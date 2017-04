Avalanșă în Munții Retezat! Datorită vremii nu se poate trimite un elicopter pentru salvarea turiștilor

Pe un traseu din Munții Retezat, 5 turiști au fost prinși astăzi de o avalanșă. Potrivit apelului făcut la numărul de urgență 112, doi copii loviți de pietrele căzute și-ar fi pierdut viața. Apelul a fost inițiat de către ceilalți trei turiști care se aflau intre Bucura si Poiana Pelegii, a declarat Claudiu Iacob, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara.

„Din cauza vremii nefavorabile, nu am putut trimite un elicopter in zona avalansei din Retezat”, a declarat Raed Arafat, precizand ca, in acest moment, nu exista o confirmare oficiala privind decesul celor doi copii care ar fi fost prinsi sub zapada.

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU)susține că din cauza vremii, nu a putut trimite un elicopter in zona avalansei din Retezat.

Seful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, la Digi 24: „Grupul a fost constituit din 51 de persoane. Si-au declansat singuri avalansa. Responsabilul va plati cumva. Am dat presei anunturi de sanse mari de avalanse in Retezat, dar nu s-a tinut cont de avertizarile noastre.”

Claudiu Iacob, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, a declarat pentru News.ro ca pina la ora actuala nu exista certitudinea decesului celor doi copii, acest lucru fiind precizat doar in apelul facut la 112 de catre ceilalti trei turisti surprinsi de avalansa din Muntii Retezat.

„Este vorba despre doi copii, unul de 12 si altul de 14 ani, care au fost izbiti de pietre in timpul avalansei, ei fiind insotiti de trei adulti care au sunat la 112 si au spus ca cei doi copii sunt morti. Turistii se indreptau spre Varful Peleaga, din Retezat”, a declarat Iacob, care a spus ca deocamdata nu se stie de unde sunt cei cinci turisti.

Sursa citata a precizat ca in zona mai era un grup de 50 de persoane, in trecere pe Seaua Bucurei, si care cobora spre Cabana Gentiana, iar acesti turisti au spus ca au vazut momentul producerii avalansei si ca s-au indreptat catre cei cinci turisti ca sa-i ajute.

Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara a mai spus ca nu se stie care este starea victimelor, si nici nu este confirmat pana acum ca cei doi copii sunt morti, adaugand ca echipele de salvare estimeaza ca vor ajunge in aproximativ doua ore la locul producerii avalansei.

Potrivit ISU Hunedoara, spre locul interventiei se deplaseaza echipe ale Salvamont Hunedoara, Jandarmeriei Montane, ISU Hunedoara cu doua autospeciale, dintre care una de transport personal si victime multiple, precum si echipaje ale Politiei. Elicopterele apartinand punctelor de operare Targu Mures si Craiova sunt prealertate pentru a interveni cu troliu.

Potrivit specialistilor, in muntii Retezat sunt posibile avalanse in golurile alpine de sub Varful Judele, pe traseul Lacul Bucura-Refugiul Bucura, sub Varful Retezat pe traseul marcat cu banda rosie. De asemenea, exista risc de avalansa pe Valea Berbecilor, sub Varful Peleaga relateaza Hotnews.