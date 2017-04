Au fost livrate primele elemente ale scutului antirachetă THAAD care va fi instalat în Coreea de Sud

Fortele americane au livrat miercuri primele elemente ale scutului antiracheta THAAD care va fi instalat in Coreea de Sud, un proiect destinat contracararii amenintarii nord-coreene, dar care a starnit furia Beijingului.



Acest eveniment intervine intr-un context de puternice tensiuni in peninsula.

In fata inflexibilitatii liderului nord-coreean Kim Jong-Un, vizibil hotarat sa-si doteze tara cu rachete intercontinentale, SUA opun acum o politica imprevizibila a lui Donald Trump, care s-a declarat pregatit sa regleze – singur daca va fi nevoie – problema nord-coreeana.

In momentul in care o flota americana se indreapta spre peninsula – portavionul Carl Vinson si escorta sa, care ar urma sa ajunga in regiune la finalul saptamanii – Phenianul a anuntat miercuri reusita „celor mai importante” exercitii de artilerie derulate vreodata de Nord.

La randul sau, televiziunea sud-coreeana a difuzat imagini cu impozante camioane militare care aduc elemente ale THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) pe un parcurs de golf din comitatul Seongju (sud), la 250 kilometri sud de Seul.

Sute de locuitori din regiune si-au manifestat nemultumirea, provocand confruntari cu fortele de ordine.

Acest scut este destinat, potrivit SUA, interceptarii si distrugerii rachetelor nord-coreene cu raza scurta si medie de actiune in perioada fazei terminale a zborului.

China considera insa scutul un factor de instabilitate regionala si o amenintare pentru propriile capacitati balistice.

Beijingul a reactionat cu furie la anuntul amplasarii, impunand o serie de masuri de retorsiune economica, in special prin interzicerea, incepand cu 15 martie, intrarii in Coreea de Sud a grupurilor de turisti chinezi, ceea ce afecteaza industria locala de turism.

Coreea de Nord nu a parut impresionata de ultimele evenimente potrivit Hotnews.

Dupa o defilare militara masiva in 15 aprilie, pentru implinirea a 105 ani de la nasterea fondatorului regimului, Kim Il-Sung, Coreea de Nord afirma ca a efectuat importante manevre militare, marti, pentru 85 de ani de la crearea armatei sale.