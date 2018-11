Asociația secretarilor UAT-urilor bistrițene, APEL UMANITAR pentru colegul lor din Măgura Ilvei! Grigore Stretea, imobilizat la pat, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Spitalizarea costă 500 lei/zi

Asociația secretarilor comunelor, orașelor și municipiul Bistrița din Bistrița-Năsăud, în numele căreia semnează secretarul comunei Șieuț, Dumitru Gotea, a lansat un apel umanitar către cetățenii județului Bistrița-Năsăud pentru secretarul comunei Măgura Ilvei-Grigore Stretea, care, în urma unui accident vascular, a rămas imobilizat la pat și nu poate să vorbească. Acesta este internat la o clinică privată în vederea recuperării, însă costurile se ridică la 500 lei/zi, care sunt suportate de familie.

Apel umanitar:

„Poate ştiţi, sau dacă nu ştiţi, vă anunţ eu acum, prin această scrisoare.

Colegul nostru STRETEA GRIGORE – Secretar al comunei Măgura llvei, în data de 10 August 2018, a suferit un accident vascular cerebral hemoragic, urmare a cărui fapt este imobilizat la pat şi nu poate să vorbească. De urgenţă a fost internat la Spitalul Judeţean Bistrita-Nasaud şi apoi la Clinica privată de recuperării „Polaris Medical” din Cluj-Napoca, unde se află şi în prezent.

Costurile unei zile de recuperare pentru colegul nostru, în acesta clinică, se ridică la suma de 500 lei/zi, care sunt suportate de familie.

Toţi putem ajunge în această situaţie, oricare dintre noi, la stresul și problemele cu care se confruntă zilnic un secretar de UAT sau un oricare funcţionar public din administraţia publică. Fac un apel umanitar şi consider că fiecare dintre noi am putea să contribuim cu o oarecare sumă de bani pentru a ajuta familia să suporte mai uşor consturile de spitalizare necesare recuperării colegului nostru. Am luat legătura cu familia, care mi-a comunicat un număr de cont, în care putem să contribum financiar, fiecare cu cât putem.

Numărul de cont este: R027CECEC001946213386340, deschis la CEC Bank – Sucursala Năsăud, judeţul Bistrita-Năsăud, pe numele lui STRETEA MĂRIUŢA, cu specificaţia «Apel umanitar pentru Grigore».

În numele familie şi a colegului nostru, vă mulţumim din suflet!

Gotea Dumitru – Secretar al comunei Șieuț”