Angajaţii Leoni, puşi să demisioneze, după ce au îndrăznit să protesteze. Bogdan Hossu, preşedintele Cartel Alfa: Este ilegal şi imoral

Scandalul aşa numitelor demisii care au survenit PROTESTELOR SPONTANE care au avut loc în urmă cu circa două săptămâni este departe de a se stinge, în condiţiile în care câteva zeci de oameni au părăsit fabrica din Bistriţa după ce conducerea a găsit acest tertip. Asta cu toate că aceeaşi conducere susţine că a acţionat legal. Aparent, într-adevăr, sunt acoperiţi de lege, însă condiţiile în care s-au produs respectivele demisii nu sunt deloc în regulă. Bogdan Hossu, preşedintele la nivel naţional al Cartel Alfa, confederaţie din care face parte şi sindicatul Leoni, spune clar şi răspicat cu privire la ce li s-a întâmplat muncitorilor din Leoni: ESTE ILEGAL ŞI IMORAL!

Aşa cum se ştie, în urmă cu aproximativ două săptămâni, muncitorii din Leoni şi-au spus nemulţumirile cu voce tare. În curtea fabricii. Asta după ce şi-au văzut fluturaşii de salariu. Unii au luat 800 de lei în mână, alţii ceva mai mult, însă sumele se pare că nu au ajuns la nivelul de 1.300 lei. La acest nivel maxim au ajuns doar muncitorii cu o vechime mare în Leoni, cei cu cel puţin 8 ani la activ.

Aspectele desfăşurării protestelor sunt mai mult decât cunoscute, astfel că nu le vom mai repeta. La circa o săptămână de la aceste evenimente angajaţii au primit actele adiţionale la contractele individuale de muncă cu noua salarizare de bază, documente pe care de altfel le-au şi semnat. A doua zi însă, mulţi au primit lovitura de graţie. Au fost chemaţi pe rând în birourile conducerii şi au fost puşi să îşi scrie demisiile, fiind ameninţaţi că dacă nu vor accepta să facă asta li se va desface contractul de muncă disciplinar. Şi aceste aspecte sunt cunoscute, precum şi o mică parte a victimelor.

Ciudat este faptul că deşi numărul celor aflaţi în această situaţie este foarte mare, sunt foarte puţini aceia care au curajul de a spune ceva cu voce tare despre abuzul conducerii companiei, deşi tăcând vor fi mai tare legaţi de mâini şi de picioare.

Nu a fost GREVĂ

Din declaraţiile date presei locale, liderul de sindicat din Leoni, Marinel Strungari, nu pare să fie foarte impresionat de ceea ce li s-a întâmplat muncitorilor, colegilor lui de muncă practic. Dar aşteaptă să i se ceară ajutorul. În mod normal ar fi trebuit să iasă public şi să spună că ceea ce s-a întâmplat ulterior protestelor este ilegal.

Ceea ce s-a încercat în aceste zile să se inducă în gândirea opiniei publice este faptul că munctorii de la Leoni au intrat într-o grevă, dar nu au respectat paşii conform legii, deci greva a fost una ilegală. TOTAL GREŞIT! În situaţia dată nu vorbim de o grevă, deci de o mişcare sindicală programată pas cu pas, cu de un PROTEST SPONTAN. Scânteia protestului a fost vederea sumelor mici de pe fluturaşii de salariu, scânteie care a aprins instant fitilul.

La astfel de proteste SPONTANE au participat nu de multă vreme mulţi angajaţi ai administraţiei publice, spre exemplu. Nu i-a dat nimeni afară. Şi respectivele proteste nu au fost doar la nivel local, ci, culmea, în toată ţara. Au oprit programul o vreme şi au ieşit să îşi strige nemulţumirile. Şi ar mai fi multe exemple.

Preşedintele Cartel Alfa nu menajează pe nimeni: Ilegal, imoral! Autorităţile nu apără interesele oamenilor! Leoni are nişte obligaţii

Dacă Marinel Strungari nu a pus punctul pe „i” în mod public, oface Bogdan Hossu, preşedintele Confederaţiei sindicale Cartel Alfa, din care face parte şi Sindicatul Leoni, într-o declaraţie dată pentru Gazeta de Bistriţa.

Rezumând în câteva cuvinte situaţia post-proteste din Leoni, inclusiv a celor care au primit acasă avertismente în, opinia lui Bogdan Hossu ceea ce s-a întâmplat este ILEGAL şi IMORAL, în condiţiile în care vorbim, aşa cum am precizat mai sus, de un PROTEST SPONTAN şi NU de o GREVĂ! Hossu nu îl menajează nici pe Strungari despre care spune că, pe linie sindicală, a avut o comunicare foarte proastă cu oamenii.

„Nu e în regulă ce s-a întâmplat şi regret faptul că datorită unei lipse de comunicare adecvată, sindicatul nu i-a informat. A fost dacă vreţi, o lipsă de respect din partea sindicatului, pentru că sindicatul are peste 3.000 de membri, din cei aproape 8.000 cât reprezintă Leoni în ansamblu.

Din punct de vedere tehnic sunt mai multe aspecte. Nemulţumirea oamenilor a fost din cauza veniturilor pe care le încasau, care, datorită unei situaţii conjuncturale, au fost mai mici, nu datorită faptului că li s-ar fi micşorat salariile, ci datorită faptului că în luna precedentă salariaţii de la Leoni Bistriţa au avut mai puţine ore suplimentare. (…)Sunt două aspecte pe care vreau să le clarific. Unul este legat de plata salariilor la Leoni foarte scăzută. Din întâmplare e un cumul de fapte şi probabil sindicatul a comunicat foarte deficitar cu oamenii, pe de o parte cu proprii salariaţi – cu membri de sindicat se pare că a discutat clar, problema e cu restul salariaţilor cu care nu a avut o comunicare adecvată. Şi cred că nu a avut o comunicare adecvată nici cu mass-media, deşi este un bun sindicalist şi luptă pentru drepturile oamenilor. Problema a fost că sindicatul era în negociere, în care a obţinut rezultate pozitive, deoarece a obţinut nişte creşteri relativ mai bune de salarii. Nu pot să spun că au fost excelente, dar mult mai bune, dar comunicarea a fost deficitară şi s-a suprapus şi pe faptul că în luna precedentă nu au fost ore suplimentare, bonusuri, etc. pentru structura respectivă. Al doilea lucru pe care îl regret legat de faptul că domnul Strungari, deşi luptă în interesul oamenilor, este că nu a comunicat suficient, să recomande colegilor lui care sunt nesindicalişti şi care au fost chemaţi la conducerea întreprinderii, că nu trebuie să accepte demisia, fiindcă demisia înseamnă implicit că persoana respectivă îşi pierde toate drepturile legate de ajutorul de şomaj şi să oblige întreprinderea să îl dea afară şi, la o adică, salariatul avea dreptul să dea în judecată întreprinderea pentru o acţiune anormală. Darea afară a unui personal, mai ales că este vorba, după numărul de persoane care sunt puse în situaţia asta, cel puţin după informaţiile pe care le am eu din mass-media, că depăşeşte numărul de 30 de salariaţi, asta înseamnă că este vorba de disponibilizare colectivă, care înseamnă în acelaşi timp o procedură pe care angajatorul trebuia să o respecte. O procedură care presupunea anunţarea sindicatului asupra procesului, o procedură în care îi dădea sindicatului două săptămâni ca să vină cu propuneri alternative, o procedură de anunţare a inspecţiei muncii legată de o asemenea acţiune. (…)

Sindicatul când a negociat, a negociat şi pentru ziua respectivă (n. r. – în care au avut loc protestele) să fie considerată zi de muncă plătită şi să se şteargă ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Schimbarea conducerii este absolut surprinzătoare, iar încercarea ei este complet ilegală. Tehnic vorbind ceea ce propune conducerea este ilegal.

Trebuie să aibă o justificare, ceea ce nu au, iar faptul că ziua respectivă a fost recuperată este mult mai greu de dovedit din partea oricărei conduceri. Deci este o chestiune tehnică anormală, mai ales că cel puţin conducerea, din ce am înţeles eu, a şi stopat venirea maşinilor cu cei care făceau naveta spre întreprindere. Astea înseamnă implicit că, conducerea a suspendat activitatea prin propria ei voinţă, pentru ziua respectivă. Din punctul acesta de vedere, întreprinderea, şi mă refer la conducere, a luat act şi a schimbat implicit structura. Altfel, e un proces de intimidare a salariaţilor, şi nu e singurul, mai sunt şi în alte părţi, dar e regretabil că sindicatul nu a ieşit să le explice oamenilor implicaţiile în situaţia respectivă.”, a spus Bogdan Hossu.

Preşedintele Cartel Alfa nu scapă ocazia să taxeze şi pe reprezentanţii administraţiei locale, care au acţionat cu mănuşi în legătură cu acţiunile conducerii Leoni, în speţă pe prefectul judeţului.

„Tot din informaţiile venite din presă, înţeleg că există o mică relaţie între prefectul judeţului şi conducerea unităţii care nu este cea mai fericită. Prefectul, ca reprezentant al Guvernului nu apără interesele cetăţenilor, pentru că lucrătorii de la Leoni sunt în mare parte implicit cetăţeni ai judeţului Bistriţa-Năsăud. De mai demult am constatat şi noi înţelegem importanţa Leoni pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, dar nu înţelegem compromisurile reprezentanţilor administraţie publice în defavoarea oamenilor. Este o poziţie extremă şi vreau să vă spun că este uşor contrazisă de mici probleme pe care Leoni le are. Una din micile probleme pe care Leoni le are, este că a beneficiat, chiar şi anul trecut dacă nu mă înşel, dar şi în anii anteriori, de nişte scheme de ajutor de stat, 3 sau 4 programe, care au fost date în anumite condiţii, din care una era obligativitatea păstrării pentru cel puţin 5 ani de zile a activităţii în zona respectivă. Deci sunt lucruri care de fapt sunt speculative, utilizate regretabil de reprezentanţi ai statului, care ar trebui să ştie mult mai bine această situaţie, în defavoarea salariaţilor, speculând lipsa de necunoaştere a acestora”, a spus Bogdan Hossu.

Întrebat dacă este normal ca oamenii să nu primească anumite bonificaţii în condiţiile în care aceştia muncesc în cele 8 ore de program nu doar pe o staţie, ci asigură în plus o altă jumătate, şi asta nu se întâmplă ocazional, ci a devenit o regulă, preşedintele Cartel Alfa spune clar şi concis: „Este o nouă formă de sclavagism, ceea ce este inacceptabil!”

„Legea prevede să se dea o creştere cu 30% dacă omului i s-a dat o funcţie suplimentară. Dar asta este conjuncturală (n. r. – ocazională) şi nu structurală (n. r. – situaţie obişnuită care are loc zi de zi). Din aceea ce îmi spuneţi dvs., se pare că este structurală şi nu conjuncturală. Dacă este structurală asta înseamnă o exploatare a persoanelor respective care lucrează în asemenea situaţie, este o nouă formă de sclavagism, ceea ce este inacceptabil. Dar o să verificăm şi noi”, a spus Bogdan Hossu.