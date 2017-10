Agenţii BGS scăpaţi de sub control din nou! Bătăuşul bărbatului agresat în spital, implicat într-un caz de omor

Firma de securitate BGS nu pare să reuşească să se ţină departe de probleme nici măcar un an. Un bărbat susţine că a fost bătut chiar în curtea spitalului de un agent BGS chemat de către un cadru sanitar al Spitalului Judeţean de Urgenţă, pentru a calma spiritele.

Un agent al firmei de securitate BGS este din nou implicat într-un scandal cu tentă penală. Nu pare să treacă an fără ca unul dintre angajaţii firmei care are filială şi în Bistriţa-Năsăud, să nu fie acuzat de violenţe.

Incidentul s-a petrecut în data de 23 septembrie, în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud. Victima a fost N.B. un bărbat care a ajuns la spital cu un apropiat, care se rănise în timp ce muncea la cabana sa.

Potrivit acestuia, în timpul lucrărilor desfăşurate la o cabană situată în Poiana Ilvei, bărbatului i-a căzut o bucată de lemn pe mână. Realizând faptul că rana nu este una superficială, N.B. l-a adus cu maşina pe prietenul său la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Acolo, un cadru medical le-a spus celor doi că trebuie să aştepte câteva ore până când aparatul pentru radiografii este funcţional. N.B. susţine că prietenul său era deja galben de durere, iar asistentele din UPU au refuzat să îi administreze un calmant pentru a-i potoli suferinţele.

„Când am ajuns acolo prietenul meu, care mă ajuta la construcţia unei cabane în Poiana Ilvei, era deja galben de durere. Are un deget rupt şi mâna zdrobită. Asistenta care l-a preluat ne-a spus că trebuie să aştepte 3 ore pentru că aparatul pentru raze trebuie să se „odihnească” şi nu funcţionează cum trebuie. Atunci mi-am ieşit din minţi, pentru că omul ăsta avea dureri şi nu a primit nici măcar un calmant. Nu am jignit asistenta, dar ea mi-a spus: „Cine eşti tu să-mi spui ce să fac?” şi a chemat BGS-ul, cu care are contract spitalul”, povesteşte N.B.

Agentul BGS i-ar fi spart nasul

La scurt timp, la spital şi-a făcut apariţia o echipă BGS, formată din doi agenţi. Schimbul de replici acide a continuat şi cu agenţii, iar aceştia au vrut să-l ia pe N.B. pe sus şi să-l scoată afară. Unul dintre agenţi l-a prins de mână însă acesta s-a smucit, în acel moment, N.B. susţine că angajatul BGS i-a dat un pumn în nas.

Bărbatul ar fi fost scos afară, iar acolo, agentul i-ar mai fi aplicat o lovitură în zona coastelor. Deşi era rănit, bărbatului nu i s-ar mai fi permit să se întoarcă la UPU pentru îngrijiri medicale, apelând la soţia sa, care era la rândul său cadru medical.

Prima lovitură ar fi fost aplicată la intrarea dedicată ambulanţelor de la UPU. Potrivit bărbatului, fapt confirmat şi de alţi martori, de faţă la întreg incidentul au fost doi agenţi de la rutieră, care ar fi asistat pasivi la întâmplare.

„Mi-a dat un pumn în nas, după care mi-a pulverizat cu spray-ul în ochi. În curte am mai primit un pumn în zona coastelor. Am primit îngrijiri medicale de la soţie, care e asistentă. Nu pot să respir deloc”, mai spune bărbatul.

N.B. şi-a scos un certificat medico-legal, care atestă faptul că i-a fost spart nasul şi că are nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale. O eventuală intervenţie chirurgicală nu este exclusă.

Întrebat dacă ar fi încercat să îl agreseze pe agentul BGS, de a reacţionat atât de violent, N.B. susţine: „Comportamentul individului este de criminal. Eu nici măcar nu l-am atins şi el s-a comportat ca un criminal”, spune bărbatul agresat.

Agresorul a mai fost implicat într-un scandal, terminat cu omor

Potrivit bărbatului bătut, agresorul este Vlad Ciuruş, un angajat al BGS care a mai fost implicat într-un scandal finalizat cu moartea unui om. Se întâmpla în luna aprilie a anului 2015, într-un bar din zona gării, din staţia de taxi.

Bologh Gheorghe, un bărbat de 51 de ani făcea gălăgie în local, după ce a consumat mai multe pahare cu alcool. Se pare că acesta îşi pierduse slujba de salahor pe care o avea chiar în ziua respectivă şi a simţit nevoia să îşi trateze supărarea cu un pahar de alcool la un bar situat la doar câteva sute de metri de locuinţa sa.

Deranjaţi de atitudinea bărbatului, angajaţii localului au apăsat butonul de panică, iar la scurt timp au apădut doi agenţi ai firmei de securitate BGS.

Unul dintre agenţi i-a aplicat bărbatului o palmă chiar în local, după care l-a scos afară. Ce s-a întâmplat afară rămâne „în umbră”, asta întrucât camerele de supraveghere din local nu au surprins nimic, iar martorii „nu au văzut nimic”.

La scurt timp după, Bologh a ajuns acasă, locuinţa fiind situată la doar câteva sute de metri de localul în care s-a întâmplat incidentul. Acasă, acesta nu a reuşit să povestească celor cu care împărţea apartamentul ce s-a întâmplat.

S-a refugiat în baie, unde 5-6 ore mai târziu a fost găsit decedat de către colegii de apartament. Medicii ajunşi la faţa locului au constatat decesul, însă au alertat şi poliţia, după ce au observat că moartea este una suspectă.

Necropsia a arătat faptul că Gheorghe Bologh decedase din cauza unei insuficienţe circulatorii acute, hemoragie internă şi ruptură e mezenter, în abdomeniul victimei fiind depistat peste un litru de sânge.

Poliţiştii i-au identificat pe cei doi agenţi care interveniseră: Florin Peter şi Vlad Ciuruş. Cel care ar fi aplicat loviturile care i-au cauzat moartea bărbatului este Florin Peter. Cei doi au fost trimişi în judecată în dosare diferit.

Florin Peter este trimis în judecată pentru omor, riscând să petreacă între 10 şi 20 de ani de închisoare. Colegul său Vlad Ciuruş a fost trimis şi el în judecată într-un alt dosar pentru neglijenţă în serviciu.

Dacă dosarul în care a fost trimis în judecată Florin Peter este departe de finalizare, cel în care a fost judecat Vlad Ciuruş s-a încheiat în luna martie. Vlad Ciuruş a fost „pedepsit” de instanţă cu un avertisment, pentru că şi-a lăsat colegul să îl bată pe bărbat.

„Inculpatul C. Vlad Sergiu a recunoscut că i-a dat o palmă persoanei vătămate Bologh Gheorghe, că l-a luat de umeri, l-a ridicat de pe scaun şi l-a scos afară din local, împreună cu martorul Peter Florin, fiind enervat de atitudinea acestuia. La momentul comiterii infracţiunii de purtare abuzivă, inculpatul C. Vlad Sergiu se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca angajat al S.C. BGS Divizia de Securitate SRL, în funcţia de agent de intervenţie. (…) Inculpatul C. Vlad Sergiu, în vârstă de 26 de ani, nu a mai comis infracţiuni, iar pe prcursul urmăririi penale a avut o atitudine parţial sinceră privind comiterea infracţiunii reţinute în sarcina sa”, se arată în rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa.

Andreea Moldovan