menţiona în cele două conturi în lei de la BCR o sumă totală de 56.500 lei, iar în contul de valută doar 1.600 euro.

De pe urma activităţii de notar, Alexandru bria a încasat mai mulţi bani în 2017. Astfel, potrivit declaraţiei sale de avere, alesul local a obţinut 570.502 lei, mai mult cu aproape 200.000 lei decât anul trecut. La această sumă, Bria mai adaugă încă 26.962 lei de pe urma calităţii sale de membri în Colegiul Director al CNP Cluj, dar şi 6.406 lei – îndemnizaţia de consilier local.Soţia sa, avocat de profesie a încasat de pe urma activităţii sale 64.277 lei.

În declaraţia sa de interese, alesul social-democrat precizează că deţine 549 de acţiuni în valoare de 3.000 lei la Iproeb SA Bistriţa. Tot din acest document aflăm că notarul Bria este, printre altele, şi un pasionat vânător, având în vedere calitatea sa de membru al unor asociaţii de vânătoare şi pescuit – AGVPS Bistriţa, şi AGVPS Turris Turnu Măgurele.

Codărean şi-a luat dividende de la firmă tot profitul acesteia

Un alt ales social democrat căruia i-au crescut veniturile anul acesta este Cristian Vasile Codărean. Anul trecut, acesta declara că are economii personale în valoare de peste 38.600 lei, fără să menţioneze sursa acestora. Anul acesta însă, omul s-a mai lămurit ce e şi cu declaraţiile de avere şi precizările pe care trebuie să le facă, astfel că menţiunile sunt cu mult mai clare. Una peste alta, conform documentului completat anul acesta, se pare că Vasile Codărean a prosperat oarecum. Astfel, constatăm că în 2016, el a încasat salarii în valoare de 36.000 lei de la SC BCVO Logistic, o firmă cu acţionariat de sorginte belgiană, specializată pe transport rutier de mărfuri. Tot pe post de salarii, alesul local a încasat alţi 5.880 lei de la firma proprie – Codărean Business Solution SRL, firmă specializată pe consultanţă pentru afaceri şi management. Cu toate că nu se poate lăuda cu rezultate remarcabile, Codărean a încasat de la firma sa chiar şi dividende în suma de 16.238 lei, sumă care coincide în totalitate cu profitul înregistrat de societatea comercială. De asemenea, din îndemnizaţia sa de consilier municipal, Codărean a încasat încă 3.840 lei. Tot în documentul citat, alesul social-democrat menţionează că a încasat de la Statul Român şi „indemnizaţie pentru creştere copii”, una foarte mare dacă luăm de bună suma respectivă – 21.000 lei.

Pe lângă câştigurile salariale, Cristian Vasile Codărean precizează în declaraţia sa de avere faptul că are două conturi curente la ING, unul deschis în 2009, cu suma de 821 lei, şi unul în 2012 în care are economisiţi 22.500 lei.

Privitor la conturi, anul trecut Codărean declara altceva, şi anume că are un cont curent deschis în 2016 la Raiffeisen Bank în care are economisiţi 886,22 lei, şi un cont la ING, deschis în 2009, cu 38.622 lei.

Dacă anul trecut, alesul social- democrat declara două credite, unul în valoare de 14.489,06 lei de la ING, şi unul în valoare de 39.989 euro de la BCR, anul acesta el precizează doar cel de la BCR, suma fiind ceva mai mică, de 37.848, 47 euro.

Bunurile pe care alesul local le deţine se compun dintr-un apartament de 60 m.p. situat în Bistriţa şi o motocicletă BMF F650GS Dakar fabricată în 2006.

Hangan, vânzări pe bandă rulantă

Consilierul local Sorin Hangan (PNL) şi totodată om de afaceri, are o avere impresionantă, mare parte din bunurile imobile provenind din moşteniri.

Astfel, potrivit documentului, Hangan deţine un teren intravilan de 1.580 m.p., cumpărat în 2004, iar în 2014 a moştenit la Livezile 26.411 m.p. de teren extravilan şi 2.992 m.p. teren agricol. Tot în Livezile a moştenit şi o casă de locuit de 200 m.p. În Bistriţa, Hangan mai deţine două case, de 324 m.p., şi una de 49 m.p., pe care le-a cumpărat în 2007, respectiv în 2016, plus un spaţiu comercialde peste 74 m.p. cumpărat în perioada 2007 –2011.

În iunie 2016, Hangan a vândut un apartament de 74 m.p., cu 193.500 lei (circa 44.000 de euro) lui Incier Helmut Attilla şi Incier Aneta.

Alesul local liberal declară că în anul trecut fiscal a salarii în cuantum de 18.000 lei, dar şi dividende în valoare de 71.062 lei de la firma sa – SC Geto-daciaConstructii Pasive SRL, dividende în valoare de 189, 57 lei de la RO Credit IFN, plus încă 8220 lei de pe urma vânzării unor acţiuni deţinute la aceeaşi instituţie financiară, lui Iuga Grigore. De asemenea, Hangan a mai încasat 6.480 lei , îndemnizaţie de consilier local.

În declaraţia sa de interese, liberalul precizează că este asociat majoritar la SC Geto-Dacia Construcţii Pasive SRL, asociat unic la SC Geto –Dacia SRL, deţine jumătate din părţile sociale ale SC Trustul de Presă SRL Bistriţa şi tot jumătate la SC Nicdom Investment SRL Livezile.

Moisil, bani mai puţin ca în anii trecuţi

Un alt consilier liberal a cărui declaraţie de avere v-o prezentăm în acest număr este Filip Moisil. Comparând menţiunile din declaraţia completată în 2016 cu cele existente în documentul de anul acesta, am putea spune că veniturile liberalului au mai scăzut niţel. Astfel, dacă în 2016, el menţiona un salariu de 16.676 lei pe care l-a încasat de la S Giatos Consulting SRL, firma colegului său de partid GheirgheTuţă, anul acesta Moisil declară salarii în cuantum de 15.841 lei provenite de la firma sa pe care a înfiinţat-o chiar în ianuarie anul trecut – SC Fic Tehnic SRL Măluţ. Tot în 2016, alesul liberal declara şi venituri din activităţi independente, în valoare de peste 48.600 lei. În declaraţia de anul acesta sumele sunt considerabil mai mici, de doar 3.375 lei. De la consiliul local, Filip Moisil a încasat îndemnizaţii în cuantum de 6.408 lei.Soţia sa a încasat în 2016 de la Penitenciarul Bistriţa, salarii în valoare totală de 27.594 lei.

Conform declaraţiei sale de avere, liberalul deţine un teren intravilan în suprafaţă de 1.706 mp în comuna Şan, provenit dintr-o moştenire din 2014, un apartament de 75 mp în Bistriţa, cumpărat în 2003, şi un Renault Clio fabricat în 2010.

Filip Moisil mai menţionează o datorie către BRD, un credit contractat în 2007, din care mai are de plătit, până în 2022, un rest de 6.500 euro.

(Va urma)