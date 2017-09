Ajutor pentru locatarii din blocul explodat de pe strada Arțarilor

Primăria Bistriţa va acorda ajutor celor 28 de familii cu locuinţele afectate în urma exploziei blocului de pe strada Arţarilor.

Locatarii vor primi ajutoare în valoare totală de aproape 853.000 de lei, bani cu care să-şi repare apartamentele. Decizia a fost luată pe bază de voturi în şedinţa Consiliului Local Bistriţa de joi seara după un an de la această tragedie care i-a lăsat pe mulţi pe drumuri.

Primarul Ovidiu Creţu a explicat de ce s-au alocat banii atât de târziu şi ce pot face locatarii cu ei:

„Până nu s-a finalizat proiectul ca să pot avea o sumă totală (necesară pentru reparaţii ), iar suma aceea să o pot împărţi pe fiecare apartament, nu am putut face nimic. Eu nu pot da banii la grămadă pentru reabilitarea blocului, eu dau ajutor la persoane, dar le dau cu scopul acesta, să-şi repare apartamentul. Anul trecut nu am putut fiindcă nu am avut proiectul. A venit expertul, apoi proiectantul şi a spus de ce lucrări e nevoie la fiecare apartament şi atunci am putut defalca. Ca să primească banii, fiecare şi-a făcut un subcont al lui în care eu virez banii lui, dar el nu pune mâna pe bani. Banii se duc automat într-un cont gestionat de o doamnă care e împuternicită notarial de fiecare dintre ei. Doamna respectivă colectează toţi banii şi plăteşte firma. Nu se poate altfel. Mie mi-ar fi convenit să discut toată problema cu firma şi să negociez eu. Firma care lucrează Inst Nistor. S-a licitat, este constructorul acolo care s-a apucat deja de lucru. Eu cred că termină până vine iarna”.