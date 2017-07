Averi de parlamentari! (I) – Unii au intrat goi şi pe parcurs s-au „îmbrăcat” bine! Alţii stau bine de acasă

Deputaţii Daniel Suciu, Doina Pană, Cristina Iurişniţi, Ionuţ Simionca şi Robert Sighiartău şi senatorii Ioan Deneş şi Ioan Simonca sunt cei 7 parlamentari pe care bistriţenii i-au trimis în Parlamentul României în urma votului dat la alegerile parlamentare din iarna anului trecut. Gazeta de Bistriţa vă prezintă cum stau la capitolul avere parlamentarii de Bistriţa-Năsăud, iar în ceea ce îi priveşte pe cei care nu sunt la primul mandat vedem cu cât le-a sporit bunăstarea.

La jumătatea lunii trecute, parlamentarii ca de altfel toţi angajaţii statului, au avut obligaţia să-şi completeze şi să depună declaraţiile de avere. Toţi cei şapte aleşi bistriţeni s-au conformat, astfel că putem vedea cu ce se laudă aceştia.

De când a intrat în Parlament, averea lui Suciu a înflorit

Aflat la cel de-al doilea mandat de deputat, averea lui Daniel Suciu (PSD) a înflorit începând cu 2013. Când a intrat în 2012 în Parlamentul României, deputatul Suciu prezenta o declaraţie de avere aproape albă, acesta menţionând că deţine doar un autoturism marca Ford-Focus fabricat în 2000.

Doi ani mai târziu, alesul bistriţean apărea cu noutăţi în declaraţia de avere. Potrivit documentului completat în iunie 2014, Daniel Suciu achiziţionase în partea a doua a anului anterior, adică în 2013, o casă de 147 m.p. şi un teren de 304 m.p. în municipiul Bistriţa. Tot în documentul din 2014, deputatul bistriţean menţiona şi un credit bancar pe care îl contractase în anul anterior, în valoare de 223.000 lei, pentru care are de plătit rate până în anul 2028.

În declaraţia completată în 2015, lui Daniel Suciu îi mai apare o maşină, o autoutilitară, marca Mercedes, fabricată în 2005.

În documentul completat la începutul acestui mandat, în ianuarie 2017, mai apare şi cea de a treia maşină, o Dacia Logan fabricată în 2009.

Şase luni mai târziu, averea lui Daniel Suciu se măreşte, deputatul bistriţean declarând că, la Budacu de Sus a achiziţionat anul acesta un teren extravilan în suprafaţă de 1.000 m.p.

Totodată, alesul bistriţean precizează că şi-a vândut, tot anul acesta, autoutilitara Mercede, contra sumei de 4.500 de euro.

Dacă în primul mandat de parlamentar, Daniel Suciu a încasat în primii trei ani o indemnizaţie lunară medie de 4.900 lei, anul trecut, acesta a încasat în medie circa 5.460 lei lunar (65.578 lei per total an 2016).

Odată cu depunerea candidaturii sale pentru un nou mandat de deputat, Daniel Suciu a cheltuit în acest sens 37.000 lei, bani pe care anul acesta i-a primit înapoi, conform legii.

Pe lângă îndemnizaţia de deputat obţinută de Daniel Suciu, menţionată mai sus, bugetul familiei a fost întregit de salariile încasate de soţia sa, angajata Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în valoare de 17.089 lei (aproximativ 1.400 lei lunar).

Doina Pană a scăpat de datorii

Doina Pană se află şi ea la cel de-al doilea mandat de deputat, în acest moment ea fiind numită ministru al Apelor şi Pădurilor, funcţie pe care a deţinut-o de altfel şi în Guvernul Ponta 2.

Mari schimbări nu s-au produs în declaraţia de avere a alesei social-democrate, cu excepţia faptului că a scăpat de un credit bancar şi şi-a achiziţionat un autoturism marca Skoda Octavia fabricată în 2008. În plus, anul acesta, Doina Pană şi-a deschis la BRD un cont bancar în care are depozitaţi 37.492,72 lei, bani care au fost depuşi de social-democrată odată cu intrarea în cursa electorală, iar ulterior i-au fost returnaţi, conform legii.

Revenind la creditul bancar, trebuie să menţionăm că acesta a fost contractat în anul 2007 de la Alpha Bank şi a fost în valoare de 32.500 euro. În documentele completate în anii 2012, 2013 şi 2014, Doina Pană menţiona că scadenţa acestei datorii este 14 mai 2027. În declaraţia completată în 2015, apare o altă dată, şi anume 17 aprilie 2022, iar în iunie 2016 scrie că scadenţa este în data de 17 iunie 2018. Câteva luni mai târziu, mai precis în decembrie 2017, la final de mandat, deputata de Bistriţa-Năsăud menţionează o altă dată, şi anume 17 aprilie 2017. În mod clar, creditul a fost achitat integral, ţinând cont de faptul că în documentul pe care l-a completat în iunie anul acesta, datoria nu mai apare deloc.

În ceea ce priveşte bunurile avute în proprietate, configuraţia nu s-a schimbat deloc. Potrivit menţiunilor din declaraţiile de avere făcute de-a lungul anilor de când este parlamentar şi ministru, Doina Pană are în proprietate un teren de 1.500 m.p. la Bistriţa Bîrgăului, cumpărat în 1998, un apartament de peste 53 m.p. în Bistriţa, o casă de vacanţă în Bistriţa Bîrgăului de 100 m.p. şi un apartament de 29 m.p. în Cluj Napoca., toate aceste bunuri fiind achiziţionate în intervalul 1990 – 2007. De pe urma apartamentului din Cluj Napoca, Doina Pană a obţinut venituri sub formă de chirii în valoare de 3.400 lei.

Tot anul trecut, Doina Pană a încasat de la Camera Deputaţilor îndemnizaţii în valoare de 64.812 lei (circa 5.400 lei lunar). De asemenea, aleasa social-democrată a mai încasat de la Colegiul Tehnic Infoel restanţe salariale în valoare de 825 lei, iar de la BRD dobânzi în valoare de 23 lei.

Simionca, cel mai tare la avere dintre bistriţeni

Ionuţ Simionca (PMP), la primul mandat de deputat, este fără doar şi poate cel mai înstărit dintre deputaţii bistriţeni. Conform declaraţiei sale de avere, Ionuţ Simionca două suprafeţe de teren intravilan a câte 1.000 m.p., cumpărate în 2001 şi 2011, iar în comuna Livezile deţine mai multe suprafeţe de teren care cumulate însumează 42.500 m.p., achiziţionate în perioada 2011 – 2014. Nu doar în România alesul bistriţean are proprietăţi, ci şi în Statele Unite ale Americii, unde a locuit câţiva ani. Conform documentului, Ionuţ Simionca deţine în Frederecksburg, statul Virginia, SUA, un teren de 1.584 m.p, achiziţionat în anul 2014, dar şi o casă de 150 m.p., cumpărată în 2013. În România, deputatul PMP de Bistriţa-Năsăud deţine un apartament de 73 m.p., iar în 2016 a achizţionat două case, una de 50 m.p. şi una de 160 m.p., toate aceste locuinţe situându-se pe raza municipiului Bistriţa.

Rubrica autovehicule este şi ea plină. Conform documentului, deputatul Simionca are în proprietate un autoturism marca BMW fabricat în 2012, un tractor marca New Holland din 2011, un ATV Artctic Cat din 2005, o motocicletă Dacatti fabricată în 2002, un şenilar Skid Stear Truck Loader marca Takeuchi din 2007, şi o presă pentru baloţo New Hollande din 2007.

Ionuţ Simionca precizează în declaraţia sa de avere că în 2015 a vândut un autoturism cu 13.000 de euro şi o casă de locuit pe care a încasat 115.000 de dolari.

În ceea ce priveşte economiile, deputatul bistriţean are nu mai puţin de 228.000 de dolari în două conturi bancare din SUA, deschis în 2007 şi 2015, în timp ce în România are trei conturi, deschise în 2015, în care are depozitaţi peste 19.000 lei.

Chiar dacă are bani adunaţi la „ciorapul” din bănci, Ionuţ Simionca declară şi datorii. Astfel, în 2013 a contractat de la Wells Fargo Bank din Statele Unite un împrumut în valoare de 128.000 de euro, iar în 2015, în România, a mai împrumutat de la Raiffeisen Bank încă 145.000 lei. Datoria din SUA este scadentă în anul 2043, iar cea din România în 2045.

De la SIMI Grup Internaţional, firmă al cărui administrator este alături de alte două persoane, dar şi asociat cu 50% din părţile sociale, deputatul Simionca a încasat anul trecut salarii în valoare de 1.234 lei, în calitate de director general. De la camera Deputaţilor, Ionuţ Simionca precizează că a încasat 2.161 lei, pentru cele câteva săptămâni din anul trecut.

