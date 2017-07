AUDIO/ Acuzaţii dure la adresa preotului Pomohaci: E un impostor! Mi-e pur și simplu greață de felul lui de a fi

Amănunte incredibile ies la iveală în cazul preotului Cristian Pomohaci. Flaviu cel care a făcut celebra înregistrare cu Cristian Pomohaci acum cinci ani mărturiseşte de ce a recurs la acest gest şi ce a simţit atunci când preotul i-a făcut avansuri sexuale.

„Undeva în aprilie a avut loc acea înregistrare, era undeva după Paști sau în postul Paștelui, cred că, sau ceva de genul! Da, în luna aprilie! M-am decis să îl înregistrez când am văzut că cazul ia amploare și chiar se ajunge la niște exagerări din partea lui și chiar mi-am dat seama că e foarte pervers! Deci, mie nu îmi venea să cred unde ajungem și îmi venea de necrezut ce dorea de la mine și îmi era și milă, într-un fel, de oamenii care îl căutau și îi cereau ajutorul! Nu prea am umblat în anturajul lui, să am de-a face cu persoane care au legătură cu el. (…)

Când am făcut înregistrarea am vrut să se audă cu gura lui că dorește să aibă relații sexuale cu alții… că el nu avea șanse la mine și eu nu am vrut să mă duc departe sau… la mine chiar nu s-a întâmplat nimic. Victima lui poate am fost numai prin avansuri sexuale, în rest, nu am avut nici un fel de atingeri sau așa mai departe și am vrut să se audă că are tendințe și chiar vrea să facă lucrul acesta! Eu nu aveam pe nimeni, nici un anturaj, nimic, am inventat, pur și simplu, din capul meu, și am zis de Germania că era o țară care îmi plăcea”, a mărturisit Flaviu pentru ziardecluj.ro.

Flaviu spune că atunci când preotul a început să îi facă avansuri sexuale a început să tremure de nervi şi abia s-a abţinut să nu îl lovească.

„Sincer, m-am enervat foarte tare, de-asta se aude în înregistrare că tremur. (…) M-am enervat când am auzit așa ceva, că vrea să facă sex cu mine sau să îmi ceară așa ceva, m-am abținut foarte greu, m-am controlat greu!”, a mărturisit Flaviu.

„Da, după mine, după părerea mea, este un mare impostor! Dar nu am nimic, așa, față de el, mi-e pur și simplu greață de felul lui de a fi și, cum era atunci, cred că așa era și acum! (…) Cred că ar trebui să răspundă, nu neapărat arestat, dar cred că ar trebui să fie luat la o răspundere și să plătească pentru ceea ce a făcut! Că nu-s numai eu un caz”, a mai spus tânărul conform sursei citate.