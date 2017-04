Anchetă deschisă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la alegerile prezidențiale din 2009

În urma informațiilor făcute publice de către jurnalistul Dan Andronic cu privire la alegerile prezidențiale din anul 2009, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunță că a deschis un dosar penal. Potrivit PICCJ, cercetările sunt efectuate în rem și vizează infracțiunile de abuz în serviciu și de falsificare a documentelor și evidențelor electorale.



„In cursul zilei de astazi, 24 aprilie 2017, la Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic si conform carora exista suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si/sau persoane, altele decat cele prevazute de lege”, informeaza un comunicat difuzat luni de PICCJ.

Potrivit sursei citate, „in cauza se efectueza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor electorale”.

Parchetul General mai precizeaza ca va informa opinia publica pe masura derularii cercetarilor relatează Hotnews.



Inceperea acestei investigatii de catre Parchet face inutila comisia parlamentara ce isi propunea anchetarea alegerilor prezidentiale din 2009, intrucat, potrivit procedurilor legale, deschiderea unui dosar penal blocheaza infiintarea unei comisii parlamentare cu acelasi scop.