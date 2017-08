Avantajele folosirii centralelor pe peleti

Peletii reprezinta o sursa de energie alternativa eficienta, curata si ecologica. Peletii sunt produsi din rumegus si deseuri lemnoase, tocate pentru a avea o granulatie fina, apoi deshidratate pentru a asigura o umiditate scazuta si apoi supuse la presiuni inalte.

Peleţii sunt obtinuti de regulă din lemn, dar nu este o conditie obligatorie. Dintr-un hectar de pasune pot fi obtinute aproximativ 4-5 tone de peleti, altfel spus necesarul pentru un an al unei locuinte de dimensiuni obisnuite.

De asemenea, peletii se mai pot obtine din balegarul combinat cu asternutul animalelor, din salcie, vită de vie, crengi de copaci sau chiar carton. Peletul este obtinut prin presarea rumegusului rezultat din tehnologiile de debitare a curtenilor, prelucrarea primara si secundara a lemnului si din tocatura de lemn provenita din deseurile lemnoase sau din doboraturile copacilor. Se poate obtine si din alte materiale vegetale.

In momentul in care te afli in fata unor decizii, cea mai buna metoda pentru a lua hotararea corecta este comparatia. Adica identifici si stabilesti exact intre ce variante ai de ales, asterni pe o foaie avantajele si dezavantajele fiecarei variante, apoi iei decizia care te avantajeaza. In acest mod ar trebui sa procedezi daca trebuie sa te decizi intre achizitionarea unei centrale termice pe peleti sau pe gaz.

Ipoteza de lucru: trebuie sa gasesti solutia de incalzire a unei locuiente de aproximativ 130 m2, locuinta ce ofera posibilitatea compartimentarii unei camere speciale pentru centrala. Gazul metan il ai la dispozitie dar, in conditiile liberalizarii pretului, acesta va deveni tot mai scump. In schimb, centralele termice pe gaz au preturi acceptabile. Incalzirea pe peleti este o varianta ispititoare, acestia au randament bun si pret convenabil, dar centralele termice pe peleti sunt scumpe. In aceste conditii sa punem in cumpana ce ofera cele 2 alternative.

Incalzirea cu peleti este cam la acelasi pret cu cea pe gaze naturale, peleti sunt rentabili in cazul in care nu exista retea de gaze naturale in zona sau costa foarte mult racordarea la reteaua de gaze naturale. Se poate discuta si despre cresterea accelerata a pretului pentru gazele naturale, pe cand pentru peleti probabil ca odata cu aparitia mai multor producatori pe piata o sa scada pretul.

Pentru fiecare om in parte, caracteristicile si datele tehnice ale centralelor vor conta in mod diferit in momentul in care decide sa realizeze o achizitie. Pentru unii este primordial pretul centralei, pentru altii costul cu combustibilul. Dar, pentru a lua cea mai buna decizie, cantareste cu atentie toate variantele.

Asa ca iarna se apropie cu pasi repezi nu mai asteptati si alegeti sursa de caldura optima si economica pentru locuinta ta , daca ai si alte solutii pentru incalzirea locuintei care sa fie economice te astept cu un comentariu la articol !