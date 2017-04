Alina Gorghiu: ,,Azi se mai spulberă un mit pesedist: CEDO nu cere grațierea colectivă”

Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, comenteaza, pe pagina sa de Facebook, decizia-pilot a CEDO privind conditiile din penitenciarele romanesti: „Uite cum legendele PSD despre amenzi de la CEDO care sa justifice tot felul de ineptii cu dedicatie sunt spulberate azi”, scrie Alina Gorghiu, adaugand ca „Azi se mai spulbera un mit pesedist: CEDO nu cere gratierea colectiva!”

Uite cum legendele PSD despre amenzi de la CEDO care sa justifice tot felul de ineptii cu dedicatie sunt spulberate azi.

Curtea atrage atentia foarte clar ca Guvernul trebuie sa faca rapid investitii in sistemul penitenciar. Ma tot gandesc cum concorda asta cu faptul ca au taiat 30 milioane de euro din bugetul alocat in 2017 pentru acest capitol!!!

E un mesaj foarte clar pe care sper sa-l inteleaga si coalitia Dragnea-Tariceanu-Basescu: nu trebuie relaxata politica penala! Avem un termen de gratie de 6 luni in care Guvernul trebuie sa vina cu masuri.

Masurile alternative de executare a pedepselor propuse de PNL si amintite astazi si de presedintele ICCJ (executarea pedepsei la domiciliu cu bratari de supraveghere, munca in folosul comunitatii, executarea fractionata in zilele de sambata si duminica in centre speciale si regimul mixt) sunt variante care pot schimba regimul de detentie pentru circa 5000 de detinuti.

Mi-as dori sa vad un plan de punere in aplicare a cerintelor CEDO in care sa vedem foarte clar ce avem de facut, cum si care sunt datele limita pentru fiecare masura relateaza Hotnews.

E obligatoriu ca pe acest plan de masuri sa ne consultam, sa poate avea si opozitia un cuvant de spus pentru a nu mai exista conditii inumane si rele tratamente in penitenciare!

P.S.: Azi se mai spulbera un mit pesedist: CEDO nu cere gratierea colectiva!