Atunci când România își răsplătește soldații prin indiferență!!!

Astăzi, ora 08.30 are loc primul termen de judecata La Tribunalul Cluj-Napoca

După ce au fost obligați prin efectul legii ca la varsta de 40 ani să părăsească sistemul ,fiind astfel puşi în faţa unei situaţii extrem de delicate, fără să fie pregătiţi pentru acest lucru, fără un studiu de impact, fără să fie prinşi în măsuri de reconversie profesională aşa cum prevedea legea, soldaților gradațlor voluntari ,celor care si-au asumat prin jurământ obligația de a apăra țara in exercitarea atribuţiilor CHIAR CU PREȚUL VIEȚII (contract plătit cu viaţa în Teatrele de Operaţii unde dintre cei 29 de militari decedaţi 21 au fost din rândul SGP, fără să socotim cei peste 100 de răniţi, din care mare parte răniţi foarte grav, nu numai fizic), această categorie profesională care este considerată în activitate 24 ore din 24 este obligată să suporte o noua umilință.

Ministerul Apararii , în calitatea sa de inițiator al proiectelor de legi care țin de sistemul national de apărare,cel care trebuia sa le asigure acestora ca si militarilor aflati in activitate aceleași drepturi in ceea ce priveste recunoașterea perioadei lucrate în condiții de muncă, și reducerea vârstei standard de pensionare ca perioadă lucrată in aceste conditii , astfel cum sunt ele prevazute la disp art 16 respectiv 21 din Legea 223/2015 a creat acestei categorii profesionale o nedreptate,conditionând aplicarea celor două articole numai militarilor aflați in activitate.

Un numar de peste 100 de fosti militari care au servit țara pe bază de contract ,au solicitat TRIBUNALULUI Bucuresti si Consiliului National de Combatere al Discriminarii să repare nedreptatea creata de Ministerul Apararii prin condiționarea aplicarii articolelor 16 respectiv 21 din Legea 223/2015 de calitatea de militar AFLAT IN ACTIVITATE.

Primul termen de judecata a vut loc la Bucuresti in data de 07 septembrie 2018 iar instanta de acolo a hotarat ca sa decline judecata catre tribulanalele judetene asa ca in tara au inceput in aceasta luna procesele ,primul temen avand loc la Bistrita –Nasaud im data de 14.11.2018

Inițiatorii demersului juridic acuză Ministerul Apărării de disciminare ,articolele mai sus mentionate incalcand principiile pe care este fundamentata Legea 223/2015 ,respectiv: art 2: principiul unicității și cel al egalității.Cu alte cuvinte,desi inițiatorii demersului juridic ,care au avut in fișa postului aceleasi atribuții,aceleași obligații ca cei aflati in prezent in activitate,desi au fost scoși din sistem ,conform legislatiei ,fara drept de apel doar pentru ca au implinit varsta de 40 ani(varsta maxima prevazuta) sunt in situatia in care NU BENEFICIAZĂ ca cei in activitate si de aceleași drepturi.

Nemulțumirea inițiatorilor demersului juridic este cu privire la articolele 16 respectiv 21 din Legea 223/2015 articole prin care Ministerul Apărării încalcă principiul constitutional al egalității cetățenilor in fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări prevăzut de Constitutie .

Prin articolele criticate de inițiatorii demersului juridic Ministerul Apararii reglementează practic un tratament discriminatoriu foștilor militari angajati, trecuți în rezervă la vârsta de 40 de ani, din motive neimputabile lor (conf. Leg. 384/2006, art.45), față de cei în activitate, cu privire la pensiile militare (Leg.223/2015.art.21), și care la vechime egală în armată și în viața civilă, cei în activitate beneficiază de scăderea grupei de muncă, iar cei trecuți în rezerva nu.

Potrivit principiilor care au fundamentat apariția legii 223/2015, aceasta urma să asigure tuturor participanților la sistemul de pensii militare de stat AFLAȚI ÎN ACEEAȘI SITUAȚIE JURIDICĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE, un tratament NEDISCRIMINATORIU.

Prevederile art.16 alin.1, tocmai discriminează aceste persoane, aflate în aceeași situație juridică, dând aplicabilitate disp. art. 21 doar persoanelor aflate ÎN ACTIVITATE.

Ironia face ca inițiatorul acestei legi ,cu dispozitiile criticate ca fiind discriminatorii si in parte neconstitutionale,sa fie tot Ministerul Apararii care evită, in răspunsul la solicitarea de recunoastere a acelorași drepturi și pentru SGP sa și asume faptul ca din nou ,aceasta categorie profesionala a fost uitată!

Au avut loc discutii despre aceasta nedreptate la Ministerul Apararii,inclusiv audiente la ministrul Apararii domnul Fifor sa recunoscut verbal ca este o greseala dar totusi pana acum nu sa gasit nici o solutie .

Dar totusi Consiliul National de Combatere al Discriminarii a admis in mod foarte clar ca aceasta categorie de personal este DISCRIMINATA !!!!