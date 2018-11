Au salarii de circa 15.000 lei net! Ce li se pregătește medicilor școlari, începând cu 2019. Vezi ce spune ministrul Sănătății despre asta, dar și despre situația de la Prundu Bîrgăului

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă la Bistrița, că începând din 2019 vor fi mărite competenţele şi atribuţiile medicilor şcolari, în condițiile în care aceștia primesc salarii în valoare de circa 15.000 lei net.

Există însă cabinete școlare în care administrațiile locale au investit sume serioase de bani, dar care nu dispun de medici, întrucât posturile sunt blocate. Un caz de acest fel este la Prundu Bîrgăului, însă ministrul Sănătății spune că situația nu se va îmbunătăți foarte curând.

Ministrul Sănătății Sorina Pintea a anunțat, luni, la Bistrița, că începând de anul viitor, competențele medicilor școlari vor fi extinse.

„Au fost mai multe propuneri legate de funcţionarea cabinetelor de medicină şcolară, inclusiv cu medicina dentară. Este o parte a programului de Guvernare. Începând cu anul viitor, competenţele medicilor şcolari vor creşte în mod deosebit. Vor avea competenţe inclusiv în zona de vaccinare, ca să nu spun «așa cum a fost odinioară», şi să completăm competenţele medicilor de familie. Nu aş putea să vă dau un răspuns concret «când», din ianuarie, din februarie, dar pot să vă spun că se discută la nivelul Ministerului Sănătăţii, la nivelul Guvernului, a Ministerului de Finanţe extinderea competenţelor cabinetelor de medicină şcolară. Și când spun medicină școlară spun mediul rural, dar și mediul urban. Deci vorbim despre absolut tot ceea ce înseamnă medicină școlară„, a declarat Sorina Pintea.

O situație bizară există la Liceul Radu Petrescu din Prundu Bîrgăului, unde deși există de două cabinete medicale moderne – unul de medicină generală, celălalt de medicină dentară, care ar deservi circa 1.400 de elevi și în care administrația locală a investit circa 100.000 lei, nu există medici și sunt nefuncționale de aproape doi ani.

Întrebată de ce nu au fost bugetate posturi la cabinetul de medicină şcolară din această comună, ministrul Sănătăţii a precizat că acest asptect nu ţine neapărat de Ministerul Sănătăţii, şi că nu ar fi primit o astfel de solicitare de la Prundu Bârgăului.

„Nu ține neapărat de Ministerul Sănătății și nu vreau să mă scuz, pentru că autoritățile locale sunt coordonate de alte ministere. Practic, nu Ministerul Sănătății bugetează. Eu trebuie să primesc de la alt minister. Nu îmi aduc aminte să am ceva la minister legat de Prundu Bârgăului, pentru că în general țin minte când vin solicitări din teritoriu„, a spus Sorina Pintea.

Potrivit directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, Anca Andrițoiu, anul acesta, împreună cu prefectul Ovidiu Frenț au trimis o adresă Ministerului Sănătății pentru deblocarea posturilor, însă nu s-a primit niciun răspuns.

„Eu personal nu am văzut această solicitare. Dar știţi foarte bine că anul acesta, cu 1 martie, majorându-se salariile, inclusiv la medicina şcolară – un medic şcolar are 14-15.000 lei net – în momentul când bugetezi un post nou trebuie să ai o proiecţie bugetară şi nu poţi la mijlocul anului să scoţi mai multe posturi de medicină şcolară. Autorităţile locale, dacă doresc, pot să cofinanţeze, dar un medic şcolar în acest moment este foarte bine plătit. Până la urmă trebuie extindem competenţele, pentru că trebuie să facem anumite lucruri de banii aceştia. Eu nu am văzut nimic de la Prundu Bîrgăului, probabil a ajuns la alt cabinet, dar la mine nu„, a răspuns ministrul Sănătății.