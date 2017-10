Alexandru Purja renunţă la politică şi se muta la penitenciar

Membru al Partidului Național Liberal, Alexandru Purja , a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că a luat decizia de a demisiona după 12 ani de politică. Acesta se reprofilează pe cadrul sistemului penitenciar românesc.

„M-am înscris în acest partid pentru că am dorit să îi dau plus-valoare. Partidul nu trebuie să îți dea valoare, tu trebuie să ajuți, să crezi în ideile și principiile liberalismului. Pe mine mă definește cel mai bine expresia «brazii de frâng, nu se încovoaie». Sunt un om de la munte: loialitatea, perseverența, puterea de a sta drept în fața lumii când știi că ai dreptate, când vrei să faci un lucru bun, contează cel mai mult în viața ta personală, cât și în cea politică. Am întâlnit oameni foarte frumoși, foarte cumsecade în PNL. Am fost președintele PNL Târlișua timp de 6 ani, consilier local. Acum, o să îmi dau demisia din PNL. Sunt nevoit să îmi dau demisia”, a declarat Alexandru Purja.

Purja va lucra în sistemul penitenciar românesc, renunțând la politică. PNL are trei consilieri în Consiliul Local Târlișua, iar Alexandru Purja va fi înlocuit.