Angajații Gărzii de Mediu, au intrat în grevă generală

Miercuri, cei 11 comisari de la Garda de Mediu Bistrița-Năsăud au ieșit în stradă cu pancarte pe care au scris: ,,Vrem respect și deminitate”, ,,Un mediu curat nu trebuie negociat”, ,,Tratați cu indiferență” și ,,Garda Națională de Mediu, cea mai prost plătită instituție de control din România”. Acestea au fost semenele începutului de grvă generală pe termen nelimitat. Înainte de ieșirea în stradă, aceștia au avut o întâlnire cu reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Ovidiu Ferenț.

”Revendicările sunt de natură salarială, respectiv așezarea corectă a salarizării comisarilor de la Garda de Mediu în concordanță cu importanța muncii lor, cu dificultatea și cu pericolele, pentru că aceia care merg pe teren trec și prin situația de a fi amenințați, sunt văzuți ca oamenii răi care dau amenzi. Pe lângă că sunt puțini, salariile lor, din ce mi-au spus, sunt la un nivel egal cu cele de la Agenția pentru Protecția Mediului, care nu face același lucru. Acolo se emit autorizații și avize, este muncă de birou, nu este expunere la condiții dificile de lucru. Eu consider că au dreptate și ar trebui să fie salarizați în corelație cu importanța muncii lor. Toată lumea spune că avem nevoie de un mediu sănătos, de stoparea poluărilor și asta nu se poate face în condițiile în care oamenii au salarii mici. Eu am venit să iau act de toate problemele semnalate de Garda de Mediu și le voi înainta conducerii ministerului. Dotările sunt vechi, echipamentele de lucru sunt necorespunzătoare. Au dreptate și în sensul acesta. Trebuie să aibă un nivel de salarizare la fel ca restul instituțiilor de control”, a declarat prefectul după ce s-a întâlnit cu greviştii de la Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu.

Comisarul șef Gabriel Petraș, a declarat că „în primul rând are de suferit cetățeanul, care vine la noi după documente pe care trebuie să le încheiem în urma controalelor efectuate”. Acesta, a stat alături de colegii lui în faţa instituţiei, cu o pancartă în mână.

„Sănătatea mediului suferă implicit. Pe perioada grevei noi nu asigurăm intervenții decât la poluare accidentală pentru că nu putem risca viețile oamenilor. Eu am în subordine 11 oameni, din cei 11 doar doi nu au studii superioare și o vechime mai mică de 20 de ani în domeniul protecției mediului. Personalul nu este suficient, cetățenii cunosc bine complexitatea problemelor de mediu din județ. Avem o mare fabrică de acumulatori, avem un depozit ecologic care mai creează probleme, avem o fabrică mare care produce țevi, avem multă industrie, ca să nu mai vorbesc de partea de exploatări forestiere, una specifică județului. De la veverițe la poluări accidentale, comisarii sunt prezenți peste tot, ca să nu mai spun că o echipă de comisari asigură permanența 24 din 24 pentru orice incident”, a declarat Petraş.

Andreea Husu, liderul sindical, a vorbit în numele greviștilor.



”Protestăm pentru că deși mediul este un domeniu de importanță strategică, reprezentând un risc, o vulnerabilitate și totodată o prioritate în ceea ce privește strategia de apărare națională, angajații Gărzii de Mediu nu au mai beneficiat de o creștere salarială din anul 2009, în acest moment situându-ne ca remunerație la cea mai mică grilă de salarizare din sistemul bugetar. Cel mai mare salariu nu depășește 2.200 de lei, iar cel mai mic este 1.300 de lei. Este inadmisibil ca în condițiile în care activăm de la cea mai simplă sesizare până la poluări accidentale să nu deținem nici echipamentul necesar, nici asigurări Casco la mașini, un lucru trist pentru că dacă se întâmplă ceva ni se impută nouă. Vrem alinierea salariilor la nivelul celor ale colegilor noștri din alte instituții cu atribuții similare de control. Deși au avut loc acțiuni de protest premergătoare grevei generale, nu ni s-au soluționat revendicările. Închidem porțile și nu mai lucrăm decât în cazuri extreme, vorbim de poluări accidentale care pot avea impact semnificativ asupra mediului. Greva este pe termen nelimitat”.

Comisar Grațian Morariu: ”Un comisar își face treaba pentru că este un profesionist, până acum am tot trecut cu vederea că salariile sunt așa cum sunt. Gândiți-vă că și noi avem familii și greutăți ca toți ceilalți. Considerăm că a venit momentul să trecem la acest tip de acțiune pentru a ajunge și noi la un nivel de salarizare decent. La salarii am fost lăsați în spate, la rezolvarea tuturor problemelor de mediu suntem trimiși în față. Eu cred că salariile ar trebui mărite cu măcar 150%, dacă nu dublate”.

Comisar Ioan Borș: ”Eu am 21 de ani vechime, superior, am 2.100 de lei. Vi se pare un salariu decent pentru un om care aplică sancțiuni de miliarde și are puterea chiar de a sista o activitate de care poate depinde o mare masă de oameni? Nu mi se pare normal. Cum ar putea fi oamenii motivați având salarii mici? Nu mai vorbesc de lipsa dotărilor minime. Sper să se ia act de această grevă. La nivelul la care contribuim pentru bunul mers al societății, cred că ar trebui să fim luați în seamă”.