“Armonia Jazz” vine în Parcul mare din Bistrița odată cu vacanța elevilor

De vineri p ână duminică , 16-18 iunie 2017, în zona foișorului din Parcul municipal, va avea loc “ Bistri ţa Armonia Jazz”, eveniment care va cuprinde o atmosferă muzicală specifică întreținută pe durata celor trei zile de DJ Bamfi, concerte, workshopuri interactive pentru copii și tineri, zonă pentru hamace și bean bags, kendama competition, diferite activități supriză, precum și o ofertă „street food” de nerefuzat.

P roiectul este inițiat de către Asociația „Armonia” Bistrița, și este cofinanțat din bugetul local al muncipiului Bistrița. Programul manifestărilor curpinde :

Vineri, 16 iunie 2017 (15:00 – 22:00)

15:00: Deschiderea Festivalului “Bistri ța Armonia Jazz.3”,

16:00-20:00 “BeanBagBooks în Parc” (biblioteca din parc),

17:00: “Babywering Fitness “cu Școala Mamelor “Samas”,

18:00: Fanfara Bistri ța,

19:00: concert: “Methanothrix”,

19:30: Gherasim Spînu, Alexa Dragu și “Bigg Dimm a’Band” .

Sambătă, 17 iunie 2017 (10:00 – 22:00)

10:00-20:00 “BeanBagBooks în Parc”

10:15: “ Kangoo Jumps”- c â teva minute de s ă rituri energice cu Kangoo Club BN

10:30: Start “Jazz urban trail running for friends” cu “Păduri bistrițene” (alergare prin P ădurea Codrișor și prin pasajele burgului Bistriței),

11:00 “NewArt of JazzGym”,

12:00 – 14:00 “Știință și magie”- Science in experiments

14:00-15:00: “Game of Ken”

15:00 – 16:00: “Jazz Galaxy “

16:00 – 19.00: Concerte: “Big John & Los Emberek”, Diana Porca, “Hemera’s”, “TFN”, “All for One”,

19:30 concert “Essential Notes” .



Duminică, 18 iunie 2017 (10:00 – 22:00)

10:00-20:00 “BeanBagBooks în Parc”

15:00: “Jazz & dance” invita ți : “Lotus Dance Studio”, “Reborn Dance”, Roxana & Kevin- “Joy Dance Studio”, “ Cheers All Stars”, “ The Fantasy”, Școala de dans BNRitm,

actorul Adrian Strâmtu – steep

Matei Crețiu Codreanu – saxofon

17:00 – 18:30: Ralph “Shape Less”, Cezar Moise, “Lunatic Jays”

18:30 Cristi Copaciu & band

19:30: After-Party analog (vinyl) + digital Dj Bamfi: Jazz,Rock, Hip Hop, Reggae.