Au apărut normele de aplicare ale impozitului specific

Au fost publicate normele pentru aplicarea Legii nr. 170/2016 – privind impozitul specific prin OMFP nr. 464/ 2017. La o prima vedere, normele includ exemple foarte bune de calcul, dar si rationamente profesionale partiale sau adaugiri aduse la lege. Reamintim ca prin Legea nr. 170/2016 s-a instituit impozitul specific datorat de anumiti contribuabili, acestia vand obligatia sa modifice vectorul fiscal si sa se declare platitori ai acestui impozit pana la data de 31 Martie 2017.

Cui i se aplica impozitul specific?

In sfera de aplicabilitate a impozitului specific se afla operatorii care au ca obiect de activitate urmatoarele coduri CAEN:

5510 – „Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”,

5520 – „Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”,

5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”,

5590 – „Alte servicii de cazare”,

5610 – „Restaurante”,

5621 – „Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”,

5629 – „Alte servicii de alimentatie n.c.a.”,

5630 – „Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”

Impozitul a intrat in vigoare de la 01.01.2017

Ce adaugiri la lege aduc normele?

Dintre adaugirile la lege gasim exemplul dat de art. 6 alin. (7) din ordin cand un complex hotelier are un restaurant cu un numar mai mare de locuri decat locurile de cazare. Exemplul din norme stabileste ca impozitul se determina prin insumarea impozitului aferent complexului hotelier la care se adauga un impozit pentru depasirea numarului de locuri. Acest fapt nu este prevazut de art. 6 alin. (6) din Legea nr. 170/2016 fiind o adaugire la lege.

Desigur, la cat de asteptate au fost aceste norme n-am fi asteptat sa vedem mai multe clarificari aduse la modul de calcul al impozitului pe profit pentru acei operatori economici ce au si alte activitati sau cum sunt defalcate acele cheltuieli aferente unor activitati ce nu sunt in sfera impozitului specific cum ar fi inchirierea salilor de conferinta.

Unde pluteste inca un strat de ceata?

Dintre jumatatile de rationament amintim faptul ca nu s-a clarificat situatia societatilor ce au respectat OUG nr. 3/2017 si sunt microintreprinderi cu data de 01.02.2017. Ordinul se multumeste laconic sa afirme ,, Microintreprinderile care aplica prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la 1 ianuarie 2017 nu aplica impozitul specific unor activitati.

In mod clar situatia descris mai sus este un truism in contextul celorlalte reglementari fiscal Codul fiscal, raspunsul la intrebarea de mai sus este un alt rationament profesional, pornind de la textul art. 1 din Legea nr. 170/2016 ce stabileste ” Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…)”

Observam ca derogarea din Lege este atemporara adica aplicabila oricand. Daca o societate a ajuns microintreprindere respectand celelalte prevederi normative imperative nu datoreaza impozit specific.

In alta ordine de idei la adoptarea OUG nr. 3/2017 legiuitorul a tinut cont de existenta Legii nr. 170/2016 conform expunerii de motive din preambulul ordonantei.

In sprijinul acestui rationament aducem si o alta ipoteza de lucru. In mentalul colectiv s-a instituit faptul ca acest impozit este unul anual. Corect ca mod de calcul si acoperire in timp, ca sa nu se faca afirmatii de genul ca se datoreaza numai pentru sezonul turistic.

Insa la art. 5 alin. (2) se prevede urmatoarele:

„(2) Persoanele juridice romane nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 3, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.”

Iar exceptiile sunt enumerate la art. 7 din Lege, unde redam un paragraf aplicabil ,, Art. 7. – Reguli pentru perioada de inactivitate, incetarea activitatii si alte situatii

(1) Pentru contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului, impozitul specific se recalculeaza in mod corespunzator, prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei fiscale corespunzatoare fiecarui contribuabil, luand in considerare, daca este cazul, si modificarea impozitului specific in cursul anului. Toate aceste lucruri nu sunt detaliate in norme in ciuda faptului ca sunt frecvent intalnite in activitatea economica.

Acest fapt va conduce la obligatia ca fiecare profesionist ce conduce contabilitatea unui astfel de operator economic sa stabileasca reguli proprii de determinare a impozitului pe profit, a cheilor de repartizare etc. Analiza apartine consultantului fiscal Adrian Benta.

Exemple de calcul inclus de catre legiuitor in textul Normelor:

Exemplul 1

Un contribuabil desfăşoară activitate printr-un restaurant situat în Bucureşti, zona A, cu o suprafaţă de 100 mp, şi în cadrul aceleiaşi unităţi desfăşoară activitate printr-un bar cu o suprafaţă de 80 mp, cu suprafeţe distincte. Impozitul specific anual se determină prin însumarea impozitelor specifice stabilite potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfăşurată, după cum urmează:

– se determină impozitul specific anual corespunzător activităţii desfăşurate în restaurant, conform formulei stabilite în anexa nr. 1 la lege, astfel:

1.400 * (17 + 21 * 0,9) * 0,45 = 22.617 lei;

– se determină impozitul specific anual corespunzător activităţii desfăşurate în bar, conform formulei stabilite în anexa nr. 2 la lege, astfel: 900 * (16 + 8* 0,9) * 0,45 = 9.396 lei;

– impozitul specific anual pentru întreaga unitate se stabileşte prin însumarea impozitelor specifice determinate pentru fiecare activitate desfăşurată în restaurant şi bar, astfel:

22.617 lei + 9.396 lei = 32.013 lei.

Exemplul 2

Un contribuabil desfăşoară activitatea printr-un restaurant în suprafaţă de 50 mp, situat într-o comună. Din anul 2018 comuna dobândeşte statutul de staţiune turistică de interes naţional, potrivit legii.

În acest caz contribuabilul va plăti în anii 2018, 2019 şi 2020, pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit anexei nr. 1 la lege la nivelul stabilit pentru sat/comună/staţiune de interes local, astfel:

1.400 * (3 + 7 * 0,9) * 0,10 = 1.302 lei.

Începând cu anul 2021 contribuabilul va plăti impozitul specific anual calculat potrivit anexei nr. 1 la lege stabilit la nivelul unei staţiuni turistice de interes naţional, după cum urmează:

1.400 * (5 + 7 * 0,9) * 0,30 = 4.746 lei.

Exemplul 3

Un contribuabil desfăşoară activitatea printr-un hotel de 3* cu o capacitate de cazare de 20 de locuri, situat întro staţiune de interes local. Din anul 2018 staţiunea dobândeşte statutul de staţiune turistică de interes naţional, potrivit legii.

În acest caz contribuabilul va plăti în anii 2018, 2019 şi 2020, pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit tabelului nr. 2 din anexa nr. 3 la lege la nivelul stabilit pentru sat/comună/staţiune de interes local, astfel:

67 * 20 = 1.340 lei.

Începând cu anul 2021 contribuabilul va plăti impozitul specific anual calculat potrivit tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 la lege, stabilit la nivelul unei staţiuni turistice de interes naţional, după cum urmează:

Valoarea impozitului specific anual este: 171 * 20 = 3.420 lei relateaza Hotnews.